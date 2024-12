Optima Mobile lancia la promozione natalizia con un abbonamento gratuito ad Amazon Prime

Nel periodo festivo, Optima Mobile presenta una nuova offerta che unisce telefonia mobile e intrattenimento. Chiamata SuperMobile Smart XMAS Edition, questa promozione riscuote già grande interesse fra gli utenti. Fino al 19 dicembre 2024, coloro che attivano questo piano beneficiano di un anno intero di abbonamento a Amazon Prime, un vantaggio che arricchisce l’apparecchiatura telematica e intrattenitiva per le festività.

Dettagli dell'offerta SuperMobile Smart XMAS Edition

L'operazione SuperMobile Smart XMAS Edition permette ad ogni utente di attivare un piano mensile a soli 4,95 euro. Questa cifra include un abbonamento annuale ad Amazon Prime, che normalmente vale 49,90 euro. Gli utenti che scelgono di attivare questo piano possono godere di minuti illimitati e 200 SMS, accompagnati da un’offerta generosa di 100 GB di traffico dati su rete Vodafone in tecnologia 4G.

Per usufruire di questa offerta è necessario effettuare la portabilità del proprio numero, garantendo così un passaggio semplice e conveniente da un altro gestore telefonico. La SIM ha un costo di attivazione una tantum pari a 9,90 euro, ma la spedizione è gratuita. Una delle peculiarità di questa promozione è che è attivabile esclusivamente attraverso il sito ufficiale di Optima Mobile, garantendo così una gestione diretta della propria offerta.

Vantaggi di Amazon Prime in un colpo solo

Attivando il piano SuperMobile Smart XMAS Edition, non si riceve solo un semplice servizio telefonico, ma si ha accesso a numerosi vantaggi offerti da Amazon Prime. Gli utenti possono approfittare di spedizioni rapide e gratuite su milioni di prodotti, usufruendo anche di intrattenimento di alta qualità. Amazon Prime Video, Amazon Music Prime e Prime Reading sono solo alcune delle opzioni disponibili per coloro che amano esplorare contenuti digitali di vario tipo.

È bene sapere che l’iniziativa di Optima Mobile, nonostante il legame con Amazon, non è ufficialmente promossa da quest'ultimo. La registrazione al servizio Amazon Prime e l’uso del codice promozionale sono soggetti alle condizioni generali del servizio stesso. Dunque, è importante consultare queste disposizioni prima di procedere.

Condizioni del servizio e rinnovo automatico

Optima Mobile chiarisce che il codice promozionale ricevuto non è cedibile né convertibile in denaro. Al termine del periodo gratuito di 12 mesi, l'abbonamento si rinnova automaticamente a carico dell’utente, secondo le tariffe in vigore al termine del periodo promozionale. Tuttavia, gli utenti possono effettuare la disdetta in qualsiasi momento prima della scadenza per evitare spiacevoli sorprese.

Per chi fosse interessato a saperne di più sulle condizioni accordate dall’offerta SuperMobile Smart XMAS Edition di Optima Mobile, è possibile visitare il sito ufficiale dell’operatore. Qui si trovano tutte le informazioni necessarie per attivare il piano e godere dei vantaggi di questa promozione natalizia che unisce il mondo della telefonia mobile con quello delle opportunità di intrattenimento.