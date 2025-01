Samsung lancia la serie Galaxy S25: potenziata l'intelligenza artificiale con Galaxy AI

L'annuncio di Samsung ha catturato l'attenzione con il debutto della serie Galaxy S25, presentata ieri con una notevole enfasi sulle nuove capacità di intelligenza artificiale integrate. Questi smartphone, il Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, promettono di elevare l'esperienza degli utenti con funzionalità innovative che sfruttano sia la potenza del cloud che le capacità locali dei dispositivi. Questo articolo esplorerà le nuove prestazioni di Galaxy AI e come queste influenzeranno l'utilizzo quotidiano dei nuovi modelli.

Novità della serie Galaxy S25

Tra gli aggiornamenti più interessanti presentati da Samsung spiccano le azioni cross-app tramite Gemini Live, una funzione che consente di interagire in modo più fluido tra diverse applicazioni. Altre caratteristiche degne di nota includono Audio Eraser, una funzionalità che promette di rimuovere i suoni indesiderati dai registrazioni audio, simile a quella dei più recenti dispositivi Google Pixel. Le routine suggerite, che permettono di semplificare le operazioni quotidiane, sono state migliorate per offrire un'assistenza ancora più personalizzata.

Samsung ha anche fornito dettagli su quali capacità di Galaxy AI dipendono dalla connessione cloud e quali possono essere effettuate localmente sugli smartphone. Questo bilanciamento è fondamentale per garantire che nel quotidiano ci sia meno dipendenza dalla rete, specialmente in situazioni in cui la connettività non è stabile.

Funzionalità AI: cloud vs. locale

Il colosso sudcoreano ha chiarito che diverse funzionalità di Galaxy AI vengono eseguite direttamente sul dispositivo, facendo così un ponte tra bisogno di privacy e utilità. AI Select, Audio Eraser, strumenti Now Brief e Bar, la ricerca in linguaggio naturale nell'app galleria e le routine suggerite sono tutte operazioni che non richiedono una connessione Internet, permettendo agli utenti di utilizzarle in qualsiasi momento.

Al contrario, altre funzionalità, come le azioni cross-app in Gemini Live, l'assistenza al disegno e la generazione di adesivi, necessitano di una connessione Internet. È sbalorditivo notare che anche taluni servizi come il riepilogo delle chiamate, la lettura ad alta voce e l'assistenza alla scrittura utilizzano sia elaborazione locale che cloud, creando un mix di efficienza e praticità.

Sicurezza e controllo: la privacy degli utenti al centro

Un aspetto cruciale della serie Galaxy S25 è la possibilità di disattivare le funzionalità AI basate sul cloud. Questo interruttore consente di limitare l’operatività del dispositivo solo alle capacità locali, dando agli utenti un maggiore controllo sulla loro privacy. Questa scelta rappresenta una risposta importante alle preoccupazioni sempre più diffuse riguardo alla protezione dei dati personali nel contesto dell'intelligenza artificiale.

Samsung punta non solo a stabilire nuovi standard tecnologici per l'AI mobile, ma a garantire anche che l'esperienza utente sia la più naturale e riflessiva possibile. Con questo approccio, la compagnia sudcoreana si posiziona come un leader nel settore degli smartphone intelligenti, affrontando al contempo i temi relative alla sicurezza dei dati.

La serie Galaxy S25 promette quindi di ridefinire il concetto di interazione mobile, combinando innovazioni tecnologiche e un'attenta considerazione delle esigenze di privacy degli utenti. L'integrazione di capacità avanzate di intelligenza artificiale sembra destinata a cambiare radicalmente il modo in cui utilizziamo la tecnologia nella nostra vita quotidiana.