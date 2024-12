Samsung nel 2025: il ritorno del Galaxy Watch8 Classic e novità nella gamma Z Flip

Il 2025 si preannuncia come un anno interessante per Samsung, con il ritorno di dispositivi amati dalla community degli utenti. Tra le novità annunciate, spicca il Samsung Galaxy Watch8 Classic, con il suo design iconico e aggiornamenti significativi. In aggiunta, si anticipa anche l’arrivo del Samsung Galaxy Z Flip FE, che mira a catturare l'attenzione del segmento degli smartphone pieghevoli a prezzi più accessibili.

Il Samsung Galaxy Watch8 Classic: l'atteso ritorno

Il Samsung Galaxy Watch8 Classic potrebbe arrivare sul mercato nel 2025, insieme al Galaxy Watch8. Finora, l’azienda sudcoreana ha dimostrato di seguire un ciclo alternato tra modelli Pro e Classic per i propri smartwatch. Il 2023 ha visto l'introduzione del Galaxy Watch Ultra accanto al Galaxy Watch7, mentre nel 2022 erano stati lanciati il Galaxy Watch4 e il Galaxy Watch4 Classic. Questo schema suggerisce che gli utenti potrebbero rivedere una versione Classic anche quest'anno.

Recentemente, un nuovo smartwatch Samsung è apparso nel database GSMA, suggerendo che si tratti effettivamente del Galaxy Watch8 Classic, identificato con il numero di modello SM-L505U. La lettera finale "U" indica che si tratta di una versione destinata al mercato statunitense, dotata di connettività cellulare. Questo modello sembrerebbe avere tutto il potenziale per diventare uno dei favoriti tra i consumatori, come confermato da analisi di mercato e feedback degli utenti.

È previsto che i modelli Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic vengano presentati nel corso dell'estate del 2025, precisamente durante un evento Galaxy Unpacked che potrebbe anche includere altri dispositivi, come il Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7. La possibilità di rivedere una versione Classic è ben accolta dagli appassionati, creando aspettative positive su come si evolverà la linea di smartwatch Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip FE: il penultimo prodotto della gamma pieghevole

Negli ultimi tempi, si fanno insistenti le voci riguardanti il Samsung Galaxy Z Flip FE, un nuovo modello della gamma pieghevole. Negli ambienti dell’innovazione tecnologica, diversi esperti sostengono che il 2025 sarà l'anno giusto per il debutto di dispositivi Fan Edition, accessibili a una clientela più ampia. I modelli pieghevoli, pur essendo affascinanti, spesso presentano un costo elevato, come dimostrano i prezzi del Galaxy Z Flip6 e del Galaxy Z Fold6, che partono rispettivamente da 1279 euro e 2099 euro.

Nel database GSMA è apparso anche un altro modello, noto come Samsung Galaxy Z Flip XE, identificato con il numero SM-F761B. L'interpretazione di questa sigla non è ancora chiara, ma la lettera “B” fa propendere per una commercializzazione su scala mondiale. Secondo alcune fonti, il Galaxy Z Flip FE avrà probabilmente lo stesso display del Galaxy Z Flip6, un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ e una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz. Questo pannello, realizzato da Samsung Display, sarà protetto da un vetro Ultra Thin Glass e dovrebbe garantire una luminosità estrema, raggiungendo picchi di 2600 nit.

L'annuncio del Galaxy Z Flip FE è atteso per la seconda metà del 2025, a differenza di Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, il cui arrivo è previsto prima. Rispetto ai modelli principali, il prezzo del nuovo pieghevole dovrebbe risultare più competitivo, attirando l'attenzione di utenti desiderosi di entrare nel mondo degli smartphone pieghevoli senza gravare troppo sul portafoglio.

Mentre ci si avvicina al debutto di questi nuovi modelli, l'aspettativa da parte degli utenti cresce e l'attenzione del mercato è rivolta a come Samsung gestirà il lancio di questi dispositivi, in particolare nel contesto dei cali di prezzo tipici che accompagnano i modelli principali nel tempo. Avere una gamma FE potrebbe rappresentare una mossa strategica, mantenendo i prezzi della linea tradizionale competitivi.