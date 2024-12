Recensione Tronsmart Mirtune S100: un'esplosione di suoni

Oggi parliamo di musica e di come ascoltarla al meglio, ovunque ci troviamo. Come ben sapete, sono un grande appassionato di tecnologia e di tutto ciò che ci semplifica la vita, e la musica è una componente fondamentale delle mie giornate, mi aiuta a rilassarmi dopo il lavoro e spesso mi tiene compagnia durante le giornate più noiose. Ecco perché, quando ho avuto la possibilità di provare la cassa Bluetooth portatile Tronsmart Mirtune S100, non me la sono lasciata sfuggire.

Qualche premessa

In un mondo sempre più connesso e in movimento, l'esigenza di avere a disposizione dispositivi portatili che ci permettano di godere della nostra musica preferita in ogni momento è diventata quasi una necessità. Che si tratti di un picnic al parco, di una giornata al mare, di un allenamento in palestra o semplicemente di un momento di relax in casa, una buona cassa Bluetooth può fare la differenza, trasformando ogni ambiente in uno spazio vibrante e pieno di ritmo.

Ma con un mercato così saturo di offerte, come si fa a scegliere la cassa Bluetooth giusta? Quali sono gli aspetti da considerare? Potenza, qualità del suono, durata della batteria, portabilità, resistenza... sono solo alcune delle caratteristiche da valutare attentamente prima di procedere all'acquisto. E non dimentichiamo il budget: trovare un dispositivo che offra un buon rapporto qualità-prezzo è fondamentale.

In questa recensione, analizzeremo in dettaglio la Tronsmart Mirtune S100, una cassa portatile che promette di offrire un'esperienza audio di alta qualità a un prezzo accessibile di 69 euro. La dissezioneremo sotto ogni aspetto, valutandone i pro e i contro, per aiutarti a capire se può essere la soluzione ideale per le tue esigenze. Entriamo nel vivo della nostra recensione e analizziamo in dettaglio la Tronsmart Mirtune S100, partendo dal design e dalla qualità costruttiva, passando poi per le prestazioni audio, la connettività, la batteria e, infine, le funzionalità extra.

Design e qualità costruttiva

La prima cosa che si nota della Mirtune S100 è il suo design sportivo e robusto. Con dimensioni abbastanza compatte e con la pratica maniglia a scomparsa, è una cassa portatile che si può facilmente trasportare nello zaino o in borsa senza ingombrare troppo. La sua forma cilindrica, con angoli smussati, la rende piacevole al tatto, grazie al materiale in simil tessuto, e facile da maneggiare.

La cassa è rivestita da una griglia morbida ma molto resistente che protegge i driver audio, mentre le estremità sono realizzate in plastica gommata, un materiale che offre una buona presa, aiuta ad assorbire eventuali urti e permette una migliore erogazione dei bassi. La scelta dei materiali e la solidità dell'assemblaggio trasmettono una sensazione di qualità e robustezza, caratteristiche importanti per un dispositivo pensato per essere utilizzato anche all'aperto.

La casa ha anche certificazione IPX7, possiamo quindi immergerla per 1 metro fino a 30 minuti, è quindi perfetta per le feste in piscina o in spiaggia o per essere usata all'aperto, anche sotto la pioggia.

Sulla parte superiore troviamo i pulsanti di controllo: accensione/spegnimento, volume +/-, play/pausa e il pulsante per l'accoppiamento Bluetooth. I pulsanti sono ben distanziati e facili da premere, anche senza guardare. Inoltre è presente anche un microfono, che permette l'utilizzo in vivavoce della cassa.

Sulla parte posteriore, nascosta da uno sportellino in gomma, troviamo la porta USB-C per la ricarica, una porta USB, l'ingresso AUX da 3.5mm per collegare dispositivi non dotati di Bluetooth e uno slot per schede microSD. La presenza dello sportellino è importante perché garantisce la protezione da polvere e spruzzi d'acqua, rendendo la cassa adatta anche per l'utilizzo in ambienti umidi.

Pro:

Design compatto e portatile

Costruzione robusta e materiali di qualità

Pulsanti di controllo facili da usare

Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua

Contro:

Il design, seppur funzionale, potrebbe risultare un po' anonimo

Prestazioni audio

Passiamo ora all'aspetto più importante di una cassa Bluetooth: la qualità del suono. La Tronsmart Mirtune S100 monta una configurazione 2.1 con due twitter e un subwoofer con una potenza totale di 50W.

La potenza sonora è notevole per un dispositivo di queste dimensioni. La Mirtune S100 riesce a riempire facilmente una stanza di medie dimensioni con un suono potente e ben definito e si può usare con soddisfazione anche all'aperto grazie al buon volume massimo.

