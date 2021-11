Recensione Soundcore Liberty 3 Pro: che qualità!

Sulle pagine di OutOfBit trovate spesso recensioni di cuffie bluetooth per smartphone. Uno dei produttori che ho sempre seguito, e di cui hi apprezzato sinceramente la curva di miglioramento dei relativi prodotti, è Anker. Il produttore cinese, oltre a realizzare eccellenti accessori per smartphone, da alcuni anni realizza delle cuffie senza fili di ottima qualità e vendute a prezzi molto interessanti e vendute con il marchio Soundcore. Nell’ultimo anno ho provato i suoi ultimi modelli, Soundcore Liberty 2 Pro e Liberty Air 2 Pro, che mi hanno lasciato stupito per la qualità audio e l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Nell’articolo di oggi vi presento la recensione delle nuove cuffie con riduzione attiva del rumore ANC Soundcore Liberty 3 Pro.

Videorecensione: audio al top!

Confezione: gommini per tutti!

Le Soundcore Liberty 3 Pro arrivano ben protette all’interno di una confezione solida e ben realizzata che regala un paio di minuti di piacevole unboxing e di scoperta del contenuto.

Sull’esterno della scatola troviamo informazioni e foto del prodotto, al suo interno è posizionata una dotazione particolarmente completa di accessori che comprende:

cuffie

custodia per trasporto e ricarica

4 paia di gommini di differenti misure

4 paia di adattatori/archetti per l’orecchio di differenti taglie

cavo USB-C per la ricarica

classica manualistica

Il buon numero di gommi e di archetti ci permette di trovare la migliore combinazione per i nostri padiglioni auricolari in modo da avere cuffie ben salde e, soprattutto, comode.

Anche per questo modello vi rinnovo il consiglio di provare con calma, magari a rotazione nel giro di qualche giorno, differenti combinazioni e taglie in modo da trovare quello che vi regala il miglior feeling possibile.

La forma è particolare ma comoda e stabile

Il design ed i dettagli costruttivi ricordano molto da vicino le Soundcore Liberty 2 Pro, le linee sono le stesse ma la qualità generale aumenta e migliorano le finiture.

Lo stile particolare e la forma a bocciolo le rende particolari, ma nel complesso lo stile è piacevole grazie a dettagli davvero ben definiti e alla bella combinazione di plastiche nere e lucide e degli interni bronzo.

Gli auricolari hanno dimensioni abbastanza importanti ma hanno un sistema di posizionamento diverso dal solito che li rende particolarmente comodi. Il merito di comodità, stabilità e senso di leggerezza è del sistema ergonomico a tre punti e dell’archetto posteriore che si “incastra” perfettamente all’interno dell’orecchio e permette di sostenere il peso delle cuffie e di mantenerle salde quando indossate. Sulla scocca esterna di entrambe le cuffie troviamo il logo del produttore, un microfono ed una superficie soft touch che permette il controllo delle funzioni smart. La parte touch è sufficientemente ampia e permette di essere trovata senza problemi, funziona benone, anche se ogni perde qualche tocco. Generalmente però i comandi touch sono comodi e sono decisamente migliorati rispetto al modello precedente.

In termini di ergonomia e indossabilità sono davvero ben realizzate ed il comfort, in ogni fase di utilizzo, è sempre molto buono. Le ho usate per le classiche chiamate alla scrivania, per ascoltare musica e podcast durante la corsa ed un po’ di corpo libero e sono sempre rimaste assolutamente salde e fisse in posizione e non ho mai avuto la sensazione di perderle, difficile chiedere di meglio. Chi deve fare sport o le vuole utilizzare in ogni condizione meteo può contare sulla resistenza a gocce di sudore e pioggia grazie alla certificazione IPX4.

Anche sul lato case troviamo poche novità rispetto alla versione precedente. Il case ha dimensioni particolari, è largo ma stretto quindi si riesce a mettere in tasca, anche dei jeans, senza problemi. La custodia si caratterizza quindi per la forma schiacciata, che la differenzia dai concorrenti, e per le plastiche nere opache con dettagli lucidi. La plastica utilizzata è di ottima qualità e dona un buon feeling al tatto, non risulta scivolosa e non trattiene un numero eccessivo di ditate. Frontalmente sono posizionati 3 piccoli led che indicano lo stato di ricarica, mentre sul retro troviamo una porta USB-C per la ricarica ed un tasto di funzione. All’interno della parte inferiore è inserito un sensore per la ricarica wireless Qi. L’apertura dello sportello superiore avviene per scorrimento ed ha un movimento tramite meccanismo magnetico preciso e saldo. L’unica difficoltà è quella di estrarre le cuffie una volta aperto lo sportello, non è semplicissimo “tirarle fuori” al primo colpo.

Qualità audio ai massimi livelli

Le nuove Soundcore Liberty 3 Pro montano un nuovo driver coassiale da 10,6 mm con una nuova tecnologia ACAA 2.0 che migliora notevolmente la resa sugli alti e sui medi. Oltre ai nuovi driver troviamo anche il supporto ai codec LDAC, oltre a AAC e SBC, che permette di trasferire 3 volte più dati e ci consente di utilizzare formati di alta qualità per ottenere il massimo della qualità audio.

