Samsung lancia una nuova lavagna digitale interattiva per il settore educativo

Samsung ha recentemente presentato un'innovativa lavagna digitale interattiva durante un expo dedicato all'istruzione, confermando il suo impegno nel migliorare l'esperienza educativa con tecnologie all'avanguardia. Questo dispositivo si propone come una soluzione versatile per scuole e istituzioni, offrendo opzioni di schermo da 65 a 86 pollici. Con funzionalità avanzate come il supporto per “Circle to Search,” questa lavagna si posiziona come uno strumento potente per l'apprendimento moderno, anche se le informazioni sui prezzi rimangono attese.

Design e dimensioni dello schermo

La nuova lavagna interattiva di Samsung è disponibile in tre dimensioni: 65 pollici, 75 pollici e 86 pollici. Questo ampio range consente di adattarsi facilmente a diverse esigenze di spazio nelle aule e nelle strutture educative. La scelta di dimensioni generose permette a più studenti di interagire simultaneamente con il contenuto visivo proiettato, stimolando un apprendimento collaborativo. Il design moderno e minimale del dispositivo si integra bene in ambienti educativi, rendendolo non solo uno strumento tecnologico, ma anche un elemento di design funzionale in aula.

Funzionalità innovative e supporto AI

La lavagna digitale è alimentata da Android 15 e include il supporto per Circle to Search, una caratteristica già nota per i dispositivi Galaxy, ora utilizzabile su schermi di grandi dimension