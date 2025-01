Samsung interrompe il supporto software per tre smartphone storici: ecco quali sono

Il mondo della tecnologia, in particolare quello degli smartphone Android, è caratterizzato da un continuo avanzamento che porta inevitabilmente alla necessità di aggiornamenti software regolari. Questo mese di gennaio 2024, Samsung, gigante sudcoreano della telefonia mobile, ha annunciato che non fornirà più aggiornamenti software per alcuni dei suoi dispositivi più vecchi. In questo articolo scopriremo quali modelli verranno esclusi dal supporto e quali sono le implicazioni per gli utenti.

Dispositivi colpiti dalla fine del supporto

Questo mese, Samsung ha ufficialmente smesso di rilasciare aggiornamenti software per tre smartphone: Galaxy A02s, Galaxy A12 e W21 5G. Questi dispositivi, lanciati fra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, hanno beneficiato di un ciclo di aggiornamenti di circa quattro anni, che è il tempo standard per i modelli di questa fascia. Il Galaxy W21 5G, in particolare, ha ricevuto tre aggiornamenti del sistema operativo, mentre sia il Galaxy A02s che il Galaxy A12 si sono fermati a due aggiornamenti, con l'ultima versione della interfaccia One UI 4.1 basata su Android 12. Questi cambiamenti possono generare una certa preoccupazione fra gli utenti, dato che gli aggiornamenti software non solo introducono nuove funzionalità, ma garantiscono anche la sicurezza del dispositivo.

La vitalità dei vecchi dispositivi attraverso il modding

Nonostante il termine ufficiale del supporto software rappresenti un passo significativo, i dispositivi non diventano immediatamente obsoleti. Gli utenti possono, infatti, continuare ad utilizzare i loro smartphone a lungo termine grazie alla comunità del modding. Questo fenomeno consente di installare versioni personalizzate del sistema operativo, aggiornando la UI e installando patch di sicurezza, permettendo di sfruttare al meglio il dispositivo anche dopo la fine del supporto ufficiale. Tuttavia, è importante notare che questo tipo di pratica richiede una buona familiarità con la tecnologia, visto che comporta rischi come la perdita della garanzia o la possibilità di danneggiare il dispositivo.

Prospettive future con Android e Galaxy Unpacked

Parlando di aggiornamenti e dell'evoluzione del sistema operativo, Samsung non è ferma. Mentre il supporto per i Galaxy A02s, A12 e W21 è terminato, l'azienda sta attivamente lavorando su aggiornamenti regolari per altri modelli, inclusi quelli dedicati alla sicurezza. Infatti, è previsto il rilascio di patch di sicurezza a gennaio 2025, compatibili con altri dispositivi. Inoltre, il grande evento di presentazione Galaxy Unpacked è fissato per il 22 gennaio 2025, in cui il colosso tecnologico svelerà i nuovi dispositivi di punta, come Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, e ci si aspetta anche l'introduzione del nuovo modello Galaxy S25 Slim. Questo indica un continuo impegno nel migliorare l'esperienza utente al fine di rimanere competitivo nel mercato in costante evoluzione.

In un panorama mobile in continua espansione, è essenziale per gli utenti considerare non solo l'acquisto di device recenti, ma anche le loro potenzialità a lungo termine e le opzioni disponibili per il supporto software.