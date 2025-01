Nuovo Xiaomi Bluetooth Speaker: l'impegno per l'audio di qualità arriva in Italia

Xiaomi, noto produttore di tecnologia, ha recentemente ampliato la sua gamma di altoparlanti con il nuovo modello Bluetooth Speaker, ora disponibile in Italia. Questo dispositivo è progettato per chi cerca un audio di alta qualità unito a un design curato, evidenziando l'importanza di un suono autentico in ogni situazione. L'attenzione ai dettagli e le prestazioni elevate sono elementi chiave in questa nuova proposta di Xiaomi.

Caratteristiche principali del nuovo altoparlante

Xiaomi ha progettato il Bluetooth Speaker pensando agli ascolti all'aperto, garantendo un volume potente e bassi profondi uniti a una portabilità eccellente. Grazie al supporto di Xiaomi HyperOS Connect, l'altoparlante offre un'esperienza audio unica, permettendo di ascoltare la propria musica ovunque ci si trovi. Questa attenzione alla qualità del suono è un aspetto cruciale per gli utenti che vogliono godersi la musica anche in ambienti esterni.

Passando ai dettagli tecnici, il dispositivo presenta una configurazione acustica con 5 unità, capaci di raggiungere un volume massimo di 93 dB e una potenza totale di 40 W. La caratteristica uscita omnidirezionale a 360° consente di diffondere il suono in modo uniforme, rendendolo ideale per ascolti collettivi. Inoltre, il sistema di illuminazione RGB offre diverse opzioni di personalizzazione, rendendo ogni ascolto ancora più coinvolgente.

Design resistente e funzionalità avanzate

In termini di robustezza, il nuovo Xiaomi Bluetooth Speaker è progettato per affrontare le sfide degli ambienti esterni. Con una certificazione IP67, il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere, il che lo rende perfetto per essere utilizzato in diverse condizioni atmosferiche. La possibilità di collegare fino a 8 unità consente di creare un effetto stereo, migliorando ulteriormente l'esperienza di ascolto.

La batteria da 4.800 mAh assicura un'autonomia che può raggiungere le 17 ore, permettendo di utilizzarlo per lunghe sessioni senza la necessità di ricaricare. Il supporto alla ricarica rapida a 22,5 W aggiunge ulteriore valore, rendendo il dispositivo comodo e pratico da gestire. Non mancano la connettività Bluetooth 5.3, la tecnologia NFC e la porta USB Type-C, che arricchiscono le opzioni di collegamento e interazione con altri dispositivi.

Prezzo e disponibilità sul mercato

Il prezzo ufficiale di lancio del Xiaomi Bluetooth Speaker è di 79,99 euro, inclusi i costi di spedizione. Gli utenti interessati possono effettuare l'acquisto direttamente dal sito web del produttore. È atteso che il dispositivo arrivi anche su piattaforme come Amazon nelle prossime settimane, ampliando ulteriormente le possibilità di acquisto per i consumatori italiani.

Con questo nuovo speaker, Xiaomi si propone di conquistare rilevanza nel mercato degli altoparlanti portatili, mirando a un pubblico che cerca elevati standard di qualità audio accompagnati da un design accattivante e funzionalità versatili.