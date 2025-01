Presentate al CES 2025 le cuffie True Wireless Technics EAH-AZ100: tecnologia all'avanguardia in arrivo in Italia

In occasione del CES 2025 a Las Vegas, si è assistito al lancio delle cuffie Technics EAH-AZ100, un prodotto di eccellenza nel segmento delle cuffie True Wireless. Queste cuffie si distinguono per un’innovativa tecnologia di riproduzione audio, concepita per migliorare l’esperienza musicale degli utenti. La disponibilità in Italia è prevista per la fine di gennaio, e il prezzo di vendita si attesta intorno ai 299,99 euro.

Tecnologie innovative per una qualità audio superiore

Le cuffie EAH-AZ100 rappresentano un traguardo significativo per Technics, specialmente perché celebrano il 60° anniversario dell’azienda. Kazunori Otsu, portavoce del marchio, sottolinea come queste cuffie siano il risultato di sei decenni di ricerca e innovazione. Il cuore della tecnologia audio di queste cuffie è il sistema “Magnetic Fluid Driver”, un meccanismo avanzato che utilizza un liquido di tipo oleoso arricchito con particelle magnetiche. Questo approccio serve a minimizzare la distorsione e a garantire una riproduzione sonora di alta qualità, mantenendo intatta l’atmosfera originale dell'opera musicale.

La tecnologia è stata ereditata da un modello precedente, il EAH-T2700, e perfezionata per ottimizzare il movimento del diaframma e ridurre le deformazioni associate ai picchi di movimento. Ogni cuffia integra un diaframma in alluminio e implementa la configurazione Free Edge, promettendo un'esperienza sonora ricca e avvolgente, capace di restituire dettagli sonori sia nei bassi che nelle alte frequenze.

Esperienza immersiva con audio spaziale

Le cuffie Technics EAH-AZ100 non si limitano a offrire un’ottima qualità audio ma vanno oltre, integrando l’audio spaziale Dolby Atmos e Dolby Head Tracking. Queste funzionalità permettono alle cuffie di adattare il suono in base ai movimenti della testa dell'ascoltatore, creando un ambiente sonoro tridimensionale che arricchisce sia l’ascolto musicale che la visione di film e i videogiochi. L’audio diventa, in questo modo, un’esperienza immersiva, dove ogni nota e ogni suono sono accentuati.

Queste cuffie sono anche dotate di un equalizzatore a 8 bande, gestibile tramite l’app Technics Audio Connect, che offre agli utenti la possibilità di personalizzare il proprio suono secondo le preferenze individuali. Con l’app, si può intervenire su vari parametri audio, assicurando che l’ascolto sia sempre conforme ai propri gusti.

Funzionalità intelligenti e autonomia potenziata

Nonostante l’attenzione per le performance audio, Technics non ha trascurato le funzionalità pratiche. Le cuffie EAH-AZ100 sono equipaggiate con un sistema di riduzione del rumore adattivo , che regola automaticamente il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante. Inoltre, la tecnologia Voice Focus AI garantisce un livello di chiarezza nelle chiamate attraverso l’intervento di tre microfoni situati in ciascun auricolare, ottimizzando il suono in ingresso e in uscita.

In termini di connettività, le cuffie offrono Bluetooth LE e supportano la modalità multipoint, che consente di passare facilmente da un dispositivo all'altro, estendendo l'utilizzo fino a tre apparecchi contemporaneamente. La funzione Auracast permette di sincronizzare l’audio su più dispositivi, mentre i sensori di presenza mettono in pausa la riproduzione quando gli auricolari vengono rimossi, per poi riprendere automaticamente una volta indossati nuovamente.

La promessa di autonomia è altrettanto interessante: le cuffie possono raggiungere fino a 10 ore di utilizzo continuo con la funzione di ANC attivata. Grazie alla custodia di ricarica, l’utente può contare su un tempo totale di riproduzione fino a 28 ore. Inoltre, la compatibilità con la ricarica wireless Qi facilita ulteriormente l’uso quotidiano.

Prezzo e disponibilità sul mercato italiano

Presentate l’8 gennaio 2025, le cuffie Technics EAH-AZ100 sono pronte a debuttare sul mercato italiano. Gli utenti potranno acquistarle a partire dalla fine di gennaio al prezzo consigliato di 299,99 euro. Saranno disponibili nelle eleganti colorazioni nera e argento, sia sul sito ufficiale di Technics che presso rivenditori autorizzati. I preordini su Amazon hanno già aperto, con segnalata una possibile data di rilascio intorno al 14 gennaio 2025.

Con l’innovazione al centro della loro progettazione, le nuove cuffie Technics promettono di arricchire l’esperienza di ascolto per gli appassionati di musica e tecnologia, segnando un importante passo avanti per il marchio.