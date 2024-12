Offerta esclusiva: caricabatterie VOLTME da 45 W a meno di 13 euro su Amazon

Se hai bisogno di un nuovo caricabatterie per il tuo smartphone Android, oppure hai appena acquistato un dispositivo che arriva senza accessori, hai l'occasione di risparmiare con un'offerta su Amazon. Il caricabatterie VOLTME USB C, capace di erogare fino a 45 W, è disponibile a un prezzo speciale che scende sotto i 13 euro, rendendolo particolarmente interessante rispetto al prezzo originale di 25,99 euro.

Caratteristiche tecniche del caricabatterie VOLTME

Il caricabatterie VOLTME, disponibile in grigio scuro, si distingue per la sua compatibilità non solo con smartphone Android, ma anche con dispositivi Apple e altri prodotti tecnologici. Grazie alla tecnologia di ricarica GaN III, questo caricabatterie ha una dimensione notevolmente ridotta, risultando più del 60% più piccolo rispetto ai modelli tradizionali di pari potenza. Le sue misure sono 4,7 x 3 x 8,5 cm, e il peso è di circa 90 grammi, rendendolo estremamente portatile e pratico da utilizzare in qualsiasi situazione.

Una delle caratteristiche principali del caricabatterie è la porta USB Type-C, che supporta una potenza di ricarica di 45 W. È dotato di diverse tecnologie, tra cui FCP, QC 3.0, PPS e PD 3.0 , che consentono di ricaricare rapidamente un'ampia gamma di dispositivi. Tra questi, troviamo smartphone delle principali marche, come Samsung, Google, Xiaomi e OnePlus, oltre ai noti dispositivi Apple come iPhone e iPad. Inoltre, il caricabatterie può gestire anche dispositivi più grandi come il MacBook Air, garantendo così una ricarica versatile e veloce.

Un importante aspetto da sottolineare è il sistema di protezione integrato, che tutela il dispositivo da sovracorrenti, sovratensioni, surriscaldamenti e cortocircuiti, aumentando la sicurezza durante l'uso.

Cavi USB Type-C in offerta

È importante notare che il caricabatterie VOLTME non include il cavo, quindi può essere necessario acquistarlo separatamente. Su Amazon è disponibile un cavo VOLTME USB Type-C, anch'esso in offerta, che supporta una potenza di ricarica fino a 100 W e consente una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps, ottimizzando così l'esperienza di ricarica e sincronizzazione con smartphone, tablet e computer.

Prezzo e offerte attuali

Attualmente, il caricabatterie VOLTME USB C da 45 W è in vendita a 12,29 euro, una cifra molto vantaggiosa rispetto al prezzo consigliato di 25,99 euro. Per ottenere questo prezzo ridotto è necessario combinare l’offerta attuale con un coupon del 18%, che deve essere attivato prima di aggiungere il prodotto al carrello. Gli utenti interessati possono facilmente trovare il caricabatterie e il cavo sul sito di Amazon, approfittando di queste promozioni per arricchire i propri accessori tecnologici senza spendere troppo.

In questo modo, chi cerca un caricabatterie efficace e compatto potrà beneficiare di un prodotto che offre alte prestazioni a un prezzo altamente competitivo.