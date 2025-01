Riscoprire il tuo vecchio smartphone: le migliori soluzioni per un nuovo utilizzo

Molte persone ricevono uno smartphone nuovo durante le festività, lasciando il vecchio dispositivo in un cassetto o peggio, privo di qualsiasi utilizzo. Invece di abbandonarlo, ci sono diverse possibilità per dare nuova vita al tuo vecchio telefono. In questo articolo esploreremo le cinque modalità più interessanti e pratiche per sfruttare al meglio il tuo dispositivo, trasformandolo in strumenti utili e divertenti.

Trasformarlo in una videocamera di sicurezza

Con la crescente necessità di proteggere le proprie abitazioni, un vecchio smartphone può facilmente essere convertito in una videocamera di sicurezza. Anche se nulla supera la qualità di una telecamera dedicata, utilizzare il tuo vecchio dispositivo è una soluzione che può risultare pratica e a costo zero. Ci vorrà solo qualche minuto per impostare tutto.

Basta scaricare un’app adatta, come "Alfred Camera," che permette di collegare due telefoni e trasformarne uno in un monitor per la sicurezza domestica. Con un supporto e un cavo di alimentazione, puoi visualizzare in tempo reale l’area che desideri sorvegliare. Questa applicazione è gratuita ma offre anche un abbonamento mensile per chi desidera funzionalità aggiuntive e un’esperienza priva di pubblicità.

Dopo aver impostato l’app sugli smartphone, posiziona il dispositivo da sorvegliare in un punto strategico della tua casa e collegalo a una fonte di energia. Potrai ricevere notifiche in caso di movimenti e mantenere sotto controllo il tuo ambiente domestico, assicurando una maggiore tranquillità.

Utilizzarlo come dash cam

Se sei un appassionato di viaggi su strada o desideri avere prove video utili nel caso di incidenti, il tuo vecchio smartphone può diventare un’efficace dash cam. La necessità di una dash cam sta crescendo tra gli automobilisti, ma i modelli di buona qualità possono costare parecchio.

Basta scaricare un’app specifica, come "Droid Dashcam," e usare un supporto per smartphone che non intralci la visuale. Posiziona quindi il dispositivo sul cruscotto della tua auto. Anche se non rappresenta il modo più elegante per dotarsi di una dash cam, l’utilizzo di un vecchio telefono è comunque funzionale e può servirti per registrare le tue avventure.

Tieni presente che questa soluzione potrebbe presentare alcuni inconvenienti e richiede adattamenti per garantire visibilità e funzionalità.

Crearlo come telefono secondario

Molti trovano utile avere un telefono secondario, soprattutto in occasioni di attività all’aperto dove è facile danneggiare il dispositivo nuovo. Se pratichi sport come ciclismo o arrampicata, l’uso di un vecchio smartphone consente di proteggere il tuo nuovo investimento. Anche in caso di urti o cadute, sarà meno problematico se il dispositivo non è il tuo principale.

Contrariamente a quanto alcuni pensano, avere un telefono durante le attività sportive è una scelta prudente. In situazioni di emergenza, un telefono a portata di mano può fare la differenza in caso di incidenti. Pertanto, quando ti avventuri in escursioni o attività a rischio, considera di portare con te il tuo vecchio telefono.

Usarlo come monitor per neonati

Simile all’idea di crearne una videocamera di sicurezza, un vecchio smartphone può essere utilizzato come monitor per neonati. Ciò richiede un montaggio e un cavo di alimentazione, ma è necessario anche un’app progettata specificamente per questa funzione.

Un’app consigliata è "BabyCam," un’app gratuita che consente di monitorare il tuo bambino e comunicare da remoto. La configurazione è semplice: basterà scaricare l’app sui due dispositivi e seguire le indicazioni per abbinarli. Sebbene questa app contenga pubblicità, è possibile rimuoverle con un pagamento una tantum, che risulta decisamente conveniente rispetto ad altre soluzioni.

Usarlo come dispositivo di intrattenimento

Se desideri ridurre le distrazioni sul tuo smartphone principale, puoi dedicare il tuo vecchio dispositivo esclusivamente all’intrattenimento. Caricalo con le tue app di streaming preferite, utilizzalo per ascoltare musica o guardare video, e perché no, trasformalo in un lettore di eBook.

Questa scelta offre vari vantaggi, come il risparmio di spazio e batteria sul tuo telefono principale. Ad esempio, ascoltando musica tramite un altoparlante Bluetooth con il vecchio dispositivo, non rischierai di interrompere il brano durante una chiamata. Inoltre, se hai una buona batteria, potresti persino usarlo come device per i giochi, così da preservare la carica del tuo nuovo telefono.

Usarlo come webcam

Chi lavora da casa o partecipa spesso a videochiamate sa quanto sia importante avere una buona webcam. Se il tuo computer non ha una webcam integrata o quella in dotazione è di scarsa qualità, un vecchio smartphone può essere una soluzione azzeccata.

Basta scaricare l’app "Camo" sia sul telefono che sul computer. Grazie a questa app, potrai utilizzare il tuo smartphone come webcam senza bisogno di cavi, il che rappresenta un vantaggio considerevole. Segui le istruzioni per connettere i due dispositivi attraverso un codice QR e il gioco è fatto.

Il download dell'app è gratuito, ma è previsto un abbonamento mensile per accedere a funzionalità extra.

Ci sono molte altre possibilità per riutilizzare il tuo vecchio smartphone, ben oltre all'idea di venderlo o donarlo. Esplorando tutte queste opzioni, potrai scoprire un mondo di utilizzi alternativi.