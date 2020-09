Mini SSD portatile Orico CN300: 500 GB nel palmo della mano

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto gli SSD conquistare il mercato delle memorie grazie a prestazioni superiori agli HDD classici e a prezzi in continua discesa. Ultimamente stiamo anche assistendo al fenomeno di miniaturizzazione di questi dispositivi di archiviazione che ormai hanno più le dimensioni di una chiavetta USB che di un hard disk. Dopo avervi presentato Orico GV100, vi parliamo oggi di Orico CN300: un SSD esterno miniaturizzato ed in grado di ospitare 500 GB di dati in soli 6 centimetri.

Recensione Orico CN300: mini SSD portatile

Videorecensione

Confezione

La scatola di questo mini SSD presenta un design semplice ed efficace ed un contenuto abbastanza completo. All’interno della confezione troviamo la classica manualistica, un cavo USB-C USB-C ed un cavo USB-A USB-C che permettono di collegare il disco a smartphone e PC dotati della classica USB o della più moderna USB-C.

Costruzione e prestazioni

Il design a quadrati, disponibile in diverse colorazioni, dona a questo SSD portatile un aspetto giovanile ed accattivante, perfetto per portare un po’ di colore sulla propria scrivania. Al design davvero piacevole si abbina una solida costruzione in materiali plastici e metallo che rendono questo accessorio resistente ad urti e cadute e riescono a proteggere al meglio la memoria interna. Su uno dei lati stretti trovano posto una porta USB-C 3.1 ed un piccolo LED che indica lo stato di funzionamento del disco.

Il punto di forza di questo mini SSD sono le dimensioni ultra compatte, parliamo di 6,6 x 3,8 x 1,2 centimetri e soli 27 grammi di peso, che lo rendono facile da trasportare e perfetto per chi ha la necessità di portare sempre con se il proprio SSD per trasportare file, foto e video o per chi realizza foto e video e ha la necessità di salvarli al volo su una memoria esterna.

Le prestazioni sono molto buone grazie alla porta USB 3.1 di seconda generazione e ad una memoria NAND Flash SSD ad alta velocità in grado di garantire una velocità massima in lettura e scrittura fino a 540 MB/s. Naturalmente il device è plug and play e non necessita di alimentazione esterna. La possibilità di utilizzare il cavo USB classico o quello con porta USB Type C consente di collegare l’SSD non solo a PC e Mac ma anche agli smartphone in maniera comoda e veloce.

Test e prezzo

Ho utilizzato il mini SSD Orico CN300 per più di una settimana ed ho avuto modo di testarlo in maniera abbastanza approfondita. L’ho utilizzato in combinata col mio Galaxy Note 20 Ultra, con cui funziona perfettamente grazie al pieno supporto all’USB OTG, il mio PC fisso con Windows 10 ed il mio Macbook per trasferire foto, video e file vari e devo dire che le prestazioni sono sempre state all’altezza confermando la bontà del prodotto e le velocità in lettura e scrittura promesse dal costruttore. La modalità riposo funziona bene e disattiva automaticamente il disco dopo 10 minuti di inutilizzo. Questo permette di estendere la vita utile della memoria interna e di ridurre i consumi qualora andiate a collegarlo a smartphone e tablet.

Mi hanno convinto, oltre alle buone performance, l’aspetto e le dimensioni ridotte. L’Orico CN300 è un piccolo accessorio che porta colore e spensieratezza nel proprio ufficio grazie allo stile particolare e moderno. Le dimensioni ridotte sono un plus notevole e ci permettono di mettere in tasca 500 GB senza il peso e l’ingombro di soluzioni alternative di stazze decisamente maggiori.

La versione da me testata è disponibile in diverse colorazioni, naturalmente mi sono beccato quella rosa dal produttore, ma devo dire che quella bianca e quella viola sono davvero molto belle. Il prezzo per il taglio da 250 GB è di € 59,99 euro, si sale a € 99,99 per la versione da 500 GB. Il rapporto qualità-prezzo è molto interessante e ci mette fra le mani un prodotto ben costruito e compatto con una buona quantità di memoria.

Conclusioni

L’Orico CN300 ha dimostrato di essere un ottimo SSD portatile in grado di ben figurare sia sotto l’aspetto costruttivo ed estetico che sul lato prestazioni. I 540 MB/s in lettura e scrittura non sono il meglio che offre il mercato ma sono assolutamente più che sufficienti per tutti gli utenti. Il punto forte sono le dimensioni compatte e la portabilità, con questo ottimo SSD possiamo tenere 500 GB sul palmo della mano.

Immagini di Orico CN300