Ho usato le nuove cuffie di Soundcore per ormai quasi tre settimane e ne sono rimasto estremamente soddisfatto della qualità audio. Al primo utilizzo va assolutamente eseguito il test Hear ID che va a studiare in che modo il suono si muove all’interno del padiglione auricolare in base al livello di pressione interna. Utilizzando questa tecnologia, l’app di Soundcore ci permette di avere un profilo audio calibrato su misura per noi e capace di regolarsi in base ai rumori ambientali.

La qualità audio, sia delle voci che della musica, è semplicemente eccellente. Le ho provate con molti generi musicali differenti, dalla classica all’elettronica, dal rock al pop, ed in ogni ambito i risultati sono davvero di qualità elevata. Le spettro sonoro è ben coperto e troviamo alti e medi precisi e bassi sostanziosi, forse anche troppo con certi profili audio (ne parlo nel paragrafo dell’app). La qualità della riproduzione musicale è fra le migliori che ho sentito su cuffie di questa fascia di prezzo.

Il volume massimo è un po’ ballerino. Col mio profilo personalizzato ho trovato un volume massimo alto e soddisfacente, con i profili base il volume scende forse un po’ troppo.

La cancellazione attivare del rumore ANC è migliorata rispetto ai modelli precedenti di Soundcore. Le nuove Liberty 3 Pro dispongono di un nuovo sistema che permette di regolare manualmente o automaticamente il livello di riduzione del rumore. Il funzionamento è generalmente buono e, grazie anche alla forma in-ear, ci consentono di avere un isolamento soddisfacente. Va sottolineato che la riduzione del rumore non riduce troppo lo spettro sonoro e le cuffie mantengono quindi una qualità audio davvero soddisfacente. Buono anche il funzionamento della modalità trasparenza che ci consente di avere un “lasciapassare” di voci e rumori esterni. C’è anche una riduzione del rumore del vento che non sono riuscito a testare efficacemente.

Molto buona anche la qualità della riproduzione delle voci in chiamata e nei podcast. In chiamata il nostro interlocutore ci sentirà chiaramente grazie alla presenza di 6 microfoni che trasmettono un audio pulito e filtrato dai rumori. Le Liberty 3 Pro sono quindi perfette anche per chi deve fare molte chiamate ed utilizzarle per lavoro.

Buona app e interessanti funzioni smart

L’app Soundcore, disponibile per Android ed iOS, ci da accesso ad interessanti funzionalità e molti livelli di personalizzazione.

Dallo schermo dello smartphone abbiamo la possibilità di gestire il metodo di funzionamento, fra classico, ANC e Trasparenza e possiamo lanciare il test per l’Hear ID.

Oltre a questo è possibile scegliere dei profili predefiniti per l’equalizzatore basati su molti differenti stili musicali. Il profilo standard è quello più bilanciato, molti di quelli presenti tendono ad avere dei bassi leggermente esagerati per i miei gusti, ma le possibilità di personalizzazione sono davvero ampie.

Abbiamo anche la possibilità di personalizzare i controlli dei comandi touch e alcune impostazioni secondarie. Va sottolineato che è possibile attivare l’assistente vocale, sia Siri che Google Assistant, che gestire il blocco/riproduzione automatica quando si indossano o levano le cuffie.

Autonomia per un’intera giornata

Gli auricolari hanno un’autonomia di circa 8 ore che risulta assolutamente sufficiente per coprire un’intera giornata di utilizzo. Grazie al case possiamo effettuare 3 ricariche complete e di arrivare a 32 ore di autonomia complessiva. Con questa autonomia possiamo ipotizzare di ricaricale una o due volte a settimana.

La ricarica delle cuffie è rapida e ci permette di avere 3 ore di autonomia con soli 15 minuti di permanenza nella custodia. Il case può essere caricato tramite la porta USB-C o tramite la ricarica wireless.

Belle ma costose

Le Liberty 3 Pro sono vendute ad un prezzo ufficiale di 159 euro e sono disponibili su Amazon e sul sito del produttore. Il prezzo è abbastanza alto ma corretto ed il linea con la qualità audio che è davvero elevata. Il rapporto qualità-prezzo è quindi buono e interessante.

Conclusioni – A chi le consiglio

Le cuffie TWS Soundcore Liberty 3 Pro sono davvero un prodotto di qualità elevata. Queste cuffie sono in grado di offrire un audio corposo, pieno e di qualità cristallina e riescono ad abbinarci una valida riduzione attiva del rumore, funzioni molto interessanti ed un’autonomia perfetta per chi ha la necessità di di usarle davvero tanto.

Le Soundcore Liberty 3 Pro sono fra le migliori cuffie Bluetooth nella fascia 150-200 euro e sono perfette per chi cerca degli auricolari di alta qualità e che non vuole, o non riesce ad indossare, le classiche cuffiette con stelo. Il prezzo non è dei più economici ma valgono sicuramente la spesa.

Immagini di Soundcore Liberty 3 Pro