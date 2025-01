Samsung e Apple: la battaglia del mercato smartphone nel 2024

Il mercato degli smartphone continua a offrire uno spettacolo avvincente, con Samsung e Apple protagonisti di una competizione serrata. Secondo le previsioni di Counterpoint, il panorama del 2024 mostrerebbe un lieve vantaggio per Samsung rispetto a Apple, una situazione che sottolinea l’evoluzione del settore mobile dopo anni di stagnazione. Nonostante la concorrenza agguerrita, i dati ci rivelano un quadro interessante, con le due aziende in corsa per mantenere le rispettive posizioni di potere.

I dati di vendita: differenze minime ma significative

Quando sarà pubblicato il report globale sulle spedizioni di smartphone per il 2024, ci aspettiamo che Samsung abbia guadagnato un ulteriore 1% di volume rispetto all'anno precedente, portando le sue vendite a un totale più elevato, mentre Apple ha registrato una flessione delle vendite del 2%. Questo bilancio, in apparenza invariato, riflette comunque un'evoluzione del mercato, dove le due principali compagnie sembrano aver subito una diminuzione della loro quota di mercato del 1%. In particolare, Samsung è scesa dal 21% al 20% dal 2022 al 2023, suggerendo che ci siano margini per miglioramenti sia per i modelli iPhone che Galaxy.

Il mercato, però, ha mostrato segnali di ripresa dopo due anni difficili: un incremento del 4% nella crescita rappresenta un passo avanti rispetto a un periodo di stagnazione. Questa crescita modesta suggerisce che gli utenti stanno riprendendo confidenza nel fare investimenti in dispositivi mobili, anche se i numeri non sono comunque vicini ai livelli pre-pandemia.

Il ruolo di Xiaomi nella ripresa del mercato

Un attore chiave in questa fase di ripresa è senza dubbio Xiaomi, che ha registrato una crescita del 12% nelle vendite rispetto all'anno scorso, confermandosi come uno dei principali beneficiari di questo trend positivo. Con una quota di mercato che è passata dal 12% al 14% tra il 2022 e il 2023, Xiaomi è riuscita a conquistare una fetta sempre più ampia del mercato globale, spinta da strategie aggressive e una forte attenzione ai modelli premium.

L'azienda ha dimostrato una notevole resilienza e una capacità di adattamento alle nuove esigenze dei consumatori, allineandosi alla tendenza crescente verso dispositivi di alta gamma. Questo cambiamento è visibile anche a causa della proliferazione di tecnologie legate all’intelligenza artificiale, che nel prossimo futuro si prevede possano essere integrate anche in smartphone di fascia più bassa, potenzialmente influenzando le vendite di dispositivi premium.

Le prospettive per il 2024: nuovi attori e tendenze di mercato

Accanto a Xiaomi, anche Vivo ha mostrato performance solide nel 2024, con un +9% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è stata alimentata soprattutto da risultati eccezionali in mercati strategici come India e Cina. Counterpoint Research ha poi identificato Vivo come il principale fornitore nel mercato cinese, il più grande al mondo, segno che i produttori locali stanno conquistando quote di mercato significative.

Anche Huawei ha registrato progressi, ma non è riuscita a rientrare nei primi cinque marchi globali. Altre marche emergenti come Honor e Motorola stanno seguendo a ruota, ma finora non hanno superato la soglia necessaria per competere alla pari con le grandi aziende.

Nel contesto dei modelli singoli, i Samsung Galaxy S24 stanno ottenendo una risposta positiva, superando i predecessori in vendite, specie in Europa occidentale e negli Stati Uniti. La famiglia di iPhone 16, pur ricevendo una risposta mista nel resto del mondo, ha comunque contribuito a una crescita significativa nelle vendite in America Latina, Africa e Asia-Pacifico.

Un mercato in continua evoluzione

Guardando al futuro, gli esperti di Counterpoint prevedono un’ulteriore espansione del mercato degli smartphone nel 2025, con aspettative di crescita volume e fatturato, sebbene l’andamento delle vendite non tornerà ai livelli pre-pandemia. La crescita del fatturato potrebbe attestarsi sull’8%, mentre il volume si fermerà a un più modesto 4%. I risultati dettagliati per il 2024 non sono ancora ufficiali, ma i primi dati indicano che il duello tra Samsung e Apple rimarrà al centro della scena nel panorama tecnologico mondiale.