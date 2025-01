Realme presenta la serie 14 Pro: novità e caratteristiche del nuovo smartphone

Oggi si è tenuto un evento di presentazione di Realme volto a svelare la nuova serie 14 Pro, destinata ai mercati internazionali. Accanto al modello 14 Pro+, già annunciato in precedenza, è stato presentato il 14 Pro, caratterizzato da un prezzo più accessibile, ma con alcune differenze significative, come l'assenza di una fotocamera periscopica e un chipset meno potente.

Dettagli sul display e design

La serie Realme 14 Pro si distingue per il suo ampio display AMOLED da 6,83 pollici, dotato di una risoluzione superiore a 1080p e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. Questa qualità visiva è accompagnata da un sensore per le impronte digitali posizionato sotto il display stesso e da una fotocamera frontale da 32 MP, situata all'interno di un foro nel display. Un aspetto innovativo del design è la colorazione Pearl White, in grado di reagire ai cambiamenti di temperatura. Questa opzione estetica, infatti, segna un primato mondiale, poiché trasforma il proprio colore, passando da bianco a blu quando la temperatura scende sotto i 16 gradi Celsius.

Chipset e prestazioni

La principale differenza tecnica tra il modello 14 Pro+ e il 14 Pro risiede nei chipset utilizzati. Il Pro+ è equipaggiato con il performante Snapdragon 7s Gen 3, mentre il modello standard utilizza il Dimensity 7300, che impiega core CPU leggermente più datati. Questa distinzione influisce sulle prestazioni generali dei dispositivi, con il 14 Pro+ che offre un'esperienza più fluida e reattiva, risultando particolarmente adatto per chi cerca un’esperienza d'uso intensa e performante, oltre che per attività di gaming o multitasking.

Sistema fotografico

Entrambi i modelli della serie 14 Pro vantano un sistema fotografico di alta qualità, con Realme che mette in evidenza il Pro+ come il modello di punta per quanto riguarda le capacità fotografiche. La fotocamera principale è costituita da un sensore Sony IMX 896 da 50 MP con un’ampia apertura 1/1.56” e stabilizzazione ottica . La fotocamera teleobiettivo, invece, adotta un design periscopico, una caratteristica spesso assente in altri smartphone di fascia media. Il sensore utilizzato nella lente periscopica è un Sony IMX882 da 50 MP, che promette un ingrandimento SuperZoom fino a 120X, ottenuto però tramite 3x di zoom ottico e il resto tramite zoom digitale.

Per migliorare la qualità delle immagini, Realme ha integrato la funzione AI Ultra Clarity 2.0, progettata per ridurre il mosso e il rumore nelle immagini scattate fino a 20x, con effetti di super-risoluzione visibili fino a 60x. Recentemente, durante un test a Copenaghen, è stato possibile catturare immagini di notevole qualità sia di giorno che di notte, rivelando qualità sorprendenti.

Autonomia e gestione della batteria

Dal punto di vista dell'autonomia, la serie Realme 14 Pro prevede una batteria da 6000 mAh, il 15% più capiente rispetto ai modelli precedenti, con una durata maggiore del 20%. Il dispositivo è dotato di ricarica rapida con cavo a 80W, e Realme garantisce che dopo quattro anni di utilizzo l'80% della capacità della batteria sarà mantenuto, corrispondente a circa 1600 cicli di ricarica completi. Questa attenzione all'autonomia fa della serie un'opzione appetibile per chi cerca un dispositivo durevole e prestante.

Varianti e disponibilità

I nuovi smartphone della serie 14 Pro sono lanciati oggi in India, con piani di espansione in altri mercati nei prossimi mesi. Il modello standard, il 14 Pro, è disponibile in tre colorazioni: Nero, Viola e Pearl White, al prezzo indicativo di INR 22.999 per la versione con 8/128 GB di memoria. D'altra parte, il 14 Pro+ offre le stesse opzioni cromatiche e di memoria, ma con un costo di INR 27.999 . La disponibilità, i colori e le configurazioni di memoria potrebbero variare a seconda della regione di vendita.

Con le innovative caratteristiche e l'attenzione al design, Realme si propone sul mercato degli smartphone mobili con una nuova offerta che punta tanto sulla qualità quanto sul prezzo competitivo.