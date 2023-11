Perché il mio browser è lento?

Hai mai provato la frustrazione di un browser lento? Devi stare lì, ad aspettare pazientemente il caricamento di una singola pagina, per diversi interminabili secondi. È un problema comune che può ostacolare in modo significativo la tua esperienza online. Ma cosa rallenta un browser e cosa puoi può fare per rimediare?

Quando si tratta della velocità del browser, ci sono diversi fattori in gioco. La dimensione della cache, la versione del browser che stai utilizzando, il numero di estensioni e componenti aggiuntivi installati, la quantità di RAM del tuo computer e la velocità della tua connessione Internet. Tutti questi fattori possono contribuire a rallentare le prestazioni del browser.

In questo articolo, approfondiremo ciascuno di questi fattori ed esploreremo come possono influire sulla velocità del caricamento delle pagine. Comprendere queste cause ti consentirà di adottare misure proattive per ottimizzare il tuo browser per una navigazione più rapida e fluida.

Dimensioni della cache

Un fattore che può influire in modo significativo sulla velocità del browser è la dimensione della cache.

La cache del browser è una posizione di archiviazione che contiene file temporanei, come immagini, script e fogli di stile, dai siti Web visitati. Questi file aiutano a velocizzare le visite successive agli stessi siti riducendo la necessità di scaricare nuovamente i contenuti da zero.

Tuttavia, se la cache diventa troppo grande, può effettivamente rallentare le prestazioni del browser. Una cache un po’ troppo ampia, infatti, può consumare preziose risorse di sistema e rallentare la capacità del software di recuperare ed eseguire rapidamente il rendering delle pagine Web.

Per risolvere questo problema, si consiglia di svuotare regolarmente la cache del browser. Questo processo cancella i file temporanei memorizzati e forza il browser a recuperare nuovi contenuti dai siti. Ecco come puoi svuotare la cache nei browser più diffusi.

Su Google Chrome:

Vai alle impostazioni di Chrome ;

; Fai clic su Privacy e sicurezza ;

; Seleziona Cancella dati di navigazione ;

; Seleziona l’intervallo di tempo e i tipi di dati che desideri cancellare, inclusi Immagini e file memorizzati nella cache, quindi fai clic su Cancella dati.

Su Mozilla Firefox:

Accedi al menu Firefox e vai su Opzioni ;

e vai su ; Seleziona Privacy e sicurezza ;

; Scorri verso il basso fino a Cookie e dati dei siti ;

; Fai clic su Cancella dati ;

; Assicurati che sia selezionato Contenuto Web memorizzato nella cache ;

; Fai clic su Cancella.

Per Microsoft Edge, invece:

Apri il menu Edge ;

; Vai su Impostazioni ;

; Fai clic su Privacy, ricerca e servizi ;

; Scorri verso il basso fino a Cancella dati di navigazione e fai clic su Scegli cosa cancellare ;

e fai clic su ; Assicurati che Immagini e file memorizzati nella cache sia selezionato e fai clic su Cancella.

Su Safari, infine:

Vai al menu Safari ;

; Seleziona Preferenze ;

; Vai alla scheda Privacy e fai clic su Gestisci dati sito web ;

e fai clic su ; Fai clic su Rimuovi tutto per svuotare la cache di tutti i siti Web oppure selezionare siti specifici e fare clic su Rimuovi per svuotare la cache di tali siti;

Svuotando regolarmente la cache, puoi garantire che il tuo browser funzioni alla velocità ottimale riducendo il carico di file archiviati non necessari.

Versione del browser obsoleta

L’utilizzo di una versione obsoleta del browser può avere un impatto significativo sulla tua esperienza di navigazione e contribuire a rallentare la velocità del browser.

Gli sviluppatori di browser rilasciano continuamente aggiornamenti per migliorare le prestazioni, correggere le vulnerabilità lato sicurezza e introdurre nuove funzionalità. Attenersi a una versione datata, di fatto, significa perdere questi miglioramenti ed esporsi a potenziali rischi per la sicurezza.

Come aggiornare il tuo browser?

Come è facile intuire, ogni browser ha una procedura leggermente diversa per essere aggiornato.

Per Google Chrome, ad esempio:

Fai clic sul menu con tre punti nell’angolo in alto a destra;

nell’angolo in alto a destra; Seleziona Guida ;

; Fai clic su Informazioni su Google Chrome.

Il browser controllerà automaticamente gli aggiornamenti e li installerà se disponibili.

Su Mozilla Firefox, invece:

Fai clic sul menu a tre righe nell’angolo in alto a destra;

nell’angolo in alto a destra; Seleziona Opzioni ;

; Vai su Generale ;

; Scorri verso il basso fino alla sezione Aggiornamenti Firefox ;

; Fai clic su Verifica aggiornamenti.

Con Microsoft Edge:

Fai clic sul menu con tre punti nell’angolo in alto a destra;

nell’angolo in alto a destra; Seleziona Guida e feedback ;

; Quindi fai clic su Informazioni su Microsoft Edge.

