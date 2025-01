Samsung presenta frigoriferi innovativi con tecnologia AI Hybrid Cooling al CES 2025

Samsung Electronics si appresta a svelare nel corso del CES 2025, in programma a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, una linea di frigoriferi equipaggiati con la nuova tecnologia AI Hybrid Cooling. Tale innovazione fonde l'intelligenza artificiale con avanzati sistemi di raffreddamento per rispondere in modo ottimale alle diverse esigenze di conservazione degli alimenti.

Efficienza energetica e raffreddamento intelligente

Nei moderni elettrodomestici, l'efficienza energetica riveste un ruolo cruciale. Jeong Seung Moon, Executive Vice President e capo del team di Ricerca e Sviluppo per il settore degli elettrodomestici digitali di Samsung, ha sottolineato che "i frigoriferi operano h24, quindi ci siamo dedicati alla creazione di un sistema di raffreddamento capace di ottimizzare sensibilmente il risparmio energetico." La tecnologia AI Hybrid Cooling si sviluppa elegantemente grazie all'interazione tra un compressore ad alta efficienza e un modulo Peltier. Quest'ultimo è un dispositivo semiconduttore che sfrutta il fenomeno della variazione di temperatura generata dal passaggio della corrente elettrica per ottenere il raffreddamento.

L'applicazione di un modulo Peltier consente al frigorifero di operare in modo similare a un veicolo ibrido: l'elettrodomestico utilizza entrambe le fonti di raffreddamento solo quando necessario. Per esempio, in situazioni in cui si prevedano elevati fabbisogni di raffreddamento, come dopo la spesa o durante i periodi estivi, il frigorifero potenzia le sue prestazioni attivando sia il compressore sia il modulo Peltier. In altre circostanze, si avvale esclusivamente del compressore per massimizzare l'efficienza energetica. La tecnologia impiega un algoritmo di intelligenza artificiale per monitorare costantemente le condizioni interne, così da regolare in modo proattivo la temperatura.

Compressore digitale ad alta efficienza

Un’altra caratteristica distintiva di queste unità è rappresentata dal compressore AI Digital Inverter, che richiede una connessione WiFi e un account Samsung per il suo funzionamento. Questa innovazione contribuisce notevolmente al contenimento dei consumi energetici, attraverso un design migliorato che amplia il raggio di azione dei componenti rotanti. Samsung afferma che la nuova inerzia del compressore è aumentata di 4,1 volte rispetto al precedente modello F3, consentendogli così una maggiore durata operativa e un minor dispendio energetico.

L'intelligenza artificiale, infatti, permette al compressore di autoadattarsi e regolare autonomamente la propria velocità in base alla domanda di raffreddamento. In tal modo, l'elettrodomestico può rispondere con prontezza a variazioni basate sulle temperature interne, migliorando nel complesso l’efficienza energetica complessiva del sistema.

Conservazione della freschezza e funzionalità ottimizzata

Un aspetto fondamentale della tecnologia AI Hybrid Cooling è il sistema chiamato Hybrid Precise Cooling, progettato per mantenere la freschezza degli alimenti deperibili. Questa tecnologia riduce al minimo le fluttuazioni di temperatura, anche durante il ciclo di sbrinamento automatico. Infatti, sfruttando il calore residuo generato dal modulo Peltier, si limitano le variazioni termiche che possono compromettere la qualità e la freschezza degli alimenti.

In aggiunta, i nuovi frigoriferi propongono un design estremamente funzionale: con una capacità di 900 litri, offrono più spazio senza aumentare le dimensioni esterne. L'innovazione consiste nella sostituzione delle tradizionali resistenze con il modulo Peltier, il quale non solo consente un utilizzo più razionale dello spazio, ma aumenta anche la capacità interna di 25 litri. I ripiani superiori e intermedi risultano così più profondi di 60 mm, e l'area di carico guadagna il 13,8% in più di spazio, perfetta per accogliere fino a 240 lattine di bevande, ben 24 in più rispetto ai modelli precedenti.

La presentazione di questi frigoriferi avverrà al CES 2025 e segna un altro passo avanti nell’integrazione tra intelligenza artificiale e quotidianità degli elettrodomestici.