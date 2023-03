iPhone 14 e iPhone 14 Plus, ora anche in giallo: dettagli e prezzi

Solo qualche giorno fa era trapelata la notizia dell'imminente lancio di un nuovo iPhone 14 con una variante di colore a dir poco stimolante. Apple, infatti, ha deciso di realizzare una nuova colorazione per l'iPhone 14 'standard' e per l'iPhone 14 Plus: si tratta della versione di colore giallo, che è stata lanciata ufficialmente nella giornata di ieri, martedì 14 marzo 2023.

Come riportato anche dal sito 9to5Mac, l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Plus di colore giallo sono già disponibili presso gli Apple Store e i primi acquirenti possono già effettuare i pre-ordini. Si tratta di un lancio che ravviva ulteriormente l'offerta di Apple con gli iPhone 14: non a caso la Mela ha voluto celebrare questa 'release' con un nuovo video, intitolato "Hello Yellow".

Il nuovo annuncio pubblicitario ha come sottofondo la canzone "Le Banana Split" di Lio e si caratterizza per un design animato dove ovviamente non può mancare il giallo. Nella descrizione del video, la società del CEO Tim Cook afferma che l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Plus di colore giallo racchiudono tutte le stesse funzionalità degli altri modelli di iPhone 14 presentati a settembre 2022.

Entrambi i modelli hanno infatti "grandi dimensioni" e un'ottima durata della batteria. Inoltre, Apple sottolinea la presenza di "una nuova fotocamera frontale con messa a fuoco automatica" e di un "sistema a doppia fotocamera più avanzato" che consente di scattare foto migliori. In più, sempre nel video Apple fa sapere che il comparto foto è dotato di una modalità azione "per video estremamente fluidi". Naturalmente tutte e due le varianti gialle di iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono alimentate con l'eccellente chip A15 Bionic. Infine è confermata anche la presenza della funzionalità Emergency SOS via satellite.

La buona notizia è che l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Plus di colore giallo sono già disponibili anche su Amazon. La versione base del modello standard con 128 GB di memoria interna viene venduta a 949 euro, mentre la variante da 128 GB dell'iPhone 14 Plus costa 1.099 euro.