Ma non è solo la potenza a sorprendere, anche la qualità del suono è degna di nota. I bassi sono profondi e corposi, senza essere eccessivamente invadenti o distorti. I medi sono chiari e dettagliati, permettendo di distinguere bene le voci e gli strumenti. Gli alti sono brillanti e cristallini, senza mai risultare fastidiosi.

La Mirtune S100 supporta la tecnologia SoundPulse proprietaria di Tronsmart, che, secondo il produttore, migliora la chiarezza del suono e riduce la distorsione. In effetti, anche a volumi elevati, la distorsione è minima, e il suono rimane sempre ben bilanciato.

Inoltre, la cassa offre diverse modalità di equalizzazione (EQ) preimpostate, accessibili tramite una pressione prolungata del pulsante play/pausa e tramite app per smartphone. Queste modalità permettono di adattare il suono al genere musicale che si sta ascoltando, enfatizzando, ad esempio, i bassi per la musica dance o i medi per la musica vocale.

Come detto, la cassa è dotata di un microfono integrato, che permette di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce. La qualità delle chiamate è buona, la voce risulta chiara e ben udibile da entrambi gli interlocutori.

Pro:

Suono potente e ben bilanciato

Bassi profondi e corposi

Medi chiari e dettagliati

Alti brillanti e cristallini

Distorsione minima anche a volumi elevati

Diverse modalità di equalizzazione preimpostate

Contro:

Potrebbe non soddisfare gli audiofili più esigenti

Connettività

La Mirtune S100 utilizza il Bluetooth 5.3 per la connessione wireless con smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. L'accoppiamento è semplice e veloce: basta accendere la cassa, attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo e selezionare "Tronsmart Mirtune S100" dalla lista dei dispositivi disponibili.

La portata del Bluetooth è di circa 20 metri, in linea con lo standard. Durante i miei test, non ho riscontrato problemi di disconnessione o interruzioni del segnale, anche spostandomi in stanze diverse.

Come accennato in precedenza, la cassa è dotata anche di un ingresso AUX da 3.5mm ed USB, utile per collegare dispositivi non dotati di Bluetooth, come vecchi lettori MP3 o chiavette USB. Inoltre, la presenza dello slot per schede microSD permette di riprodurre musica direttamente da una scheda di memoria, senza bisogno di utilizzare altri dispositivi.

Pro:

Connessione Bluetooth 5.0 stabile e veloce

Portata del segnale in linea con lo standard

Ingresso AUX da 3.5mm per la massima compatibilità

Slot per schede microSD per la riproduzione autonoma

Contro:

Non supporta codec audio avanzati come aptX o LDAC, che offrono una qualità audio superiore tramite Bluetooth

Batteria

La Mirtune S100 è dotata di una batteria integrata da 8000mAh, che garantisce un'autonomia di circa 20 ore di riproduzione continua, potrebbe variare leggermente a seconda del volume e del tipo di connessione utilizzata. Durante i miei test, ho riscontrato un'autonomia effettiva di circa 18 ore, con un volume medio-alto e utilizzando principalmente la connessione Bluetooth.

Si tratta di un risultato più che soddisfacente per una cassa portatile di queste dimensioni. Potrai portarla con te per un'intera giornata di utilizzo senza preoccuparti di doverla ricaricare.

La ricarica completa avviene in circa 3-4 ore tramite la porta USB-C. La presenza della porta USB-C è un plus non da poco, in quanto permette di utilizzare lo stesso cavo di ricarica del proprio smartphone o di altri dispositivi moderni.

Pro:

Autonomia della batteria più che soddisfacente

Ricarica tramite porta USB-C

Contro:

Si sarebbe potuto fare meglio in termini di velocità di ricarica

Conclusioni

Cosa posso dire, in definitiva, della Tronsmart Mirtune S100? Si tratta di una cassa Bluetooth portatile che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. A soli 69 euro, ti porti a casa un dispositivo dal suono potente e ben bilanciato, con una buona autonomia, una costruzione robusta e alcune funzionalità extra interessanti come la resistenza agli spruzzi e il microfono integrato.

Certo, non è perfetta. Gli audiofili più esigenti potrebbero storcere il naso per l'assenza di un'app dedicata per la personalizzazione dell'equalizzazione o per il mancato supporto di codec audio avanzati. Ma per l'utente medio, che cerca una cassa portatile per ascoltare musica in mobilità, la Mirtune S100 è una scelta eccellente.

Se stai cercando una cassa Bluetooth potente, versatile e dal prezzo contenuto, la Tronsmart Mirtune S100 è sicuramente un prodotto da tenere in considerazione. Non te ne pentirai!