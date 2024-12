Samsung Galaxy S25: la serie potrebbe finalmente supportare i seamless update

Nell'era moderna della tecnologia mobile, la rapidità degli aggiornamenti software è diventata una priorità per molti utenti. Google, sin dal 2016, ha introdotto i seamless update, una funzione che permette di installare gli aggiornamenti mantenendo il dispositivo operativo e riducendo il tempo di inattività. Unico grande assente nel supporto a questa funzionalità è stato Samsung, che ha finalmente deciso di allinearsi con le nuove esigenze dei consumatori. Stando alle ultime notizie, i modelli Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra potrebbero presto adottare questa interessante novità.

I seamless update e il loro funzionamento

I seamless update si basano su un sistema di partizioni A/B presente nei dispositivi Android. Questo metodo consente al sistema di continuare a funzionare mentre l'aggiornamento viene installato in background. Grazie a questa tecnologia, al riavvio del dispositivo, l'installazione è già avvenuta, riducendo notevolmente il tempo di attesa per l’utente. Non ci sono più lunghi periodi in cui lo smartphone risulta inaccessibile, ma è richiesto comunque un riavvio per finalizzare l'installazione degli aggiornamenti. Aprendo così una nuova era per il comfort e l'efficienza degli aggiornamenti software, i seamless update rendono l'esperienza utente più fluida e meno frustrante. Tuttavia, è essenziale notare che questa funzionalità necessita di un'allocazione maggiore di spazio di archiviazione, un fattore che deve essere considerato dagli utenti con dispositivi con capacità limitate.

Il ritardo di Samsung e nuove speranze

Fino a oggi, Samsung ha mostrato un certo ritardo nel supporto ai seamless update. Il primo modello a beneficiare di questa innovazione è stato il Galaxy A55 5G, lanciato nel 2024. Nonostante le aspettative che questa funzionalità si espandesse rapidamente ad altri modelli, soprattutto quelli di ultima generazione, ciò non è accaduto. Sono passati diversi mesi dal lancio del Galaxy A55 e i possessori degli altri modelli flagship di Samsung hanno atteso senza vedere alcun progresso. Tuttavia, il 2025 sembra avviarsi verso un cambiamento significativo: rumor crescenti suggeriscono che i nuovi modelli della serie Galaxy S25 possano finalmente integrare i seamless update.

Conferme e indiscrezioni sulla serie Galaxy S25

Recentemente, le voci riguardo ai nuovi Galaxy S25 hanno guadagnato forza. Un leaker noto, @chunvn8888, ha condiviso informazioni sulla compatibilità dei imminenti dispositivi con i seamless update. A conferma di queste indiscrezioni, Android Authority ha riportato che alcuni file legati al Galaxy S25 Ultra sono stati trovati e mostrano che il modello supporterà sicuramente gli aggiornamenti A/B. Se consideriamo che Samsung tende a mantenere funzionalità simili su tutti i suoi modelli di punta, è plausibile pensare che anche il Galaxy S25 e S25+ potranno usufruire di questa nuova feature. I file trapelati hanno anche rivelato la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite nel modello S25 Ultra, indicativo di un hardware moderno e potente a supporto delle nuove funzionalità.

Aspettative per il lancio ufficiale

Con la presentazione ufficiale attesa per il 22 gennaio 2025, l'interesse per la serie Samsung Galaxy S25 è in costante crescita. L’adozione dei seamless update potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per la casa coreana, rivitalizzando l'interesse dei consumatori e migliorando l'esperienza d'uso complessiva. Molti utenti sono già curiosi di scoprire se queste novità miglioreranno realmente la fruibilità dei dispositivi, rispondendo a una delle principali richieste nel campo degli aggiornamenti software. L’argomento è sicuramente di grande rilievo, e gli appassionati continueranno a seguire gli sviluppi con entusiasmo, in attesa di ulteriori dettagli e conferme prima del lancio ufficiale.