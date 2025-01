Samsung presenta il Galaxy AI: l’intelligenza artificiale si estende ai display interattivi

L'ultima innovazione di Samsung introduce l'intelligenza artificiale nei display interattivi, un passo significativo che segue l'integrazione di Galaxy AI negli smartphone. Questa evoluzione include modelli WAFX-P dotati di funzionalità avanzate già viste sui telefoni, come Circle to Search, AI Summary e Live Transcript, tutte progettate per rivoluzionare l'esperienza educativa.

Samsung AI Assistant per il settore educativo

Samsung ha lanciato un'assistente AI dedicata all'istruzione, disponibile su display progettati per sostituire le tradizionali lavagne. Hoon Chung, vicepresidente esecutivo del Visual Display Business di Samsung Electronics, ha affermato che questa tecnologia non si limita a migliorare l'apprendimento, ma sta realmente "rivoluzionando" il modo di insegnare. Il nuovo sistema si propone non solo di rendere le lezioni più interattive, ma anche più accessibili e coinvolgenti per gli studenti.

Funzionalità innovative del WAFX-P

Le funzionalità integrate nei display WAFX-P mirano ad ottimizzare la didattica. Con Circle to Search, gli insegnanti possono ottenere risultati di ricerca immediati eseguendo un semplice cerchio attorno a testo o immagini, facilitando così l’interazione. AI Summary permette di riassumere le lezioni, aiutando gli educatori a semplificare le revisioni post-lezione. Infine, Live Transcript consente di convertire il parlato in testo in tempo reale, eliminando le barriere per gli studenti e rendendo l'apprendimento più inclusivo.

Specifiche tecniche affidabili

La nuova gamma di display WAFX-P sarà disponibile in tre dimensioni: 65, 75 e 86 pollici. Questi dispositivi sono equipaggiati con un'unità di elaborazione neurale in grado di eseguire 4.8 trilioni di operazioni al secondo, assicurando prestazioni elevate. A completare le specifiche ci sono 16 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, insieme a una CPU octa-core non specificata, tutte configurazioni pensate per garantire la fluidità del sistema.

Qualità visiva e audio all’avanguardia

Dal punto di vista visivo, il pannello dei display raggiunge una luminosità massima di 450 nits e include una fotocamera 4K integrata per video lezioni e conferenze online. Riguardo all'audio, il sistema è dotato di un microfono e di un altoparlante da 20 watt, garantendo un'esperienza di apprendimento immersiva. Il sistema operativo è basato su Android 15, il che consente l'integrazione di funzionalità utili, come Smart Note-On e File Converter, che facilitano il passaggio tra contenuti scritti a mano e digitali, migliorando la fruizione dei media attraverso il display.

Samsung si prepara quindi a cambiare il panorama dell'istruzione con un'offerta che sembra progettata per soddisfare le esigenze di un ambiente educativo moderno e sempre più digitale.