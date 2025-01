Samsung presenta Galaxy S25: le novità di punta dei nuovi flagship Android

L'arrivo dei nuovi Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra segna un importante passo avanti per Samsung. L'azienda ha colto l'occasione del Galaxy Unpacked 2025 per rivelare non solo i nuovi dispositivi, ma anche la sinergia sempre più stretta con Google. Quest'anno, le innovazioni si concentrano sull'intelligenza artificiale, introducendo novità significative nel sistema operativo Android. Le nuove caratteristiche mirano a migliorare l'esperienza utente e a rendere le operazioni quotidiane più immediate e intuitive.

Cerchia e ricerca: innovazioni per una navigazione semplificata

Cerchia e cerca è una funzionalità che ha già fatto il suo debutto l'anno scorso con i Galaxy S24. Ora, con l’arrivo dei Galaxy S25, Google ha implementato importanti aggiornamenti. La prima novità è rappresentata dall'estensione delle Panoramiche AI, che già da questo mese includeranno oltre 100 nuovi paesi. Questo strumento consente di riassumere risultati di ricerca visiva relativi a immagini, oggetti e luoghi diversi, facilitando l'accesso a informazioni cruciali con semplici interazioni.

La seconda innovazione apportata a Cerchia e cerca riguarda la capacità del sistema di riconoscere automaticamente numeri di telefono, indirizzi e-mail e URL direttamente dalle informazioni visualizzate sullo schermo dello smartphone. Quando un utente interagisce con queste informazioni evidenziate, avrà l’opportunità di contattare direttamente il numero, inviare una e-mail o visitare il sito web, eliminando il bisogno di operazioni di copia e incolla.

Questa semplificazione delle operazioni quotidiane rappresenta un passo significativo nel rendere la tecnologia più accessibile e fruibile per tutti gli utenti di smartphone Android.

Nuove funzionalità per aggiornamenti in tempo reale

Con il rilascio della One UI 7, che accompagnerà i nuovi Galaxy S25, Samsung ha introdotto la Now Bar e le Live Notifications, strumenti che promettono di arricchire l’esperienza visiva e informativa degli utenti. Sulla schermata di blocco, saranno visibili informazioni aggiornate in tempo reale, oltre a notifiche da ben otto applicazioni compatibili, tra cui Google e Google Maps.

Particolarmente interessante per gli appassionati di sport è la nuova integrazione con l'app Google, che offrirà aggiornamenti sulle partite delle squadre seguite. Con un semplice tocco, sarà possibile ottenere dettagli in tempo reale e accedere rapidamente alla ricerca Google per ulteriori informazioni.

Google Maps, d’altra parte, fornisce un quadro generale delle indicazioni stradali, ma non solo: con la nuova scheda dedicata, gli utenti riceveranno avvisi sugli eventi in tempo reale, come suggerimenti su quando partire per raggiungere una destinazione in base al traffico, migliorando così l'efficienza negli spostamenti.

Accessibilità: nuove funzionalità per tutti

Il tema dell'accessibilità ha ricevuto particolare attenzione con l'uscita dei Galaxy S25. Google ha presentato una serie di aggiornamenti rivolti agli utenti con problemi di udito, grazie all'integrazione della nuova tecnologia Bluetooth LE Audio. Questa novità si applica a selezionati apparecchi acustici degli sviluppatori GN Hearing e Oticon Intent.

Il vantaggio di questa integrazione risiede nel fatto che gli utenti possono gestire il proprio dispositivo acustico in modo semplificato, grazie alla possibilità di modificare alcuni preset direttamente dallo smartphone, senza troppi passaggi. Inoltre, questa funzionalità sarà estesa anche ai dispositivi Google Pixel 9 e ai Galaxy S24, ampliando l'accessibilità a un pubblico ancora più vasto.

Questi sviluppi dimostrano l'impegno di Samsung e Google nel rendere i propri dispositivi più inclusivi e facili da usare per tutti, evidenziando una continua evoluzione nel mondo della tecnologia mobile.