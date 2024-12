Samsung lancia schermi intelligenti per i nuovi elettrodomestici: verso il CES 2025

Samsung Electronics ha rivelato recentemente che la sua innovativa tecnologia di schermi sarà integrata in un numero maggiore di elettrodomestici. Questa iniziativa segna un passo significativo nel progetto ambizioso dell'azienda, noto come “Screens Everywhere”, volto a rivoluzionare il concetto di smart home.

Innovazioni della gamma di prodotti smart

Nel 2024, Samsung ha ampliato in modo considerevole la sua offerta di prodotti per la smart home, presentando un frigorifero dotato di schermo AI Home da 9 pollici. Un'altra novità è rappresentata dal forno Bespoke Wall Oven, progettato con un display da 7 pollici. Questi elettrodomestici non solo sono funzionali, ma offrono anche un'interfaccia intuitiva per migliorare l'esperienza utente, consentendo un’interazione più semplice e immediata.

Guardando al futuro, il colosso tecnologico ha nella mira di continuare il trend anche nel settore della lavanderia, con l'aggiunta di modelli innovativi nel 2025. La gamma di prodotti smart si arricchirà di nuove lavatrici e asciugatrici, anch’esse dotate di schermi.

La presentazione al CES 2025 di Las Vegas

In preparazione al CES 2025, che si terrà a Las Vegas, Samsung presenterà la sua famiglia di prodotti intelligenti. Il catalogo comprenderà il frigorifero Bespoke con schermo AI Home da 9 pollici e il forno Bespoke Wall Oven con display da 7 pollici. Tra le novità ci saranno anche il Bespoke AI Laundry Combo e il Bespoke AI Washer and Dryer, entrambi caratterizzati da un pannello di comando da 7 pollici. Questi sviluppo indicano un chiaro intento di Samsung di innovare e migliorare continuamente l'esperienza utente.

Gli schermi non sono solo un complemento estetico, ma rappresentano una vera e propria interfaccia di controllo per gli elettrodomestici. Gli utenti potranno gestire vari aspetti delle loro attività quotidiane, come la temperatura interna del frigorifero e il ciclo di lavaggio in corso, tutto grazie a una semplice interazione.

Funzioni avanzate e assistente vocale

Uno degli aspetti più interessanti di questi elettrodomestici è la possibilità di controllarli utilizzando il riconoscimento vocale attraverso l’assistente Bixby. Questo non solo offre una modalità di operare hands-free ma amplia anche le potenzialità di personalizzazione delle routine domestiche.

Attraverso gli schermi integrati, gli utenti possono accedere a una varietà di informazioni utili e avere il quadro completo delle operazioni in corso. Funzioni come la Map View si integrano perfettamente con l’intrattenimento, permettendo la navigazione in Internet direttamente dallo schermo dell'elettrodomestico. Inoltre, è possibile gestire altri dispositivi della smart home, come i condizionatori d’aria e gli aspirapolvere robotizzati, creando un ecosistema altamente interconnesso.

La crescita del settore smart home

Negli ultimi anni, il mercato degli elettrodomestici smart ha registrato una straordinaria espansione, diventando un elemento cruciale nelle case moderne. Samsung, consapevole di quest'evoluzione, punta a rafforzare la propria posizione nel settore. L’azienda sta investendo in ricerca e sviluppo per restare competitiva e soddisfare le esigenze di una clientela sempre più orientata verso soluzioni intelligenti.

Con l'introduzione di schermi avanzati in più prodotti, Samsung si prepara a ridefinire l'esperienza di vita domestica, rendendola più intuitiva, funzionale e, soprattutto, connessa. La visione di Samsung di un futuro dove ogni elettrodomestico è parte integrante di una rete domestica interattiva si sta avvicinando sempre di più alla realtà.