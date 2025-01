Samsung presenta i nuovi monitor Smart, Odyssey e ViewFinity al CES 2025 di Las Vegas

Samsung Electronics ha ufficialmente svelato la sua gamma di monitor per il 2025, dando un assaggio di ciò che i consumatori possono aspettarsi al CES di Las Vegas, previsto per il 5 gennaio. Questa nuova lineup comprende rilevanti novità nel campo degli Smart Monitor, dei monitor da gaming Odyssey e del modello ViewFinity, tutti dotati di funzioni avanzate che promettono di rivoluzionare l'esperienza degli utenti in vari ambiti.

Smart Monitor M9: innovazioni per l'intrattenimento intelligente

Il Smart Monitor M9, identificato come modello M90SF, si distingue per l'integrazione dell'intelligenza artificiale, un primo nel settore. Questo monitor è progettato per migliorare l’esperienza visiva attraverso funzioni ottimizzate per l'intrattenimento. Il “AI Picture Optimizer” è una delle caratteristiche principali, disponibile esclusivamente quando il monitor è collegato a un computer. Questa funzione analizza in tempo reale i segnali in ingresso per identificare il tipo di contenuto visualizzato, sia esso un videogioco, un film o un’applicazione per il lavoro. Sulla base di questa analisi, il monitor regola automaticamente le impostazioni per garantire la migliore qualità dell’immagine.

Per i videogiocatori, le potenzialità dell'intelligenza artificiale si ampliano ulteriormente, consentendo al monitor di riconoscere il genere di gioco e di affinare le impostazioni per garantire un'immersività superiore. M9 è anche dotato di “4K AI Upscaling Pro”, capace di eseguire lo scaling dei contenuti a bassa risoluzione fino alla qualità 4K, assicurando immagini nitide e dettagliate indipendentemente dalla risoluzione originale. Il monitor presenta un display OLED 4K da 32 pollici, supportato da VESA DisplayHDR True Black 400, e un design minimalista che facilita l’organizzazione dello spazio di lavoro. La presenza di una fotocamera 4K integrata rende questo prodotto particolarmente utile anche per le videocall.

Monitor Odyssey: novità per i gamer

La serie Odyssey si arricchisce di due modelli di punta per il 2025: Odyssey OLED G8 e G6. L'Odyssey OLED G8 è descritto come il primo monitor gaming OLED da 27 pollici con risoluzione 4K , caratterizzato da un'eccezionale densità di pixel di 165 PPI e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Dall'altro lato, l'Odyssey OLED G6 è il primo schermo OLED in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 500 Hz con risoluzione QHD , offrendo vantaggi tangibili in termini di fluidità di gioco.

Entrambi i monitor presentano un tempo di risposta di 0,03 ms , garantendo un’esperienza di gaming fluida anche durante le sessioni più frenetiche. Sono compatibili con AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync, il che contribuisce a ridurre sfarfallii e tearing delle immagini. La tecnologia VESA DisplayHDR True Black 400 consente di visualizzare neri profondi senza dispersioni di luce o color bleed. Inoltre, gli schermi OLED Glare Free aiutano a minimizzare riflessi e riverberi.

In occasione del CES, Samsung ha presentato anche il monitor da gioco Odyssey 3D da 27 pollici. Grazie alla lente lenticolare applicata frontalmente e a una telecamera stereo, l'Odyssey 3D offre un'esperienza 3D senza l'uso di occhiali speciali, trasformando i contenuti 2D in 3D mediante l'intelligenza artificiale.

ViewFinity S8: progettato per la produttività e la creatività

Il ViewFinity S8, con uno schermo da 37 pollici , si distingue come il monitor 4K con aspect ratio 16:9 più grande attualmente disponibile. Questo modello è concepito per ottimizzare produttività e immersione, grazie a uno schermo che è circa il 34% più ampio rispetto alla generazione precedente. Il supporto per la gamma di colori sRGB al 99% assicura una resa cromatica eccellente, utile per gli utenti professionali.

Il ViewFinity S8 è certificato da TÜV Rheinland per il design ergonomico, che ne migliora l’usabilità e l'efficienza. La tecnologia “Intelligent Eye Care”, sempre certificata TÜV, è pensata per ridurre l'affaticamento visivo: regola infatti automaticamente la temperatura del colore in base all'illuminazione ambientale. La modalità Eye Saver e la funzione flicker-free contribuiscono ulteriormente a proteggere gli occhi durante sessioni prolungate di lavoro.

Per la massima esperienza di multitasking, il ViewFinity S8 è dotato di un KVM integrato che consente di controllare più dispositivi utilizzando un singolo mouse e tastiera. Grazie alla connessione USB-C da 90 W, è possibile ricaricare gli accessori mentre si lavora, facilitando la gestione di tutti gli strumenti necessari.

Nella conferenza stampa non sono stati ancora comunicati i prezzi dei nuovi monitor.