Samsung aggiorna il suo strumento Sketch to Image con una nuova funzionalità AI creativa

La gigante tecnologica Samsung ha rivelato un significativo aggiornamento al suo strumento Sketch to Image, introducendo funzionalità potenziate che uniscono disegno e input testuali o vocali. Questo sviluppo arriva a pochi giorni dall'atteso evento Galaxy Unpacked, previsto per il 22 gennaio, dove verranno presentati nuovi dispositivi, tra cui il Galaxy S25.

Nuove funzionalità di Sketch to Image

Con l'aggiornamento recente, gli utenti possono ora generare immagini non solo partendo da semplici schizzi, ma anche attraverso l'aggiunta di istruzioni scritte o parlate. In pratica, un utente può disegnare un'immagine, per esempio un gatto, e poi specificare "tuta spaziale" tramite testo o voce. A questo punto, il sistema AI di Galaxy elaborerà l'input e completerà l'immagine secondo le richieste dell'utente.

Questa nuova interfaccia multimodale permette di espandere notevolmente le possibilità creative. Gli utenti che desiderano visualizzare un progetto, come una casa dei sogni, possono iniziare tracciando il contorno e successivamente descrivere l'ambiente circostante, dicendo frasi come "vicino alla spiaggia" o "tra le montagne". Questo arricchisce il processo di creazione rendendo più facile e immediata l'ideazione di concetti visivi.

Evoluzione del servizio e aggiornamenti tecnologici

Il servizio Sketch to Image era già disponibile sui dispositivi Galaxy più recenti, ma la sua funzionalità era limitata: le immagini venivano generate esclusivamente in base ai disegni effettuati con lo stilo S Pen o con il dito. Con l'introduzione dell'interfaccia One UI 7 sono state inserite opzioni aggiuntive come Cartoon 3D, Schizzo e Acquerello, ma l'aggiornamento attuale offre ulteriori strumenti per stimolare la creatività.

Samsung, attraverso un comunicato stampa, ha sottolineato che questa innovazione rappresenta solo un'anteprima delle nuove funzionalità AI che saranno discusse in dettaglio nel corso dell’evento Galaxy Unpacked. Le aspettative sono elevate, poiché l’azienda mira a posizionarsi come leader nelle tecnologie creative.

Attesa per il Galaxy Unpacked

Il Galaxy Unpacked del 22 gennaio promette di illustrare ulteriormente l'impegno di Samsung nel campo dell'immaginazione AI e delle sue applicazioni. Gli appassionati del settore e gli utenti attendono con interesse le novità che potrebbero essere rivelate, inclusi dettagli su come questi strumenti di intelligenza artificiale possano migliorare l'esperienza dell'utente nelle applicazioni creative.

Con questo aggiornamento, Samsung sembra voler consolidare la sua posizione non solo nel mercato degli smartphone, ma anche in quello delle tecnologie artistiche e delle applicazioni che promuovono la creatività. Gli utenti possono quindi prepararsi a esplorare nuove dimensioni di espressione artistica e visiva, aprendo a un mondo di possibilità creative mai viste prima.