openSUSE Tumbleweed introduce il supporto Wayland per l'ambiente desktop LXQt: ecco come installarlo

Il progetto openSUSE ha fatto un importante passo avanti, integrando il supporto Wayland nella sua distribuzione rolling release openSUSE Tumbleweed. Questa novità permette agli utenti interessati di installare e provare l'ultima versione dell'ambiente desktop LXQt. La versione 2.1 rappresenta una pietra miliare, poiché il sistema introduce una sessione Wayland sperimentale grazie a un nuovo componente, lxqt-wayland-session. Questa funzionalità, purtroppo non molto diffusa in altre distribuzioni, offre la possibilità di utilizzare vari compositori, rendendo openSUSE Tumbleweed una delle poche piattaforme ad accogliere questa novità.

Installazione di openSUSE Tumbleweed con LXQt e Wayland

Per usufruire di questo nuovo supporto, gli utenti devono seguire un processo specifico durante l'installazione di openSUSE Tumbleweed. Durante la fase di installazione, si deve selezionare l'opzione "Generic Desktop". Successivamente, bisogna individuare la sezione "Software" e scegliere LXQt prima di procedere con il completamento dell'installazione. È importante notare che, nonostante l'assenza di un'immagine ISO live dedicata per LXQt, gli utenti possono comunque installarlo tramite i repository di openSUSE.

In aggiunta, è necessario integrare manualmente il pacchetto lxqt-wayland-session. Questo passaggio può essere effettuato facilmente utilizzando il terminale con il comando: sudo zypper install lxqt-wayland-session . Con questa operazione, gli utenti si assicurano di avere installato il componente essenziale per utilizzare LXQt con Wayland. Collaborando alla realizzazione di questa funzione, il team di openSUSE ha suggerito KWin come compositore per chi cerca il miglior supporto. In alternativa, per gli utenti più esperti, Labwc può rappresentare una scelta parecchio valida.

Compositori Wayland e configurazione

Oltre all’installazione del pacchetto lxqt-wayland-session, è fondamentale installare un compositore Wayland per completare l'ambiente desktop. Ad esempio, per installare Labwc, si può eseguire il comando sudo zypper install labwc nel terminale. Dopo aver portato a termine l'installazione, un logout sarà necessario per visualizzare l'opzione LXQt nella schermata di login del gestore di visualizzazione.

Una volta riacceduto al sistema, gli utenti possono selezionare LXQt con supporto Wayland e godere della nuova configurazione. Tuttavia, è importante tenere presente che, essendo il supporto ancora in fase sperimentale, non tutte le funzionalità di LXQt potrebbero essere pienamente compatibili. Nonostante ciò, questa innovazione pone le basi per un futuro ricco di potenzialità, aumentando la flessibilità degli utenti che desiderano esplorare le possibilità offerte da Wayland.