Nuovo dispositivo per il monitoraggio della glicemia: Isaac sbarca al CES 2025 di Las Vegas

Al Consumer Electronics Show 2025, in corso a Las Vegas, PreEvnt, società sotto il controllo di SCOSCHE Industries, ha presentato Isaac, un innovativo dispositivo medico progettato per il monitoraggio della glicemia attraverso il respiro. In attesa dell’approvazione da parte della FDA, questo strumento non invasivo rappresenta un passo avanti significativo nella gestione del diabete, portando nuovi strumenti e tecnologia al servizio della salute.

Un approccio rivoluzionario al monitoraggio della glicemia

Isaac si distingue per la sua modalità di funzionamento: permette di misurare i livelli di glicemia utilizzando l’analisi del respiro, eliminando la necessità di prelievi di sangue tramite lancette. Questo è un vantaggio notevole soprattutto per le persone con diabete di tipo 1 e di tipo 2, affette da una condizione che richiede un monitoraggio costante e accurato. Inoltre, il dispositivo è utile anche per chi rientra nella categoria di prediabete, offrendo un’opzione efficace per controllare la salute metabolica.

Grazie al suo design compatto, Isaac può essere facilmente trasportato e utilizzato in qualsiasi momento. Gli utenti possono attaccarlo a una cintura o utilizzare un laccetto per portarlo al collo. La funzionalità di lettura dei livelli di glicemia avviene in tempo reale, garantendo che gli utenti possano ricevere avvisi immediati riguardo a situazioni di rischio. Questo dispositivo è particolarmente rivolto a coloro che desiderano gestire in modo proattivo la propria condizione di salute, senza essere costretti a interrompere le normali attività quotidiane.

Storia e innovazione dietro Isaac

Il dispositivo è stato concepito da Bud Wilcox in un contesto molto personale: il nipote dell’inventore ha ricevuto una diagnosi di diabete di tipo 1 all’età di soli due anni. Da qui è scaturita la motivazione per sviluppare un’apparecchiatura che potesse monitorare in modo non invasivo i livelli di glucosio nel sangue. Con un team di ricerca che include l’Indiana University e il Dr. M. Agarwal, la realizzazione del dispositivo ha richiesto circa cinque anni di ricerca e sviluppo.

La tecnologia di Isaac si basa su sensori di gas che utilizzano ossidi metallici semiconduttori , prodotti da una collaborazione con Nanoz. Grazie a questi sensori, il dispositivo può analizzare i compost di organic volatile nel respiro. Secondo il Dr. Agarwal, questo approccio consente di emulare le capacità olfattive dei cani addestrati, che sono capaci di rilevare anomalie nei livelli di zucchero nel sangue e informare tempestivamente l’utente.

Interfaccia utente e compatibilità con le app

Isaac non si limita a rilevare i livelli di glicemia, ma è anche supportato da un’applicazione chiamata ABBINTA, disponibile per dispositivi iOS e Android. Questa app consente agli utenti di tracciare i livelli di glicemia e inviare informazioni ai familiari, contribuendo a una gestione più integrata della propria salute. Il dispositivo è dotato di un supporto per la ricarica via USB-C e, a seconda delle affermazioni del produttore, si presenta come uno strumento pensato per durare un’intera giornata con una sola ricarica.

Tuttavia, i dettagli sui prezzi di Isaac non sono ancora stati resi noti, lasciando gli utenti curiosi di conoscere il valore commerciale di questa innovazione tecnologica.

Isaac rappresenta quindi una nuova frontiera nel monitoraggio della salute, offrendo un metodo non invasivo che può ridurre lo stress e migliorare la qualità della vita di chi deve gestire ogni giorno il diabete. Con l’attesa approvazione della FDA, questo dispositivo potrebbe essere un importante alleato per milioni di persone.