Qui ti sarà mostrato se c’è bisogno di aggiornare il browser.

Infine, su Safari la procedura cambia in base alla versione del browser, sia essa per Mac o per iPhone:

Su macOS , gli aggiornamenti a Safari vengono generalmente forniti tramite aggiornamenti di sistema . Assicurati che il tuo sistema sia aggiornato facendo clic sul menu Apple e selezionando Aggiornamento software ;

, gli aggiornamenti a Safari vengono generalmente forniti tramite . Assicurati che il tuo sistema sia aggiornato facendo clic sul e selezionando ; Sui dispositivi iOS, gli aggiornamenti di Safari sono inclusi con gli aggiornamenti iOS, che puoi trovare nell’app Impostazioni in Generali e Aggiornamento software.

Rimanendo aggiornati sugli aggiornamenti del browser, puoi sfruttare le ottimizzazioni delle prestazioni e i miglioramenti della compatibilità, consentendo un’esperienza di navigazione complessivamente più rapida e affidabile.

Troppe estensioni e componenti aggiuntivi

Le estensioni e i componenti aggiuntivi del browser possono migliorare la tua esperienza di navigazione fornendo caratteristiche e funzionalità aggiuntive. Tuttavia, avere un numero eccessivo di estensioni installate può avere un impatto negativo sulla velocità e sulle prestazioni del browser.

Ogni estensione consuma risorse di sistema, come memoria e potenza di elaborazione, anche quando non viene utilizzato attivamente. Se hai molte estensioni in esecuzione contemporaneamente, possono aumentare i tempi di caricamento complessivi. Tieni inoltre presente che, installare dei componenti aggiuntivi da fonti non attendibili può risultare anche pericoloso lato privacy.

Per ottimizzare la velocità del tuo browser, valuta la possibilità di rivedere le estensioni e i componenti aggiuntivi che hai installato e di rimuovere quelli non necessari o utilizzati raramente.

Inoltre, aggiornare regolarmente le estensioni è fondamentale. Gli sviluppatori di estensioni rilasciano spesso aggiornamenti per migliorare le prestazioni, correggere bug e migliorare la sicurezza. Le estensioni obsolete potrebbero non funzionare in modo ottimale con le versioni più recenti del browser e potrebbero comportare problemi.

Ricorda, quando si tratta di estensioni del browser è più importante la qualità che la quantità.

Risorse RAM limitate

La RAM (Random Access Memory) del tuo computer svolge un ruolo fondamentale nelle prestazioni durante la navigazione. Una RAM insufficiente può far sì che il tuo browser abbia difficoltà con attività ad alta intensità di risorse, con conseguenti tempi di caricamento elevati.

Quando apri una pagina web, il tuo browser deve caricare ed elaborare vari elementi, come immagini, script e fogli di stile CSS. Questi elementi consumano RAM e, se il tuo sistema non ha abbastanza risorse disponibili, il browser potrebbe andare in difficoltà.

Per ottimizzare la velocità del browser, considera dunque i seguenti passaggi:

Chiudi applicazioni ad uso intensivo di risorse : la chiusura delle applicazioni non necessarie può liberare risorse di sistema e allocare più RAM al browser;

: la chiusura delle applicazioni non necessarie può liberare risorse di sistema e allocare più RAM al browser; Aggiorna la tua RAM : se la RAM del tuo computer non è adeguata alle tue esigenze di navigazione, considera l’aggiornamento a una capacità maggiore. Ciò fornirà al tuo browser e ad altre applicazioni più memoria con cui lavorare, con conseguente miglioramento delle prestazioni;

: se la RAM del tuo computer non è adeguata alle tue esigenze di navigazione, considera l’aggiornamento a una capacità maggiore. Ciò fornirà al tuo browser e ad altre applicazioni più memoria con cui lavorare, con conseguente miglioramento delle prestazioni; Limita le schede aperte : avere più schede aperte contemporaneamente può consumare quantità significative di RAM. Prova a ridurre al minimo il numero di schede aperte o utilizza un’ estensione di gestione delle schede per risparmiare risorse;

: avere più schede aperte contemporaneamente può consumare quantità significative di RAM. Prova a ridurre al minimo il numero di schede aperte o utilizza un’ per risparmiare risorse; Ottimizza le impostazioni del browser: alcuni browser offrono impostazioni che aiutano a ottimizzare le prestazioni su sistemi con risorse limitate. Cerca opzioni come Modalità risorse ridotte o Modalità prestazioni e abilitale per ridurre il carico sulla RAM.

Connessione Internet lenta

A volte, un browser lento non è un problema legato a software, hardware o impostazioni. Semplicemente, se hai a che fare con una connessione scadente puoi avere difficoltà di questo tipo.

Il tuo browser fa affidamento su una connessione Internet stabile e veloce per recuperare e caricare le pagine web in modo efficiente. Se riscontri una navigazione lenta, esistono diverse azioni che puoi intraprendere per cercare di migliorare la situazione.

