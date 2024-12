Samsung aggiorna i Galaxy S24: patch di dicembre 2024 e novità per la sicurezza

L'arrivo delle festività non ferma Samsung, che ha avviato il rilascio della patch di sicurezza di dicembre 2024 per la sua serie Galaxy S24. Gli utenti di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra possono ora beneficiare di miglioramenti significativi, mentre anche il Galaxy S24 FE riceve un aggiornamento, seppur con alcune limitazioni. La nuova patch non solo permette di migliorare la sicurezza dei dispositivi, ma introduce anche alcune funzionalità interessanti.

Dettagli sull'aggiornamento della serie Galaxy S24

La distribuzione delle patch di sicurezza ha preso avvio per i modelli Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, con un numero di build identificato come S92*BXXS4AXKA. Gli utenti residenti in Italia e in altri Paesi possono già installare questo aggiornamento, che promette di potenziare la protezione dei dispositivi contro una serie di vulnerabilità. Ad esempio, questo pacchetto di aggiornamenti affronta ben 34 vulnerabilità classificate come CVE, delle quali sei di livello critico, evidenziando l’importanza di mantenere i dispositivi sempre aggiornati.

A fianco di questi miglioramenti, il Galaxy S24 FE riceve una patch di sicurezza con numero di build S721BXXS3AXK6, ma non rientra attualmente nel programma beta per la One UI 7, pertanto gli utenti non potranno beneficiare delle nuove funzionalità attualmente in fase di test. Questo aggiornamento, pur non includendo la nuova interfaccia, rimane comunque cruciale per il mantenimento della sicurezza del dispositivo.

Novità incluso l’aggiornamento per Galaxy S24 FE

Oltre a migliorare la sicurezza, l’aggiornamento per Galaxy S24 FE introduce un'importante novità per la funzione di Blocco automatico. Quando questa funzionalità è attivata con impostazioni di "Restrizioni massime", non sarà possibile collegare dispositivi USB, eccezion fatta per la ricarica. Questo cambiamento è significativo e mira a proteggere gli utenti impedendo l'accesso a dispositivi non autorizzati che potrebbero compromettere ulteriormente la sicurezza.

Le patch di dicembre non si limitano solo alle vulnerabilità specifiche, ma contribuiscono anche a migliorare la stabilità generale del sistema operativo. La compagnia sta lavorando incessantemente per garantire una protezione costante dei suoi dispositivi e per soddisfare le esigenze degli utenti in un clima di crescente attenzione alla sicurezza dei dati personali.

Come verificare e installare l’aggiornamento

Per gli utenti che desiderano aggiornare il proprio Samsung Galaxy S24, la procedura è piuttosto semplice. È possibile controllare la disponibilità dell'aggiornamento accedendo al menu di Impostazioni, cercando la sezione relativa all'Aggiornamento software e premendo su "Scarica e installa". Questo passaggio assicurerà che il dispositivo disponga delle ultime patch di sicurezza e delle funzionalità disponibili.

Inoltre, per coloro che sono curiosi di provare la One UI 7.0 Beta, è consigliabile seguire guide specifiche che illustrano i passaggi per l'installazione, pur ricordando che non tutti i modelli della serie S24 sono attualmente idonei. Samsung sta testando questa nuova interfaccia, promettendo novità interessanti, e gli utenti possono rimanere sintonizzati per futuri aggiornamenti.