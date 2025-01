Offerte imperdibili da Euronics: tanti sconti dal 2 al 22 gennaio per gli iscritti al programma Star Club

Euronics ha attivato una promozione che va dal 2 al 22 gennaio, dedicata in particolare agli iscritti al programma Star Club. Sul sito ufficiale e presso i negozi aderenti, è possibile trovare numerosi articoli in offerta, comprese elettroniche di consumo e piccoli elettrodomestici. Tra i prodotti in promozione figurano smartphone, asciugatrici, notebook e molto altro, rendendo imperdibile questa opportunità per tutti gli appassionati della tecnologia.

Asciugatrice PerfectCare 700 di Electrolux

Tra le offerte più interessanti c'è l’asciugatrice PerfectCare 700 di Electrolux. Questo modello, con una capienza di 8 kg, rientra nella classe di efficienza A+++ e presenta innovative funzionalità che garantiscono un'asciugatura delicata dei tessuti. La tecnologia GentleCare System asciuga i capi a temperature più basse rispetto agli apparecchi tradizionali, prolungando la vita dei vestiti.

I programmi speciali come Misti XL, Lenzuola XL e Outdoor, permettono di adattare i cicli di asciugatura a diverse tipologie di materiali e carichi. Non manca il sistema SensiCare, che ottimizza automaticamente il ciclo in base al peso del carico, assicurando un risparmio energetico significativo. Questi dettagli rendono l'asciugatrice di Electrolux una scelta efficace per chi desidera prendersi cura dei propri abiti.

Notebook Ideapad 3 Slim di Lenovo

Il Notebook Ideapad 3 Slim di Lenovo, da 15,6 pollici, rappresenta un'opzione valida per chi cerca prestazioni elevate in un dispositivo portatile. Equipaggiato con un processore Intel Core i7 e 16 GB di RAM, questo notebook è dotato di uno storage SSD da 512 GB. L'ampio schermo FHD offre un buon angolo di visione, ideale per lavorare e per il divertimento.

Con la tecnologia di ricarica rapida, questo dispositivo consente di rimanere attivi per lungo tempo senza interruzioni. La webcam integrata con otturatore fornisce una soluzione di sicurezza in più per chi lavora da casa. Inoltre, il supporto per Dolby Audio™ e l'efficace cancellazione del rumore assicurano un'esperienza sonora di qualità, facendo di questo notebook un’ottima scelta per studio e intrattenimento.

Apple iPhone 16 da 128GB

L’iPhone 16 di Apple è uno dei dispositivi più attesi del mercato, ora disponibile in offerta. Equipaggiato con una potente fotocamera Fusion da 48MP, questo smartphone offre la possibilità di realizzare foto di alta qualità, anche in condizioni di luce difficili. L’ultra-grandangolo migliorato con autofocus è perfetto per scatti macro dettagliati.

Il chip A18 assicura una notevole autonomia, arrivando fino a 22 ore di riproduzione video, mentre il robusto guscio in alluminio aerospaziale contribuisce alla durabilità del dispositivo. Con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, questo modello offre un'esperienza visiva eccezionale, rendendolo un'opzione interessante per chi cerca prestazioni elevate in uno smartphone.

Aspirapolvere Dyson V12 Origin

La Dyson V12 Origin merita una menzione tra le offerte disponibili. Con la sua tecnologia ciclonica e alimentazione a batteria, consente fino a 60 minuti di aspirazione continua, mantenendo una potenza costante. Ideale per la pulizia della casa, è dotata di uno schermo LCD che fornisce informazioni in tempo reale sull’utilizzo.

Presenta tre modalità di alimentazione, permettendo all'utente di scegliere la potenza adatta per ogni situazione. La spazzola Slim Fluffy™ di 25 cm, realizzata in nylon morbido e filamenti antistatici, è progettata per raccogliere polvere e residui in maniera efficace, offrendo un’esperienza di pulizia semplice e rapida.

Smartphone Motorola MOTO G84

Un’altra offerta interessante è lo Smartphone Motorola MOTO G84, che offre un display POLED da 6,55 pollici e una memoria interna di 256 GB. Il dispositivo è equipaggiato con un sistema operativo Android e una fotocamera principale da 50 megapixel, perfetta per immortalare momenti importanti in alta qualità.

La presenza del dual SIM e delle capacità 5G-LTE garantisce connettività eccezionale, mentre il Bluetooth 5.1 consente una gestione fluida dei dispositivi connessi. Questa combinazione di caratteristiche fa di questo smartphone una scelta attraente per qualsiasi utente in cerca di tecnologia avanzata.

Smart TV LG LED UHD 4K

Infine, non si può trascurare la Smart TV LED UHD 4K di LG, che offre una diagonale di 65 pollici. Con una risoluzione Real 4K e HDR10 Pro, i colori e i dettagli visivi sono nitidi e vibranti. Il processore 4K α5 Gen6 con AI ottimizza ogni contenuto, mentre l'interfaccia webOS 23 consente l'accesso a numerose piattaforme di streaming, inclusi Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Questa TV non solo serve come centro di intrattenimento, ma offre anche connettività e funzionalità avanzate. Facile da configurare e da utilizzare, rappresenta una scelta eccellente per coloro che vogliono elevare la propria esperienza di visione.

Lavatrice Haier HW100BP14929AS

La lavatrice Haier HW100BP14929AS è un modello da 10 kg, in classe energetica A. Con una varietà di programmi sono disponibili per diverse esigenze, tra cui Baby care e Cotton. La tecnologia ABT® certificata elimina il 99% dei batteri, garantendo una pulizia profonda e sicura.

Questa lavatrice è dotata di un caricamento frontale e offre una centrifuga che raggiunge i 1400 giri. Le varie funzioni rendono il lavaggio semplice e personalizzabile, soddisfacendo le esigenze delle famiglie di oggi.

Ferro Rowenta VR5121

Infine, il ferro Rowenta VR5121, dotato di generatore di vapore, garantisce risultati rapidi con un'erogazione continua di vapore. Con una potenza di 2400 watt e un getto di vapore fino a 230 g/min, offre prestazioni superiori, rendendo la stiratura meno gravosa.

Il sistema anticalcare e la funzione anti sgocciolamento sono progettati per semplificare l'utilizzo e prolungare la vita del dispositivo. La modalità Eco consente anche di risparmiare energia, il che è un vantaggio ulteriore per gli utenti attenti all’ambiente.

Per rimanere aggiornati sulle offerte e le novità, è possibile iscriversi alla newsletter de La Scelta Giusta, che offre informazioni preziose su prodotti e promozioni.