Quattro dispositivi compatibili con Dov’è in offerta a meno di 5 euro

Negli ultimi tempi, i dispositivi di localizzazione come i tag compatibili con la tecnologia Dov’è di Apple stanno guadagnando popolarità tra i consumatori, grazie alla loro capacità di aiutare a tenere traccia di oggetti preziosi in modo semplice e pratico. Oggi esaminiamo un'offerta particolarmente interessante per un tag compatibile, venduto a un prezzo senza precedenti di soli 4,99 euro ciascuno. Approfondiamo le caratteristiche di questo dispositivo e come si confronta con i più famosi Airtags di Apple.

Caratteristiche dei tag compatibili con Dov’è

Il tag di cui parliamo è fornito dall’azienda Quing Caoqing ed è progettato per funzionare con la tecnologia Dov’è di Apple. Questo sistema permette agli utenti di localizzare oggetti come chiavi, portafogli e borse, grazie a una semplice applicazione disponibile su iPhone e iPad. Sebbene i tag compatibili siano simili agli Airtags, è importante notare che il loro costo è notevolmente inferiore. Questo fattore potrebbe renderli una scelta allettante per chi cerca un’opzione più economica senza compromettere la funzionalità.

Dal punto di vista del design, il tag di Quing Caoqing presenta una struttura in plastica e una forma quadrata, che lo rende leggermente più grande rispetto agli Airtags. Un elemento interessante è il foro presente nel dispositivo, che facilita l’attacco a oggetti vari senza necessità di acquistare una custodia separata, come invece richiesto per gli Airtags.

Differenze rispetto agli Airtags

Quando si confrontano i tag compatibili con Dov’è e gli Airtags, emergono chiaramente alcune differenze chiave. La prima è il processo di abbinamento. Gli Airtags di Apple si sincronizzano automaticamente con l’iPhone, simile al funzionamento degli Airpods. I tag compatibili, d’altro canto, richiedono un abbinamento manuale attraverso l'app Dov’è. Questo passaggio può risultare un po' scomodo per gli utenti abituati alla rapidità dell'ecosistema Apple.

Un’altra differenza significativa riguarda la funzionalità di localizzazione. Mentre gli Airtags sono dotati del chip U1, che consente una localizzazione precisa in bluetooth, i tag compatibili mancano di questa caratteristica. Gli utenti potranno comunque visualizzare la posizione generale del tag su una mappa, ma non saranno in grado di avvalersi delle funzioni guida fornite dalle frecce quando si trovano nel raggio di azione del Bluetooth. Tuttavia, c'è la possibilità di far suonare il tag per aiutare a trovarlo.

Offerta imperdibile e prezzi

Attualmente, il tag di Quing Caoqing è disponibile a un prezzo speciale, rendendolo uno dei pochi dispositivi compatibili con Dov’è a costare così poco. Normalmente, il costo dei quattro tag sarebbe di circa 27 euro; tuttavia, un doppio sconto permette di acquistarli a soli 9,99 euro, quindi solo 4,99 euro a tag. Questa offerta si pone come un’opportunità da non perdere per chi desidera esplorare le potenzialità della tecnologia Dov’è risparmiando sul prezzo finale.

Sebbene i tag compatibili con Dov’è presentino alcune variazioni rispetto agli Airtags, le loro caratteristiche e il costo vantaggioso potrebbero farli diventare una scelta interessante, specialmente per chi cerca soluzioni più economiche senza rinunciare alla funzionalità.