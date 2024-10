Recensione Mibro GS Explorer: Stile classico, funzioni smart

Trovare uno smartwatch che racchiuda lo stile di un orologio classico, con un design senza tempo, e buone funzionalità smart non è semplice, il nuovo Mibro GS Explorer si distingue proprio per l’unione di queste caratteristiche che lo rendono un device molto interessante.

Lo sto portando al polso da alcuni giorni e devo ammettere che mi sta piacendo, lo analizziamo nel dettaglio nella recensione approfondita di Mibro GS Explorer e cerchiamo di evidenziare pregi e difetti per capire se è l'orologio smart che fa al caso tuo. Puoi acquistarlo a 99 euro sul sito di Mibro usando il codice sconto: EXPLORER.

Videorecensione

Videorecensione in 1 minuto

Design e qualità costruttiva

Una volta estratto il Mibro GS Explorer dalla confezione spicca subito il design che mixa materiali moderni e resistenti ad uno stile senza tempo caratterizzato dalla ghiera che ricorda un classico orologio da uomo e dai tasti e corona sul lato destro che permettono di usare al meglio le varie funzionalità.

La costruzione è realizzata con materiali di pregio: acciaio inox, rivestimento in carbonio diamantato e nylon rinforzata con fibra di vetro rendono la cassa praticamente indistruttibile e molto resistente a graffi, urti e cadute, resistenza certificata dalla conformità con 15 test di livello militare MIL-STD-810H-2019. La cassa è anche resistente ad acqua e polvere e può essere utilizzata fino a 30 metri di profondità, perfetta quindi anche per vacanze al mare ed immersioni. Ottima anche la resistenza alle temperature estreme: possiamo usarlo da -25 a +50°C.

Molto morbido e comodo il cinturino in silicone con attacco standard da 22 mm, l’ho utilizzato anche durante gli allenamenti e non mi ha mai dato problemi. All’interno della confezione è presente anche un cinturino di ricambio in tessuto morbido, oltre al cavo per la ricarica.

Buone anche le dimensioni ed il peso, parliamo di una cassa da 47,8 mm con spessore da 13,1 mm per 67,5 grammi che lo rende comodo da indossare anche di notte e durante gli allenamenti. Da valutare con attenzione solo se avete un polso particolarmente magro perché le dimensioni sono abbondanti.

Display di ottima qualità

Oltre ad essere uno splendido smartwatch, il Mibro GS Explorer può contare su un ottimo display Amoled da 1,32 pollici circolare con risoluzione di 466 x 466 pixel con colori brillanti, una luminosità massima di 1500 nit, un valido trattamento anti impronte ed un’ottima resistenza ai graffi grazie alla realizzazione in Corning Gorilla Glass.

Nell’utilizzo quotidiano il display si comporta molto bene, i colori vivaci, la buona luminosità e i tanti quadranti lo rendono bello da vedere e piacevole da utilizzare, anche all’aperto visto la la leggibilità rimane ottima.

Interessante anche il funzionamento dell’always-on display che segue lo stile del quadrante e che ci permette di avere sempre l’ora visibile sul polso.

La luminosità massima è ottima e ci garantisce una leggibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole, qualche riserva in più invece sulla luminosità automatica che in condizioni di buio intenso risulta un po’ più ballerina e tremolante, niente di grave e che non possa essere risolto con un piccolo aggiornamento software.

Sistema operativo, app e funzioni smart

Mibro è un marchio relativamente giovane e questo si nota andando ad utilizzare il sistema operativo dell’orologio e l’app per smartphone Mibro Fit, disponibile ovviamente sia per Android che per iPhone, che risultano acerbi e non al livello di diretti concorrenti come Amazfit e Xiaomi.

Nonostante qualche elemento migliorabile, l’app funziona benone e ci mette a disposizione una ricca serie di grafici, dati e statistiche sui nostri dati quotidiani che ci aiutano a capire il nostro stato di forma e l’andamento delle nostre giornate. Non mancano poi le possibilità di personalizzare molti aspetti del funzionamento, di gestire le notifiche e di impostare la frequenza delle varie misurazioni.

Dal nostro polso, grazie al discreto sistema operativo dell’orologio, possiamo gestire al meglio tutte le funzionalità, sono presenti molte app differenti, ed abbiamo facile accesso a tutti i nostri dati. Sempre dall’orologio possiamo lanciare le varie misurazioni, iniziare gli allenamenti, controllare impostazioni, dati e widget e leggere le notifiche in arrivo, non possiamo però rispondere né ai messaggi né alle chiamate. Presente anche il chip NFC da usare con i propri tag, ma non compatibile con i pagamenti contactless.

Sport e salute

Ottimo il comparto sport e salute dove il Mibro GS Explorer performa molto bene grazie ai tanti sensori e alle tante funzionalità.

Grazie ai sensori posizionati sulla parte interna della cassa possiamo tracciare e misurare una grande quantità di dati che comprende distanze, sonno, stress, frequenza cardiaca ed ossigenazione del sangue che ci aiutano a capire l’andamento delle nostre giornate e ad avere uno spaccato sul nostro stato di salute.

Oltre a questo però sono presenti anche GPS con 5 sistemi satellitari differenti (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, and QZSS), bussola e barometro che si integrano perfettamente con gli altri sensori per permetterci di tracciare con precisione più di 150 sport differenti con un livello di precisione affidabile ed ideale per chi si allena per tenersi in forma, senza pretese professionali.

Personalmente ho usato il Mibro GS Explorer per il nuoto in piscina e per alcune passeggiate e sono rimasto soddisfatto dei dati raccolti che hanno un valido livello di precisione e poco scarto rispetto a quelli raccolti dall’Apple Watch Ultra che ho usato come metro di paragone.

Interessante la possibilità di caricare mappe e percorsi dalla propria app che tornano utilissimi per gli appassionati di trekking.

Batteria e autonomia

Chiudiamo la nostra analisi parlando della batteria che garantisce un’ottima autonomia: parliamo di circa 10 giorni di utilizzo con always-on attivo e di un paio di settimane andando ad usarlo senza AOD.

Ottime anche le prestazioni con GPS visto che la batteria ci permette di utilizzarlo per 20 ore consecutive, perfetto quindi per escursioni lunghe ed impegnative.

Conclusioni - A chi consiglio Mibro GS Explorer

Il Mibro GS Explorer offre il giusto mix fra design e funzionalità che lo rende ideale per chi cerca uno smartwatch elegante da indossare in ufficio senza rinunciare alle funzionalità smart di base e ad un comparto health e sport preciso e completo da sfruttare per allenarsi e tenersi in forma.

Molto interessante anche il prezzo di vendita, lo trovate su Amazon a 139 euro oppure puoi acquistarlo a 99 euro sul sito di Mibro usando il codice sconto: EXPLORER.

Immagini di Mibro GS Explorer