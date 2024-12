Prusa lancia Buddy3D: una nuova era per la stampa 3D con filamenti innovativi e videocamera

Prusa, marchio rinomato nel settore delle stampanti 3D, ha annunciato un'importante novità con il lancio della linea Buddy3D. Questa iniziativa non solo arricchisce il catalogo esistente con 46 nuovi filamenti, ma introduce anche una videocamera che consente il monitoraggio remoto delle stampe. L'azienda, che si è sempre distinta per l'alta qualità dei suoi prodotti, punta a rispondere a una crescente richiesta del mercato, senza ampliare le proprie linee produttive.

L'esigenza di diversificare l'offerta

Prusa Research ha rapidamente compreso uno dei principali ostacoli alla sua crescita: la limitata disponibilità di filamenti. Nonostante gli sforzi per potenziare le linee produttive di Prusament, il fabbisogno di filamenti superava la capacità di rifornimento. Questa mancanza di materiali e colori ha portato l'azienda a cercare soluzioni alternative.

La scelta di collaborare con fornitori esterni rappresenta una strategia mirata a soddisfare le esigenze dei clienti. Grazie a questa collaborazione, Prusa ha ampliato la propria gamma di filamenti, mantenendo comunque l'impegno verso gli elevati standard di qualità che da sempre la contraddistinguono.

I nuovi filamenti Buddy3D

La rinomata gamma di filamenti Buddy3D prodotta in Europa è destinata a riscuotere un notevole successo tra i maker e gli appassionati di stampa 3D. Tra le novità, sono inclusi nuovi colori come Sandstone, Rose e Lilac, che arricchiscono ulteriormente il panorama cromatico disponibile.

Non solo estetica, i nuovi filamenti offrono anche innovazioni dal punto di vista tecnico grazie all’introduzione di materiali come l'ABS ESD e il PETG MATT. Ogni bobina è realizzata con una precisione di avvolgimento di 0,04 mm di diametro, garantendo una qualità di stampa senza compromessi. I prezzi partono da 23,99 euro, portando l'alta qualità a una fascia di mercato più accessibile.

La videocamera Buddy3D: innovazione a portata di mano

Un'altra novità è rappresentata dalla videocamera Buddy3D, pensata per chi desidera avere il controllo delle proprie stampe da remoto. Questo dispositivo consente il monitoraggio tramite Prusa Connect e l'applicazione mobile, rendendo l'esperienza di stampa più comoda e accessibile.

La videocamera è dotata di funzionalità avanzate, come l'illuminazione a infrarossi, che consente di effettuare controlli anche in condizioni di scarsa luminosità. Resistente a temperature che raggiungono i 65°C, la camera può essere adattata facilmente con un’angolazione orizzontale di 180° e verticale di 45°. Anche la configurazione è semplificata da un QR code, mentre il supporto per aggiornamenti firmware OTA garantisce che il dispositivo sia sempre aggiornato. Disponibile al prezzo di 43,99 euro direttamente sul sito di Prusa, rappresenta un'opzione interessante per chi cerca di ottimizzare i processi di stampa.

La nuova linea Buddy3D di Prusa si preannuncia come un passo significativo nel mondo della stampa 3D, offrendo soluzioni pratiche e innovative che rispondono alle necessità di un mercato in continua evoluzione.