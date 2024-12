Offerta imperdibile sul hub Hagibis: l'adattatore essenziale per i tuoi dispositivi nel 2024

Se non avete ancora avuto l'opportunità di acquistare un hub, ora è il momento giusto. L'adattatore multiporta Hagibis, compatibile con tutti i computer USB-C, si distingue soprattutto quando viene collegato a smartphone iPhone o Android. Si tratta di un accessorio indispensabile per chi ha bisogno di funzionalità avanzate all’interno di un design compatto, che può essere facilmente portato in tasca. Con l’hub di Hagibis, aumentare le capacità dei propri dispositivi non è mai stato così semplice.

Caratteristiche e vantaggi del hub Hagibis

Il hub Hagibis rappresenta una soluzione versatile e funzionale per chi lavora in mobilità. Questo adattatore 7-in-1 consente di semplificare la connettività, collegandosi a una sola porta USB-C e offrendo ben sette ingressi utili. Tra le sue funzioni principali spicca una porta HDMI che supporta una risoluzione 4K a 60 Hz, rendendolo ideale per collegare il proprio dispositivo a monitor esterni, TV o proiettori.

Uno degli aspetti più innovativi di questo hub è il sistema di fissaggio magnetico. Esso consente di attaccarlo comodamente alla parte posteriore di laptop e tablet, ma anche a dispositivi come hard disk esterni e power bank. In aggiunta, il hub è compatibile con le custodie MagSafe, permettendo una connessione sicura con il retro degli iPhone. Questa funzionalità risulta molto comoda per chi è sempre in movimento e desidera un accessorio che rimanga saldo al proprio dispositivo.

Un'altra importante caratteristica è la USB-C passthrough che supporta la ricarica rapida fino a 100 Watt, garantendo la continuità d’uso del dispositivo mentre si eseguono altre operazioni come il trasferimento di file o la connessione a schermi esterni. Questo aspetto è fondamentale per chi non vuole interrompere il proprio lavoro in mobilità.

Compatibilità e utilizzo con dispositivi di ultima generazione

Il hub Hagibis è particolarmente vantaggioso per coloro che operano nel campo della produzione video. Grazie alla compatibilità con iPhone 16/15 Pro e Pro Max, offre la possibilità di archiviare direttamente video ProRes 4K su schede SD o TF esterne, semplificando il processo di memorizzazione e permettendo di recuperare spazio sul dispositivo principale. Questo elimina anche la necessità di trasferimenti separati, che possono risultare lenti e disagevoli durante il lavoro, specialmente se si gestiscono grandi quantità di contenuti video.

In merito alle prestazioni, l’adattatore offre porte USB-C e USB-A con velocità di trasferimento che raggiungono i 10 Gbps. Questa caratteristica è altamente apprezzata per i trasferimenti rapidi di file di dimensioni consistenti, come filmati o documenti pesanti, rendendo più efficienti le operazioni quotidiane.

Offerta e condizioni di acquisto attuali

Per chi è interessato all'acquisto del hub Hagibis, attualmente è disponibile una promozione interessante. Il prezzo è stato scontato del 51%, permettendo di acquistare il prodotto a circa 30 €, rispetto al costo originale di circa 60 €. Questa offerta di benvenuto è dedicata ai nuovi clienti del rivenditore, il che significa che chi già acquista da questo venditore dovrà fare riferimento al prezzo di listino.

È importante notare che tra i metodi di pagamento c'è anche PayPal, che offre un’ulteriore sicurezza per gli acquisti, garantendo protezione per il compratore. L’offerta di sconto rimarrà valida fino a esaurimento scorte, pertanto è consigliabile agire rapidamente se si desidera approfittare di questa occasione. Per dettagli sui costi di spedizione e gestione degli ordini, sarà utile consultare il sito del rivenditore.