Puoi infatti provare a riavviare il router, un’azione semplice ma che spesso porta a risultati inaspettatamente positivi. In altri casi, invece, se questo è datato o danneggiato, potresti doverlo sostituire con un modello nuovo.

In altri casi, può essere utile contattare il tuo ISP, oppure informarti sulla velocità massima del tuo piano Internet, con potenziale passaggio a una sottoscrizione più performante.

A seconda della situazione, anche tornare al caro vecchio cavo Ethernet può essere utile. Sebbene le connessioni wireless siano comode, queste comportano una fisiologica dispersione di potenza. In casi di connessione scarsa, dunque, tornare ai cavi può far guadagnare fluidità al browser.

Altro passo utile può essere disattivare tutte le applicazioni che utilizzano banda. Concentrando le risorse solo sulla navigazione browser, potresti facilmente notare un miglioramento dei caricamenti.

Malware e virus

Malware e virus possono avere un impatto significativo sulla velocità del browser e sulle prestazioni generali. Questi software dannosi possono infiltrarsi nel tuo sistema attraverso vari canali, come allegati e-mail infetti, visite a siti Web dannosi o download e avvio di file eseguibili da fonti non attendibili.

Una volta che il tuo sistema è infetto, malware e virus possono interferire con il tuo browser, rallentandolo, visualizzando annunci indesiderati, reindirizzandoti a siti Web sospetti o addirittura bloccandolo del tutto. Pertanto, è fondamentale adottare misure per proteggere il browser da queste minacce.

In questo senso, dovresti seguire questi consigli per evitare i rischi legati ai malware e agenti malevoli simili:

Utilizza un antivirus aggiornabile, dotato di scansione di tempo reale;

aggiornabile, dotato di scansione di tempo reale; Mantieni aggiornato il sistema operativo e tutti i software che hai installati sul PC;

e tutti i che hai installati sul PC; Aggiorna con costanza i driver ;

; Fai attenzione a quali siti Web visiti e soprattutto a quali file scarichi;

visiti e soprattutto a quali scarichi; Occhio alle truffe via e-mail di phishing.

Adottando queste misure preventive, puoi contribuire a salvaguardare il tuo browser da malware e virus. Ciò non solo migliorerà la velocità del tuo browser, ma proteggerà anche le tue informazioni personali e migliorerà la tua sicurezza online complessiva.

Limitazioni hardware

Le limitazioni hardware possono avere un impatto significativo sulla velocità e sulle prestazioni del browser. Oltre alla RAM, infatti, anche altre componenti potrebbero creare problemi di vario tipo, tra cui rallentamenti al browser.

Hardware vecchio o di fascia bassa potrebbe avere difficoltà a gestire pagine Web ad uso intensivo di risorse, con conseguenti tempi di caricamento lenti, navigazione che non risponde e lentezza generale.

In alcuni casi puoi ovviare a questi limiti chiudendo tutte le app non indispensabili durante la navigazione, lasciando attivo solo il browser. Limitare il numero di schede aperte, in questo senso, può aiutarti non poco.

Sebbene l’aggiornamento dell’hardware sia la soluzione più efficace, potrebbe non essere sempre fattibile. Tuttavia, implementando altre tecniche di ottimizzazione e sfruttando al meglio l’hardware esistente, puoi comunque migliorare la velocità del browser e goderti un’esperienza di navigazione più fluida.

Un paio di trucchi per rendere più veloce il tuo browser

Infine, chiudiamo questo articolo proponendoti un paio di trucchi che, se adottati con un browser lento, possono aiutarti ad ottenere prestazioni migliori.

Alcuni siti Web utilizzano un po’ troppe animazioni, che possono rallentare il browser. Disattiva o limita le animazioni nelle impostazioni del browser per migliorare le prestazioni. Questa soluzione può essere molto utile anche per risparmiare banda se navighi online con un piano di traffico con GB limitati.

Il secondo consiglio è quello di riavviare periodicamente il browser, magari cancellando di tanto in tanto file temporanei legati allo stesso. Nel caso, puoi anche pensare di riavviare il PC se è tante ore che è acceso e se, in questo frangente, hai sovraccaricato la macchina con una mole elevata di lavoro.

Considerazioni finali

Ricorda che browser diversi possono avere approcci unici per affrontare questi fattori.

Secondo alcuni recenti test Microsoft Edge è il browser più veloce in circolazione, ma anche Opera, Chrome e Firefox offrono prestazioni comunque più che degne. Per ottenere il massimo da ognuno di essi, però, è importante mantenere gli stessi puliti e “in forma”.

Infine, è importante tenere presente che non tutti i problemi di velocità del browser possono essere risolti esclusivamente attraverso l’ottimizzazione. Anche fattori esterni come il carico del server specifico su cui risiede il sito Web, il sovraccarico della rete o dei siti progettati male possono influenzare la velocità di navigazione. Tuttavia, applicando quanto mostrato in questo articolo, puoi di certo migliorare la situazione in molti casi.