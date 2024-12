PowerCo sigla accordo strategico con Patriot Battery Metals per forniture di litio

PowerCo SE, la divisione batterie di Volkswagen, ha avviato una collaborazione con Patriot Battery Metals Inc. attraverso una partnership strategica che segna un passo importante per l’integrazione verticale del Gruppo. Questa iniziativa rappresenta il primo investimento significativo di PowerCo e Volkswagen nella filiera del litio, fondamentale per la produzione di batterie elettriche.

Un'alleanza per una fornitura sostenibile

Grazie a questo accordo, PowerCo assicura un approvvigionamento di litio a lungo termine attraverso un contratto di off-take vincolante. Tali contratti sono cruciali poiché consentono al produttore e all’acquirente di definire le condizioni necessarie per mitigare i rischi legati al mercato. Nello specifico, le due aziende hanno stabilito di concordare quantità, prezzi e termini di fornitura per il litio, permettendo così una maggiore stabilità e previsione nel settore.

Il litio, elemento chiave per la produzione di batterie, è sempre più ricercato in un contesto di crescente domanda di veicoli elettrici. Questa partnership non si limita solo alla fornitura di litio, in quanto le due società hanno anche manifestato l'intenzione di collaborare su altre opportunità strategiche nel settore, con particolare attenzione alla catena di approvvigionamento del litio a valle. Elementi come la competitività dei costi e i requisiti ambientali, sociali e di governance , che includono la gestione dei rifiuti e l’uso sostenibile delle risorse idriche, saranno punti focali del progetto.

I dettagli dell'accordo

Nell’ambito di questa alleanza, il Gruppo Volkswagen ha acquisito una partecipazione del 9,9% in Patriot Battery Metals per un valore di 48 milioni di dollari. L’accordo di off-take garantirà una fornitura annuale di 100.000 tonnellate di concentrato di spodumene per un periodo di dieci anni, a partire dall’inizio della produzione del Progetto Shaakichiuwaanaan.

Il concentrato di spodumene è cruciale per la sintesi di composti chimici a base di litio, necessari per la produzione delle celle di PowerCo. Questa mossa è vista come strategicamente essenziale per avviare le attività di produzione delle celle nelle nuove gigafactory europee e nordamericane di PowerCo.

Progetto Shaakichiuwaanaan: un'opportunità strategica

L’infrastruttura di PowerCo è attualmente in espansione, con una gigafactory situata a St. Thomas, in Canada, in fase di costruzione e la cui capacità massima potrà raggiungere i 90 GWh. Inoltre, la collaborazione prevede un sostegno attivo allo sviluppo del Progetto Shaakichiuwaanaan, uno dei depositi di litio più consistenti nelle Americhe, che è considerato l’ottavo al mondo per grandezza.

Le aziende sono ottimiste riguardo al potenziale di questo sito nel garantire un rifornimento costante per le gigafactory di PowerCo nel lungo termine. Tuttavia, è opportuno sottolineare che questa transazione è ancora soggetta all’approvazione della Borsa di Toronto .

La sinergia tra PowerCo e Patriot Battery Metals

In un momento in cui l’industria della mobilità sostenibile sta vivendo un’accelerazione senza precedenti, l’intesa tra PowerCo e Patriot Battery Metals potrebbe rappresentare una svolta significativa. Le aspettative di una fornitura stabile di litio contribuiranno non solo a soddisfare la domanda futura di veicoli elettrici, ma anche a posizionare Volkswagen e PowerCo come leader nel panorama competitivo globale della mobilità sostenibile. A questo si aggiunge il crescente interesse per pratiche di approvvigionamento responsabile, che potrebbe influenzare favorevolmente l’immagine e le operazioni delle due aziende sul mercato.

