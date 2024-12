Occasioni imperdibili: acquisti vantaggiosi su prodotti Blackview con sconti fino al 77%

Le offerte di AliExpress stanno attirando l'attenzione degli appassionati di tecnologia grazie a sconti significativi su una selezione di dispositivi Blackview. Questo marchio è conosciuto per l'alto rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti, rendendoli scelte ideali per chi cerca performance senza compromessi a condizioni favorevoli. Tra le proposte attuali emergono il Blackview Active 10 Pro e lo smartwatch Blackview Z20 4G, entrambi disponibili a prezzi notevolmente ridotti.

Blackview Active 10 Pro: un tablet rugged con funzioni avanzate

Il Blackview Active 10 Pro si distingue come un tablet rugged, perfetto per coloro che necessitano di un dispositivo resistente e potente. Attualmente acquistabile a 401,89 euro, il prezzo è scontato del 52% rispetto al valore normale di 849,25 euro, rendendo l'offerta proposta da AliExpress particolarmente vantaggiosa.

Questo tablet è dotato di un display Full HD di 11 pollici, che offre un'esperienza visiva coinvolgente. Sotto il cofano, il SoC MediaTek Dimensity 7050 garantisce prestazioni elevate e supporto per la connettività 5G, una caratteristica sempre più richiesta. La configurazione hardware è completata da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, elementi che permettono una gestione fluida delle applicazioni e un'ampia capacità di memorizzazione per foto, video e documenti. La fotocamera posteriore da 108 megapixel rappresenta un ulteriore punto di forza, consentendo scatti di ottima qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, il vero protagonista è la batteria da ben 30.000 mAh, che assicura un'autonomia eccezionale, ideale per utilizzare il dispositivo in movimento o per chi trascorre lunghe ore all'aperto.

In aggiunta, il Blackview Active 10 Pro è disponibile in diverse varianti, con bundle che includono una tastiera Bluetooth per 37 euro in più o le auricolari Airbuds 6 per un'aggiunta di 31 euro. Le condizioni di reso gratuito entro 90 giorni aumentano ulteriormente l'attrattiva di questo prodotto, rendendo l'acquisto più sicuro.

Blackview Z20 4G: uno smartwatch accessibile pensato per i bambini

Un'altra offerta degna di nota è il Blackview Z20 4G, uno smartwatch progettato specificamente per i più piccoli. Questo dispositivo è acquistabile a un prezzo sorprendente di 26,96 euro, scontato del 77% rispetto al prezzo di listino.

Il Blackview Z20 4G è equipaggiato con un display da 1,93 pollici, che consente una navigazione intuitiva e semplice per i bambini. La connettività è garantita dal supporto Bluetooth e WiFi, mentre la funzionalità GPS offre la possibilità di tracciare la posizione, utilissima per i genitori che desiderano monitorare i propri figli. Con una certificazione IP67, il dispositivo è protetto da polvere e acqua, rendendolo ideale per l'uso quotidiano senza preoccupazioni. Lo smartwatch include anche un microfono e uno speaker, permettendo la gestione delle chiamate in modo autonomo.

La batteria da 800 mAh assicura un utilizzo prolungato, fondamentale per le esigenze di un dispositivo destinato a un pubblico giovane. Il Blackview Z20 4G è disponibile in diverse colorazioni, incluse blu e rosa, rendendolo un regalo ideale, sia per ragazzi che ragazze. L'acquisto di questo smartwatch rappresenta un'opportunità per i genitori che cercano un dispositivo completo ma economico per i propri figli, un'opzione che di solito è riservata a modelli di fascia più alta.

Le attuali promozioni su AliExpress rendono i prodotti Blackview ancora più allettanti per i consumatori, offrendo occasioni imperdibili per aggiornare i propri dispositivi tecnologici senza pesare sul budget familiare.