Qual è il colore di iPhone 14 più adatto a te?

Sebbene le specifiche tecniche di un iPhone siano importanti, anche la scelta del miglior colore possibile ha una certa importanza. D’altro canto, negli ultimi decenni, i telefoni sono diventati un fattore all’interno del look di una persona.

Dal momento che stai già spendendo una cifra significativa per un iPhone, dovresti scegliere un colore che si adatti ai tuoi gusti personali e al tuo modo di essere.

I modelli iPhone 14 e 14 Plus sono disponibili in sei colori: mezzanotte, galassia, (PRODUCT)RED, blu, viola e il più recente giallo. Quindi, esaminiamo ciascuno di essi per aiutarti a prendere una decisione.

Mezzanotte

Il nero è un colore di base presente per molti smartphone o dispositivi simili, inclusi gli iPhone. Per iPhone 14 e 14 Plus, quel colore si chiama Mezzanotte. Simile a quanto già proposto con iPhone 13, Mezzanotte non è completamente nero come l’inchiostro. Come suggerisce il nome, noterai una sottile sfumatura blu navy se posizionerai il device sotto una luce intensa.

Un colore classico per iPhone 14 come Mezzanotte si abbina bene a molte custodie e accessori simili. Il principale svantaggio di questo colore scuro dell’iPhone sono le macchie delle dita. Ma puoi comunque risolverlo facilmente pulendo regolarmente il tuo iPhone.

Mezzanotte è l’unico colore scuro a tinta unita disponibile nella gamma iPhone 14 e 14 Plus. Quindi, se stai cercando una raffinatezza senza tempo, non puoi sbagliare con questa soluzione.

Galassia

Il bianco è un altro colore standard che Apple offre per il suo iconico smartphone. Questa tonalità di luce perfetta si chiama Galassia per iPhone 14 e 14 Plus.

La parte buona di Galassia è che le macchie di impronte digitali sono meno visibili. Molte persone scelgono anche specificamente i colori dell’iPhone come Galassia perché fanno risaltare maggiormente i design trasparenti delle custodie.

Quindi, se sei preoccupato che sporco o graffi rovinino l’aspetto del tuo iPhone 14, concentrati solo sulla scelta di una buona custodia rigida o morbida per proteggere il tuo dispositivo perché Galassia si abbinerà sicuramente alla perfezione con tutti i colori della custodia.

Semplice ma stupendo, Galassia è una scelta eccellente se ami un look classico e senza tempo.

(PRODUCT)RED

Questa opzione di rosso per iPhone si chiama (PRODUCT)RED in quanto fa parte della partnership di Apple con (RED), un’organizzazione che incanala i proventi al Global Fund per aiutare a porre fine a diverse malattie come AIDS, tubercolosi e malaria.

Passando al colore in sé, mentre la tonalità di (PRODUCT)RED non è certo scura come Midnight, le macchie delle impronte digitali saranno inevitabilmente più visibili rispetto ad altre opzioni di colore chiaro.

Tuttavia, otterrai un interessante contrasto cromatico quando abbini un iPhone (PRODUCT)RED a custodie colorate perché ci sarà una “cornice” rossa sulla parte anteriore del tuo iPhone. Di fatto, questa colorazione offre un tocco unico per chi ama questo stile.

Audace, sorprendente ed energico, (PRODUCT)RED è di certo una colorazione tra le più interessanti.

Blu

Per i modelli di iPhone standard, i toni di Blu rilasciati finora sono stati più vicini all’azzurro cielo o al blu pacifico. Questa volta, Apple offre iPhone 14 e 14 Plus in una tonalità chiara che sembra quasi identica a Sierra Blue, uno dei colori disponibili per iPhone 13 Pro e Pro Max.

Le macchie di impronte digitali non dovrebbero essere un grosso problema, dato il tono chiaro. Quindi, se ritieni che Mezzanotte e Galassia siano troppo banali, ma (PRODUCT)RED un po’ troppo esagerato, il Blu è una buona soluzione.

Viola

Il Viola è un colore per iPhone alla moda nonché relativamente nuovo. Mentre l’iPhone 12 e 12 mini presentavano una miscela di pervinca e lavanda, l’iPhone 14 e 14 Plus ora tornano al tono chiaro dell’iPhone 11, apparendo quasi bianco sotto una fonte luminosa.

Ancora una volta, non dovrai preoccuparti così tanto delle macchie di impronte digitali. Ti piacciono le tonalità delicate e tenui? Questo è il tuo spunto per abbracciare l’estetica pastello.

Giallo

Il Giallo è l’ultimo arrivato, essendo stato lanciato da Apple nel corso di marzo 2023.

Non è il primo iPhone giallo. Tuttavia, a differenza dell’iPhone 11, caratterizzato da una colorazione pallida, e dell’iPhone XR giallo crema, l’opzione di colore di Apple per i modelli iPhone 14 e 14 Plus è più vicina al colore di un limone.

Se non ti piacciono molto i toni più freddi del blu e del viola e preferisci un colore leggermente più caldo invece che non sia (PRODUCT)RED, il Giallo è una buona alternativa per il tuo nuovo iPhone.

Scegliere il colore perfetto per iPhone 14 e 14 Plus

Scegliere il miglior colore per iPhone è una parte entusiasmante dell’acquisto di un nuovo dispositivo. Quindi, se una particolare opzione di colore attira la tua attenzione, prendi in considerazione l’idea di acquistare una cover e protezioni per i display adatti cromaticamente.

E se stai ricevendo una custodia trasparente, dovrai impegnarti a pulire effettivamente il tuo iPhone di tanto in tanto.