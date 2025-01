Poco rinnova la sua serie F con due nuovi modelli: F7 Pro e F7 Ultra

Con l'inizio del 2025, Poco ha deciso di rilanciare la sua serie F, e ora è il momento di presentare i suoi modelli di punta, il Poco F7 Pro e il Poco F7 Ultra. Queste novità sono state recentemente certificate per la vendita in Indonesia, svelando così i dettagli sui loro numeri di modello e le caratteristiche.

Dettagli sui modelli e numeri di certificazione

I due nuovi smartphone di Poco, il F7 Pro e il F7 Ultra, hanno ricevuto l'approvazione necessaria per la commercializzazione in Indonesia. Il modello F7 Pro porta il numero 24117RK2CG, mentre il F7 Ultra è identificato con 24122RKC7G. Una notizia decisamente attesa è confermata: ci sarà un modello Ultra all'interno della nuova linea, il che amplia ulteriormente le opzioni disponibili per gli appassionati di tecnologia.

Il Poco F7 Pro promette di presentarsi come un rebrand del Redmi K80. Tra le specifiche, si prevede un display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 1440x3200 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, capace di raggiungere una luminosità massima di 3.200 nit. La potenza sarà assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da varianti di RAM da 12GB e 16GB, oltre a diverse opzioni di spazio di archiviazione, che includono 256GB, 512GB e 1TB. Sul fronte fotografico, spicca un sistema a doppia fotocamera posteriore, con un obiettivo principale da 50 MP dotato di OIS e un grandangolo da 8 MP. Non manca infine una fotocamera frontale da 20 MP e una batteria capiente da 6.550 mAh, in grado di supportare la ricarica cablata a 90W.

Il Poco F7 Ultra: un potenziale top di gamma

Il Poco F7 Ultra, presumibilmente una versione rielaborata del Redmi K80 Pro, potrebbe offrire specifiche notevolmente avanzate. Allo stesso modo del F7 Pro, si attende che il display sia identico, ma la potenza di elaborazione sarà garantita dal chipset Snapdragon 8 Elite. Innalzando ulteriormente il livello delle prestazioni fotografiche, il F7 Ultra avrà un sistema a tripla fotocamera posteriore, comprendente un obiettivo principale da 50 MP con OIS, un grandangolo da 32 MP e un teleobiettivo da 50 MP in grado di fornire uno zoom ottico di 2,5x. Anche qui, troveremo una fotocamera frontale da 20 MP, con le stesse opzioni di RAM e memoria disponibili nel F7 Pro. La batteria da 6.000 mAh supporterà una ricarica rapida a 120W via cavo, oltre a una ricarica wireless a 50W, rendendolo un dispositivo molto versatile.

L’attesa per il Poco F7

Resta da vedere, ora, che ne sarà del Poco F7 standard. Attualmente non ci sono notizie ufficiali su questo modello, e i fan delle serie Poco potrebbero dover attendere ulteriori comunicazioni. È possibile che l'azienda opti per un'esclusiva presentazione dei modelli Pro e Ultra, facendo leva sull'appeal di queste nuove designazioni che sicuramente catturano l'attenzione degli utenti e dei consumatori.

Il quadro generale che emerge per il 2025 è quello di una strategia chiara da parte di Poco nel voler posizionare i suoi dispositivi al vertice del mercato della telefonia mobile, puntando su specifiche tecniche di alto livello e un design accattivante, in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente. La strada è segnata e la curiosità verso questi nuovi modelli è sicuramente palpabile.