Offerte imperdibili su serrature smart WeLock: un investimento nella sicurezza domestica

Se siete alla ricerca di soluzioni per migliorare la sicurezza della vostra casa, le serrature smart di WeLock offrono funzionalità avanzate e un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Attualmente, grazie agli sconti attivi e all'utilizzo del coupon “VD50”, è possibile ottenere importanti risparmi sull'acquisto di questi dispositivi. Con diverse opzioni di accesso, dalle impronte digitali ai codici, queste serrature si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di abitazione, garantendo un mix di praticità e protezione. Andiamo ad esplorare più nel dettaglio ciò che WeLock ha da offrire.

Serrature smart WeLock: praticità e funzionalità avanzate

Tra i modelli di punta proposti da WeLock emerge la serratura ToucA51, attualmente in promozione a 119€, un prezzo notevolmente ridotto rispetto ai 169€ di listino, grazie all'applicazione del coupon. Questa serratura si distingue per la sua versatilità, poiché offre ben sei diverse modalità di sblocco: impronta digitale, codice di accesso, carta intelligente RFID, app Bluetooth, sblocco USB di backup e controllo remoto attraverso WiFi, utilizzando il WiFiBox3. La capacità di gestire fino a 200 utenti, con l'immagazzinamento di 100 impronte digitali, rende questo dispositivo particolarmente adatto a famiglie numerose o a situazioni di condivisione frequente degli spazi.

L'app di gestione, disponibile per entrambi i sistemi operativi iOS e Android, consente agli utenti di monitorare in tempo reale lo stato della serratura, verificare l’accesso e ricevere notifiche in caso di batteria scarica. La tranquillità è ulteriormente garantita dall'estensione di garanzia di 3 anni inclusa nell’acquisto, assicurando così un investimento sicuro e durevole.

Un'altra offerta interessante: la serratura PCB51

Un'opzione molto interessante per chi gestisce proprietà in affitto, come case vacanza o appartamenti su Airbnb, è rappresentata dalla serratura PCB51. Anche in questo caso, l'utilizzo del coupon permette di ottenere uno sconto di 40€, rendendo il prezzo ancora più conveniente. Questo modello è progettato specificamente per facilitare la gestione degli ospiti e degli inquilini, offrendo la possibilità di impostare password temporanee e tessere RFID con scadenze prestabilite.

L'applicazione dedicata alla PCB51 consente di gestire i codici di accesso in modo semplice e intuitivo, permettendo di creare nuovi codici e monitorare chi accede alla proprietà. Questa caratteristica è particolarmente utile per i proprietari che si trovano a gestire un turnover frequente di utenti, poiché garantisce sempre il massimo controllo e sicurezza.

La scelta per la sicurezza moderna

Investire nelle serrature smart di WeLock significa adottare soluzioni tecnologiche all'avanguardia che rispondono alle esigenze di sicurezza contemporanee. L'installazione è rapida e accessibile anche a chi non è esperto di fai da te, il che facilita l’adozione di queste nuove tecnologie anche tra i meno esperti. Ogni modello è studiato per integrarsi perfettamente con le porte standard residence, offrendo alla clientela un’interfaccia intuitiva e funzionalità pratiche.

Sfruttare le attuali offerte e il coupon “VD50” per dotarsi di serrature smart WeLock è una mossa intelligente per chi desidera garantire un ambiente sicuro e confortevole. Queste serrature non solo miglioreranno la protezione della vostra casa ma renderanno la gestione degli accessi un processo semplice ed efficace.