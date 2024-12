Opportunità imperdibili su OPPO Store: offerte natalizie valide fino al 31 dicembre 2024

Con l'avvicinarsi del Natale, OPPO Store ha lanciato una serie di promozioni imperdibili che si protrarranno fino alla fine di dicembre 2024. Gli utenti possono approfittare di sconti su una vasta gamma di prodotti, ideali per regali da fare o da ricevere. Tra smartphone, tablet Android, smartwatch, cuffie true wireless e accessori, ci sono diverse opzioni disponibili per soddisfare ogni esigenza. Scopriamo insieme i dettagli più interessanti di queste offerte.

Sconti esclusivi per gli iscritti alla newsletter

Una delle principali attrattive delle offerte natalizie di OPPO Store è il pacchetto di coupon esclusivi riservati agli utenti registrati alla newsletter. Questa opportunità consente di risparmiare su una varietà di acquisti. Tra i buoni disponibili, spiccano uno sconto di 50 euro su spese superiori a 800 euro, uno sconto di 25 euro su acquisti da 400 euro e uno sconto di 15 euro per acquisti a partire da 200 euro. Questi coupon sono utilizzabili su tutti i prodotti a marchio OPPO, eccetto per l’OPPO Find X8 Pro, il quale sarà comunque disponibile in promozione a prezzo pieno. Questa iniziativa rappresenta una chance concreta per ottenere un bello sconto su articoli di alta qualità, perfetti per il regalo di Natale.

Bundle esclusivi per risparmiare ulteriormente

Non solo coupon, ma anche bundle scontati sono stati messi a disposizione da OPPO Store per questo periodo festivo. Acquistando l’OPPO Find X8 Pro al prezzo di 1199,99 euro, gli utenti possono ricevere in omaggio uno smartwatch OPPO Watch X oppure il tablet OPPO Pad Neo Wi-Fi, completo di Smart case e caricabatterie da 33 W. Un'interessante opportunità per chi cerca un dispositivo top di gamma da accompagnare a un eccellente accessorio.

In aggiunta, il modello OPPO Reno12 Pro può essere acquistato tramite tre diverse offerte bundle: a 500,99 euro si riceveranno le cuffie Enco Air4, a 519,99 euro si avranno le cuffie Enco X più la smartband OPPO Band2, mentre a 579,99 euro si potrà ottenere il tablet OPPO Pad Air . Queste opzioni sono pensate per offrire una gamma di scelte ai consumatori, in modo da soddisfare sia le esigenze tecnologiche che il rapporto qualità-prezzo.

Ulteriori offerte e scadenza dell'iniziativa

Le promozioni natalizie non si fermano ai bundle e ai coupon. Sul sito di OPPO Store è possibile trovare anche numerose altre offerte su diversi prodotti, un modo per incentivare gli acquisti in vista delle festività. Le proposte variano e includono sconti su singoli articoli, offrendo ai consumatori la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di dispositivi.

È fondamentale tenere a mente che l'iniziativa di sconti natalizi terminerà il 31 dicembre 2024, a meno che non venga esaurita la disponibilità dei prodotti in promozione. Gli utenti interessati a queste offerte dovrebbero quindi affrettarsi per non perdere l’occasione di fare acquisti a prezzi vantaggiosi.

Consultare regolarmente il sito di OPPO Store è consigliato per rimanere aggiornati su tutte le promozioni in corso e non perdere nessuna opportunità di risparmio utile per le festività.