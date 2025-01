Roborock svela una rivoluzione nel mondo della pulizia domestica al CES 2025

Nell'ambito del CES 2025, che si svolge attualmente a Las Vegas, Roborock ha lanciato la nuova linea di robot aspirapolvere Saros, presentando innovazioni che promettono di trasformare la pulizia domestica. Tra i modelli annunciati – Roborock Saros Z70, Roborock Saros 10 e Roborock Saros 10R – la società mira a entrare nel mercato globale, incluso quello italiano, nel 2025. Queste novità si pongono come veri e propri assistenti domestici, pronti a rispondere alle esigenze di pulizia con tecnologie all'avanguardia.

Roborock Saros Z70: la punta di diamante della nuova linea

Il Roborock Saros Z70 emerge come il modello di punta della serie Saros. Questo robot aspirapolvere si distingue per il suo braccio robotico integrato, denominato OmniGrip, che gli consente di interagire con l’ambiente in maniera unica. Grazie a questo sistema, il robot è capace di spostare piccoli oggetti sul pavimento, come calzini o fazzoletti, che pesano fino a 300 grammi, aprendo così a nuove possibilità per una pulizia efficiente.

La tecnologia StarSight Autonomous System 2.0, implementata nel Saros Z70, rappresenta una vera e propria evoluzione del sistema di navigazione. Sostituendo il tradizionale sensore laser con un sistema che combina una telecamera RGB e un sensore ToF 3D, il robot può mappare l'area circostante a una velocità 21 volte superiore. Questo permette di individuare e riconoscere oltre 100 tipi di ostacoli, migliorando significativamente la sua capacità di orientamento e pulizia.

Inoltre, il Saros Z70 presenta una potenza di aspirazione eccellente, pari a 22.000 Pa, e un sistema di moci contro rotanti che consente di lavare i pavimenti con un’efficacia sorprendente. La stazione di ricarica Multifunctional Dock 4.0 rappresenta un ulteriore punto di forza, in grado di ricaricare il robot in appena 2,5 ore, lavare i panni e ottimizzare il processo di pulizia.

Roborock Saros 10: un avversario agguerrito

Il Roborock Saros 10 si propone come una valida alternativa al modello Z70, portando con sé caratteristiche distintive e innovative. Uno dei punti di forza di questo robot è la tecnologia RetractSense, che consente alla torretta di navigazione di ritrarsi nel corpo del robot, riducendo l'altezza complessiva a soli 7,98 centimetri. Ciò significa che il Saros 10 può pulire facilmente sotto i mobili alti, mantenendo un'ottima capacità di mappatura grazie al suo modulo grandangolare.

In termini di aspirazione, anche il Saros 10 offre una potenza di 22.000 Pa e una spazzola DuoDivide progettata per prevenire grovigli di peli. La tecnologia VibraRise 4.0 gli consente di pulire efficacemente anche le macchie più ostinate, utilizzando un panno che vibra fino a 4.000 volte al minuto. La RockDock Ultra 2.0, il sistema di ricarica associato, offre nuove funzionalità come il lavaggio automatico dei moci, rendendo il dispositivo ancora più funzionale.

Con funzionalità come il Smart Plan 2.0 e il supporto per il controllo vocale, Roborock Saros 10 si prepara a conquistare il mercato europeo, dove sarà disponibile nei prossimi mesi, pur non avendo ancora un prezzo ufficiale.

Roborock Saros 10R: un equilibrio tra funzionalità e accessibilità

Il Roborock Saros 10R si posiziona come un robot aspirapolvere di fascia media, mantenendo molte delle tecnologie innovative presenti nei modelli Z70 e 10. Grazie al sistema StarSight 2.0, questo modello mostra una compattezza importante, permettendo un’ottima navigazione e la capacità di evitare ostacoli di varia natura. La potenza di aspirazione si attesta a 19.000 Pa, confermandosi adeguata per affrontare polvere e sporco.

Il Saros 10R è progettato per essere versatile e pratico, con la tecnologia AdaptLift che consente di superare ostacoli fino a 4 centimetri di altezza. Anche nella stazione di ricarica Multifunctional Dock 4.0 trova applicazione, permettendo una ricarica rapidissima e funzionalità avanzate per il lavaggio dei moci.

Con prestazioni competitive e un prezzo presumibilmente inferiore a quello dei modelli superiori, il Saros 10R ha tutte le carte in regola per attrarre una vasta gamma di utenti.

Novità nel portafoglio Roborock

Oltre alla nuova serie di robot Saros, Roborock ha presentato anche altri prodotti, tra cui l'aspirapolvere secco/umido Roborock F25. Questo dispositivo introduce la funzione FlatReach Deep Cleaning, che permette di pulire in profondità anche in spazi angusti, grazie a un design che si piega a 180 gradi. Ulteriori novità includono la linea Roborock Zeo, caratterizzata da modelli progettati per lavare e asciugare tessuti a basse temperature.

Per completare il quadro, Roborock ha annunciato l'intenzione di espandere la propria gamma di prodotti, introducendo lavatrici nel mercato europeo nel corso del 2025. Con queste novità, la società continua a innovare nel campo della pulizia domestica, cercando sempre di soddisfare le esigenze dei consumatori.