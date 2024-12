Ritorna l'offerta imperdibile: il robot aspirapolvere X40 Ultra Complete a prezzo speciale

In un’epoca in cui la pulizia domestica sta diventando sempre più automatizzata, il robot aspirapolvere X40 Ultra Complete si presenta come una delle soluzioni più efficaci sul mercato. Con una promozione attuale che lo offre a soli 1099 euro, rispetto al prezzo originale di 1499 euro, questo dispositivo promette di rendere la vita quotidiana più semplice e meno impegnativa.

Caratteristiche innovative della tecnologia di pulizia robotizzata

Il X40 Ultra Complete è dotato della rivoluzionaria tecnologia MopExtend RoboSwing, una caratteristica che lo distingue da molti robot aspirapolvere in commercio. La spazzola laterale, grazie a un’altezza rialzata, può estendersi di oltre 10 mm, raggiungendo angoli difficili e spazi ristretti sotto i mobili. Inoltre, scende fino a 4 cm di profondità, permettendo di raccogliere polvere e residui ostinati.

Ma cosa rende questo modello davvero unico? La sua capacità di utilizzare acqua calda, impostandola fino a 70 °C. Grazie a questa caratteristica, il X40 Ultra Complete è in grado di pulire autonomamente i suoi moci e il vassoio di lavaggio, garantendo l’eliminazione di macchie e cattivi odori. La personalizzabilità della temperatura di lavaggio, che può essere impostata su quattro livelli differenti tramite un'app, offre un controllo e una comodità senza precedenti nel settore.

Protezione dei tappeti e ottimizzazione della pulizia

Un altro vantaggio importante del X40 Ultra Complete è il suo sistema di protezione progettato per tappeti e moquette. Con una spazzola rialzata di 10,5 mm e una gomma di 5 mm, questo robot è in grado di pulire senza danneggiare le superfici più delicate. Anche la spazzola laterale, siccome si solleva oltre i 10 mm, contribuisce a mantenere il pavimento impeccabile senza compromettere la qualità della pulizia.

La potenza di aspirazione di 12.000 pa rappresenta un altro punto forte, posizionando il X40 Ultra Complete tra i robot più potenti sul mercato. Con questa potenza, è in grado di rimuovere polvere, peli di animali domestici e altri residui, assicurando un'igiene profonda in ogni angolo della casa.

Navigazione avanzata e tecnologia di rilevamento

Il X40 Ultra Complete non è solo potente; è anche intelligente. Grazie al sistema di rilevamento OmniDirt, il robot può identificare diverse superfici a seconda del colore e dei livelli di sporco, adattando le sue modalità di pulizia di conseguenza. Questo significa che le aree particolarmente sporche verranno trattate con maggiore attenzione, con i moci che si autopuliscono, riducendo così la necessità di interventi manuali.

Con il risparmio attuale di 400 euro, questa offerta rimane invariata rispetto a quella del Black Friday 2024, rendendo il X40 Ultra Complete un’opzione allettante per chi desidera modernizzare il proprio approccio alla pulizia domestica. Per 1099 euro, è possibile portare a casa un dispositivo che non solo promette efficienza, ma anche comodità, trasformando la pulizia in un’operazione quasi senza sforzo.