Recensione Blackview Tab 90: tablet da 11 pollici venduto a soli 150 euro

Chi compra un tablet economico da usare nel tempo libero o per lo studio cerca solitamente un display di grandi dimensioni e un comparto hardware capace di fornire buone prestazioni per social, streaming ed un po’ di gaming. Scopriamo nella recensione di Blackview Tab90 se questo nuovo tablet economico ha le caratteristiche che servono per essere perfetto da usare sul divano e nel tempo libero.

Videorecensione

Recensione approfondita

Iniziamo con uno degli aspetti più importanti che è sicuramente legato alla confezione e agli accessori contenuti nella scatola. Qui troviamo, oltre al tablet con pellicola già applicata sul display, una pratica cover a libro utilizzabile come stand, una pellicola in vetro temperato, un caricabatterie ed un cavo USB-C. Piccola nota sulla pellicola già applicata, la qualità è davvero bassa e il mio consiglio è quello di rimuoverla perché, come vedete nelle foto sotto, si danneggia molto facilmente.

Passando al tablet posso dire che la costruzione in plastica è di qualità sufficiente, ideale per usare il device con la sua custodia stand, e sulla scocca troviamo i classici componenti: bilanciare del volume, tasto di accensione, slot dual SIM che consente di espandere la memoria tramite microSD, jack audio da 3,5mm, porta USB-C ed un doppio speaker stereo con un buon volume massimo e una qualità sufficiente per ascoltare musica o vedere film e serie TV.

Sul retro troviamo una fotocamera da 13 MP f/1.8 e sulla parte frontale una ottica da 8MP f/1.8 e sono sicuramente l’aspetto peggiore del tablet. La posteriore è appena sufficiente per fare qualche foto al volo ad un documento in caso di bisogno e poco altro, la frontale si salva per selfie, videochiamate di qualità passabile e per la possibilità di usare lo sblocco tramite il riconoscimento facciale.

Sulla parte frontale troviamo anche un display discreto, parliamo di un pannello IPS da 11 pollici che può quindi contare su dimensioni abbondati, una luminosità massima buona che lo rende utilizzabile anche all’aperto, ma da evitare sotto la luce diretta del sole, buono anche il bilanciamento dei colori che sono ben tarati. Mi ha fatto storcere un po’ il naso la risoluzione, solo HD da 1200 x 800 pixel, che risulta sufficiente per godersi film in streaming, ma si sarebbe sicuramente potuto fare di meglio. Da apprezzare la compatibilità con Widevine L1 che ci permette di vedere i contenuti in HD, aspetto da non sottovalutare sui device di questa fascia di prezzo che solitamente si limitano al Widevine L3 e streaming in bassa definizione inaccettabili.

Il comparto hardware composto da un processore octa-core T606, 8 GB di RAM espandibile virtualmente, 128 GB di memoria interna e una batteria da 8200 mAh garantiscono prestazioni buone e una autonomia eccezionale che ci consente di arrivare a 7/8 ore di schermo acceso.

Le prestazioni del sistema operativo Dock_OS P 4.0, basato su Android 14, sono buone nell’utilizzo quotidiano che una fluidità generale sufficiente, buoni tempi di apertura delle app e app che funzionano benone e senza rallentamenti eccessivi. Social, app di navigazione e similari girano senza problemi, si comporta bene per lo streaming e benone anche per il gaming dove, a patto di accettare qualche compromesso sulla qualità grafica, si riescono ad avere performance accettabili anche con titoli pesanti come Warzone.

Nel complesso quindi il Blackview Tab 90 non è un tablet perfetto, ma per 150 euro (codice sconto 82RAN3OS) è difficile pretendere di più, salvo puntare al mercato dell’usato. In ogni caso il Tab 90 ci mette a disposizione tutto quello che serve per un utilizzo nel tempo libero del tablet senza troppe pretese.

Immagini di Blackview Tab 90