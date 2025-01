Pininfarina e AC Future: nuove soluzioni abitative sostenibili al CES 2025

La partnership tra Pininfarina e AC Future continua a crescere, dando vita a innovative soluzioni abitative sostenibili che saranno presentate al CES 2025. La collaborazione mira a ridefinire il concetto di abitare mobile e flessibile, portando sul mercato tre nuovissimi prodotti: l'AI-THu , l'AI-THt e l'AI-THd .

AI-THu: casa intelligente sostenibile

Il primo prodotto della gamma AC Future, l’AI-THu, si configura come una casa intelligente dalle spiccate caratteristiche sostenibili. Questa unità abitativa si trasforma, offrendo circa 37 metri quadrati di spazio interno, che include anche un patio esterno di 4 metri quadrati. Costruita su una piattaforma fissa, l'AI-THu è pensata per massimizzare l’uso dello spazio.

All'interno, l'area principale può essere rapidamente convertita in diverse configurazioni: un salotto, uno spazio di lavoro o una camera da letto. L'intelligente design prevede un'espansione frontale, creando un'ulteriore zona che può fungere sia da abitazione sia da ufficio. La camera da letto principale è dotata di un accesso privato e opzioni di guardaroba espandibili, garantendo un'organizzazione ottimale.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l’AI-THu è dotata di tecnologia per la smart home, pannelli solari e sistemi di stoccaggio energetico. Un generatore d’acqua e vari elettrodomestici, insieme a uno spazio per la dispensa, completano le dotazioni. Il prezzo di partenza per questo modello è di 98.000 dollari, cioè circa 95.000 euro, promettendo un'installazione flessibile, sia in contesti collegati alla rete elettrica sia in zone non servite.

La dimensione compatta di quest'unità abitativa permette di personalizzarla secondo le esigenze dell’utilizzatore, estendendo la superficie senza compromettere l'esterno. Questa soluzione appare ideale per spazi ristretti o aree isolate, rendendola adatta per giardini privati, immobili ad uso ricreativo o situazioni di emergenza. La piattaforma è in grado di supportare configurazioni fino a 111 metri quadrati con diverse opzioni, tra cui aree ombreggiate e moduli extra per il stoccaggio.

AI-THt: trailer trasformabile

L’AI-THt presenta un trailer espandibile di 7,3 metri, progettato per massimizzare lo spazio interno fino a raggiungere 37 metri quadrati. A differenza delle tradizionali case su ruote, questo modello non necessita di una cabina di guida frontale, consentendo un ambiente interno più ampio e comfortevole. Una volta espanso, l’AI-THt raddoppia le sue dimensioni, garantendo spazi abitativi e arredi ulteriormente flessibili.

Il design esterno di questo trailer è pensato per ottimizzare le performance di traino e aumentare l’autonomia del veicolo, rendendo l'AI-THt un'opzione davvero innovativa nel panorama delle abitazioni mobili.

AI-THd: spazio abitativo mobile e autosufficiente

L’AI-THd si propone come una versione avanzata e autosufficiente della gamma AI, presentando un design originale visto al CES 2024. Questa unità è progettata per trasformarsi da veicolo ricreativo a spazio abitativo mobile in pochi momenti. Con una maggiore libertà di movimento, l’AI-THd permette agli utenti di spostarsi rapidamente e installare l’unità dove più si desidera.

La cabina di guida può facilmente convertirsi in un ufficio o in una seconda camera da letto, con tutte le comodità offerte dalle tecnologie intelligenti simili a quelle presenti negli altri modelli. Questa innovativa proposta si distingue per la sua capacità di abilitare la transferibilità senza sacrificare il comfort e le funzionalità essenziali.

La presentazione di queste nuove soluzioni al CES 2025 segna un passo avanti significativo nella ricerca di abitazioni più flessibili e sostenibili, rappresentando un'opportunità per gli utenti di adottare stili di vita più adattabili.