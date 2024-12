Recensione SoundPEATS Capsule3 Pro+: qualità audio e ANC ad un prezzo top

Nel mondo delle cuffie true wireless troviamo moltissimi modelli proposti nelle più differenti fasce di prezzo ed è davvero difficile orientarsi verso gli auricolari giusti per le nostre esigenze, soprattutto se puntiamo a modelli con un prezzo di vendita di circa 100 euro. Nel corso degli ultimi giorni ho passato molte ore utilizzando le nuove SoundPEATS Capsule3 Pro+ che si presentano col giusto mix fra qualità audio, design accattivante e funzionalità avanzate e sembrano essere una valida proposta per chi cerca delle buone cuffie con ANC attiva.

In questa recensione approfondiremo ogni aspetto di queste cuffie, valutando non solo le loro specifiche tecniche, ma anche l'esperienza d'uso e il rapporto qualità-prezzo, con l'obiettivo di aiutarti a capire se sono il prodotto giusto per te.

Premessa ed informazioni sul prezzo di vendita

Con un prezzo di vendita che si aggira intorno ai 99 euro, ma con la possibilità di acquistarle spesso scontate a 79 euro, le SoundPEATS Capsule3 Pro+ si collocano nella fascia medio-bassa del mercato. A questo prezzo, ci si aspetta un prodotto che riesca a bilanciare le funzioni essenziali, una buona qualità audio ed una discreta riduzione attiva del rumore. Le Capsule3 Pro+ puntano proprio su questi elementi e riescono a offrire una giusta combinazione fra design moderno, supporto per codec audio ad alta risoluzione, cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza e una lunga durata della batteria.

Design e comfort

Il primo impatto con le SoundPEATS Capsule3 Pro+ è positivo: il design è moderno ed elegante, con linee pulite e una finitura che trasmette una sensazione di qualità più che soddisfacente, soprattutto se rapportata al prezzo di vendita. La custodia di ricarica ha un formato classico e dimensioni compatte che la rendono facile da trasportare.

Le cuffie hanno una forma in-ear ergonomica che si adatta comodamente all’orecchio, rendendole ideali anche per sessioni di ascolto prolungate. Inoltre, grazie ai gommini intercambiabili inclusi nella confezione, ne troviamo di 4 taglie differenti, è possibile personalizzare la calzata per garantire un isolamento acustico ottimale e un ottimo livello di comfort, anche durante gli allenamenti.

Un aspetto che merita una menzione particolare è la leggerezza delle cuffie, che le rende quasi impercettibili una volta indossate. Questo le rende adatte non solo per l’uso quotidiano, ma anche per attività più dinamiche, come una passeggiata veloce o una sessione di allenamento in palestra.

Qualità audio

Quando si parla di cuffie, la qualità audio è senza dubbio uno degli aspetti più importanti. Le SoundPEATS Capsule3 Pro+ non deludono: grazie ai driver dinamici MEMS Cowell Top-Firing, i micro altoparlanti a stato solido più piccoli al mondo, che, combinati con il supporto per il codec LDAC Hi–res, riescono ad offrire un audio di ottima qualità con un suono ricco e dettagliato caratterizzato da bassi profondi e potenti che non sovrastano le frequenze medie e alte erogate con precisione.

La separazione degli strumenti è buona, rendendo queste cuffie ideali per chi ama generi musicali complessi e variegati, come il jazz o la musica classica. Anche con i brani pop, dance e rock, le Capsule3 Pro+ offrono un’esperienza piacevole, mantenendo un’ottima dinamica. Sebbene non raggiungano i livelli di eccellenza dei modelli di fascia alta, per il loro prezzo di vendita posso confermare che si comportano in modo eccellente e sono in grado di soddisfare sia l’utente medio che l’audiofilo più pretenzioso.

Cancellazione del rumore (ANC) e modalità trasparenza

La cancellazione attiva del rumore è una delle caratteristiche di punta delle Capsule3 Pro+. Grazie alla tecnologia ANC, queste cuffie sono in grado di ridurre efficacemente i rumori ambientali fino a 45 dB a 1,8 kHz, come il ronzio degli elettrodomestici, il rumore del traffico o il brusio di un ufficio affollato. Anche se non raggiungono il livello delle cuffie premium di marchi come Sony o Bose, offrono comunque una riduzione del rumore sufficiente per migliorare significativamente l’esperienza di ascolto e in grado di garantire un ottimo livello di isolamento.

La modalità trasparenza funziona bene per chi desidera rimanere consapevole dell’ambiente circostante. Questo è particolarmente utile in situazioni come attraversare una strada trafficata o avere una conversazione senza togliere le cuffie. Il passaggio tra ANC e modalità trasparenza è rapido e intuitivo, grazie ai controlli touch posizionati sugli auricolari che sono comodi da utilizzare ed anche personalizzabili tramite app.

Funzionalità e controlli

Le Capsule3 Pro+ sono dotate di controlli touch che permettono di gestire facilmente le principali funzioni, come riproduzione musicale, rispondere alle chiamate, regolare il volume e attivare ANC o modalità trasparenza. La sensibilità dei controlli è ben calibrata, non ho riscontrato problemi di eventuali tocchi involontari o di controlli completamente mancati.

Un’altra caratteristica interessante è la disponibilità dell’app SoundPEATS, che consente di personalizzare l’equalizzazione, personalizzare i comandi touch degli archetti, settare molte piccole impostazioni e di aggiornare il firmware delle cuffie. L’interfaccia dell’app è semplice e intuitiva e il supporto per il codec LDAC è un vantaggio notevole per chi utilizza dispositivi Android, mentre per gli utenti iOS l’esperienza audio rimane comunque di alta qualità grazie al supporto per AAC.

Autonomia della batteria

Uno dei punti di forza delle SoundPEATS Capsule3 Pro+ è la durata della batteria. Con una singola carica, le cuffie offrono poco più di 6 ore di riproduzione con ANC disattivo, circa 5 ore con ANC attivo, e l’autonomia si estende a 43 ore grazie alla custodia di ricarica.

La custodia è dotata di una porta USB-C per una ricarica rapida, permettendo di ottenere diverse ore di ascolto con soli 10-15 minuti di ricarica. Manca la ricarica wireless, assenza giustificata visto il prezzo di vendita.

Qualità delle chiamate

Per quanto riguarda le chiamate, le Capsule3 Pro+ utilizzano un sistema di microfoni multipli e tecnologia di riduzione del rumore ambientale per garantire voci chiare e cristalline mentre telefoniamo.

Nei miei test, fatti sia in casa che lungo strade trafficate, le chiamate risultano nitide sia per l’interlocutore che per l’utente che ci ascolta e questo le rende quindi ideali anche per chi deve fare molte chiamate ed ha bisogno di comunicazioni chiare.

Conclusione: SoundPEATS Capsule3 Pro+ ne vale la pena?

Le SoundPEATS Capsule3 Pro+ rappresentano un’opzione eccellente per chi cerca cuffie true wireless accessibili ma ricche di funzionalità. Con un prezzo di 79 euro, visto che si trovano spesso scontate, offrono una qualità audio sorprendentemente buona, una cancellazione attiva del rumore efficace, una lunga autonomia e un design confortevole.