Ring aggiorna le videocamere di sicurezza: immagini più nitide e riconoscimento veicoli

Un aggiornamento significativo per gli utenti delle videocamere di sicurezza Ring è disponibile a partire dall’8 gennaio 2025. Con questa novità, l'azienda offre ora una qualità video superiore e una nuova funzionalità di rilevamento veicoli, mirando a migliorare la sicurezza domestica e l'attenzione alla qualità delle immagini. I possessori di specifici modelli potranno usufruire di registrazioni video in risoluzione 2K e di avvisi relativi al passaggio di veicoli. Analizziamo nel dettaglio le principali novità.

Risoluzione video 2K per maggiore chiarezza

A partire da oggi, i clienti di Ring possono effettuare un aggiornamento software attraverso l'app ufficiale che consente di attivare la risoluzione video 2K su due modelli specifici: Floodlight Cam Wired Pro e Spotlight Cam Pro. Questo aggiornamento, gratuito e automatico, permette di passare dall'attuale standard Full HD a una risoluzione di 2K , garantendo immagini notevolmente più chiare e dettagliate.

Dopo aver completato il download, sarà sufficiente abilitare l’opzione corrispondente per iniziare a registrare a risoluzione più alta, aumentando significativamente la qualità delle riprese. Questo aggiornamento è arricchito dalla tecnologia Ring Vision, la quale combina elementi hardware e software per offrire immagini con colori bilanciati, un contrasto ottimale e un'interpolazione del movimento precisa, contribuendo a un’esperienza visiva migliorata e senza il rischio di sfocature.

Il miglioramento nella qualità delle immagini rappresenta un passo rilevante nel settore della sicurezza domestica. Infatti, una definizione più alta permette non solo di identificare meglio i dettagli, come il viso delle persone o le targhe dei veicoli, ma anche di aiutare i proprietari nella stesura di rapporti o nella comunicazione con le forze dell'ordine in caso di incidenti o furti.

Funzione di rilevamento veicoli

Accanto al potenziamento della risoluzione video, Ring introduce anche una nuova funzione di Vehicle Detection. Questa funzionalità consente agli utenti di ricevere notifiche quando i dispositivi Ring registrano il movimento di un veicolo nel loro raggio d’azione. L'implementazione di questo sistema di riconoscimento offre un supporto fondamentale alla sicurezza domestica, permettendo ai proprietari di monitorare attivamente non solo il proprio perimetro ma anche il traffico circostante.

Riguardo alla compatibilità, il sistema di rilevamento veicoli si applica a un ampio ventaglio di dispositivi Ring, tra cui Floodlight Cam Wired Pro, Spotlight Cam Pro, e diversi modelli di videocitofoni e telecamere da interno. Questo include anche la Battery Video Doorbell e il Wired Doorbell Pro, tra gli altri, il che fa intuire che gli utenti con diversi modelli possano beneficiare di questa funzionalità.

Nelle prossime settimane, l’azienda prevede di ampliare ulteriormente la compatibilità del sistema di rilevamento, includendo probabilmente altri modelli, il che dimostra l'impegno di Ring nel fornire soluzioni sempre più complete e adatte alle esigenze della clientela.

Preparazione all'aggiornamento e suggerimenti

Per tutti coloro che sono interessati a trarre vantaggio da queste novità, è importante assicurarsi che l’app Ring sia aggiornata all'ultima versione disponibile nel proprio dispositivo. L'aggiornamento e le nuove funzionalità saranno automatici, ma è sempre una buona prassi controllare regolarmente gli aggiornamenti dell'app.

Gli utenti sono incoraggiati a esplorare le nuove impostazioni e a familiarizzare con le funzioni offerte, per migliorare la loro esperienza di utilizzo e ottimizzare la sicurezza della propria abitazione. La crescente evoluzione del settore della videosorveglianza continua a promettere standard qualitativi sempre più alti, orientati a offrire ai consumatori strumenti utili e performanti per la loro tranquillità.