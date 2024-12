Samsung potenzia l'ecosistema Galaxy con nuove funzionalità cross-device nella One UI 7

Un significativo aggiornamento del sistema operativo per i dispositivi Galaxy di Samsung introduce una funzione rinnovata che amplia notevolmente l'interoperabilità tra smartphone e computer. La funzione precedentemente conosciuta come "Continua app su altri dispositivi" si trasforma ora in "Continua su altri dispositivi", ampliando le possibilità di utilizzo e sinergia tra i vari device dell'ecosistema Samsung. Questo passo dimostra un impegno crescente dei produttori nel creare ambienti di lavoro streamlined, in modo simile a quanto realizzato da Apple.

Funzionalità e novità della One UI 7

Samsung ha previsto nella nuova versione della sua interfaccia, la One UI 7, una serie di funzionalità che arricchiranno l'esperienza degli utenti. Le novità si concentrano sull'integrazione tra dispositivi, permettendo di passare da uno strumento all'altro senza interruzioni. Il primo requisito per utilizzare queste nuove funzioni è la prossimità tra il computer e il telefono, insieme all'attivazione del Bluetooth e alla connessione a una rete Wi-Fi comune. Questa impostazione mira a garantire un'efficace comunicazione tra i vari dispositivi.

Nella seconda beta della One UI 7 è già possibile vedere l'introduzione di questa funzionalità, ma risulta non ancora operativa per i Galaxy Book, in quanto è richiesta un'ulteriore aggiornamento anche per il computer. L'interoperabilità sarà fondamentale, specialmente per coloro che utilizzano sia smartphone che PC Samsung, fornendo una migliore fluidità nel passaggio da un dispositivo all'altro.

Le nuove funzioni di "Continua su altri dispositivi"

Una delle funzionalità più attese è "Continua su altre app", che permetterà di iniziare a lavorare su applicazioni come Samsung Note e Samsung Internet su un dispositivo e di proseguire su un altro semplicemente toccando un'apposita icona nella schermata Recenti. Questo approccio si preannuncia utile per gli utenti che necessitano di flessibilità e rapidità nel gestire le proprie attività quotidiane.

Allo stesso modo, la funzione di copia e incolla consentirà agli utenti di trasferire facilmente testi, immagini e file tra i vari dispositivi, facilitando le operazioni di condivisione di contenuti. La comodità di poter copiare un elemento su un dispositivo e incollarlo su un altro elimina il bisogno di inviare file o utilizzare servizi cloud, rendendo il flusso di lavoro più agevole.

Un ulteriore vantaggio sarà la condivisione delle reti Wi-Fi, che permetterà di collegarsi automaticamente alle reti salvate sui dispositivi Galaxy. Sarà sufficiente un semplice tocco per connettersi, senza dover inserire manualmente le password.

Storage Share e Camera Share: nuove opportunità di utilizzo

La One UI 7 introduce anche due novità importanti provenienti dall’area di Collegamento al telefono. "Storage Share" offre la possibilità di accedere ad immagini, musica e file presenti su un telefono o tablet direttamente dal PC, senza alcun bisogno di collegamenti fisici. Per utilizzare questa funzione, gli utenti dovranno attivare specifiche impostazioni sia sul telefonino che sul computer.

Dall'altra parte, "Camera Share" migliora la funzione esistente di condivisione della fotocamera, consentendo di utilizzare il Galaxy come webcam per i computer e i tablet Samsung. Questi strumenti rinnovati non fanno altro che dimostrare come Samsung si sta muovendo per ottimizzare l'ecosistema dei dispositivi e migliorare l'interazione tra di essi.

Con questi aggiornamenti, Samsung punta a consolidare la propria posizione nel mercato degli ecosistemi tecnologici, ripetendo l'approccio già adottato da altri brand di successo. L'attenzione a migliorare l'usabilità e l'efficienza dell'interazione tra dispositivi si tradurrà, senza dubbio, in un vantaggio competitivo per l'azienda, attirando un numero sempre maggiore di consumatori verso la gamma Galaxy.