Nuovo aggiornamento per Philips Hue: un assistente AI innovativo per l'illuminazione smart

Signify, la società dietro la famosa linea di lampadine smart Philips Hue, ha svelato un’importante evoluzione per i propri prodotti. Si tratta di un nuovo assistente basato su Intelligenza Artificiale generativa, che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con la propria illuminazione domestica. Questo aggiornamento entrerà in scena nei prossimi mesi e apporterà una serie di funzioni avanzate per migliorare l’esperienza di utilizzo.

L’intelligenza artificiale a supporto dell’illuminazione personalizzata

Tra le novità più attese dell'assistente AI ci sono le capacità di creazione di scene luminose personalizzate. Gli utenti potranno comunicare il proprio umore o il contesto in cui si trovano, e l'assistente AI si occuperà di regolare l'illuminazione in modo da adattarsi perfettamente alla situazione. Attualmente, l'app Philips Hue offre già opzioni per personalizzare colori e intensità, ma l’introduzione di questo assistente AI potrà rendere questa esperienza molto più fluida e intuitiva.

Le funzionalità vocali, in particolare, saranno semplificate, consentendo di comandare le lampadine con maggiore facilità. Oltre a ciò, l'intelligenza artificiale potrà apprendere e adattarsi alle preferenze dell'utente nel tempo, contribuendo a creare un'illuminazione più congeniale negli ambienti domestici. La personalizzazione non sarà più un compito macchinoso, ma un'esperienza guidata che rispecchia le esigenze istantanee degli utenti.

Un passo verso il futuro dell'illuminazione smart

Le anticipazioni fornite da Signify sono limitate al momento, dato che l'annuncio non è emerso dalle presentazioni del CES 2025, attualmente in corso. Tuttavia, ci sono alcuni dettagli rivelatori che fanno presagire un’innovazione significativa nel settore. Viene menzionato un sistema simile a quello già proposto da Lepro, un concorrente diretto di Philips Hue, che lo scorso anno aveva lanciato un'applicazione in grado di raccogliere le necessità degli utenti, offrendo suggerimenti per l'illuminazione.

Secondo quanto dichiarato da John Smith, Business Leader di Philips Hue presso Signify, l’introduzione di questo assistente rappresenta una svolta cruciale nel mondo delle lampadine intelligenti. La visione per il futuro dell’illuminazione domestica si basa su un'interazione più semplice e naturale, che facilita la personalizzazione senza richiedere sforzi eccessivi da parte dell'utente.

La realtà aumentata come strumento innovativo

Oltre all'assistente AI, Philips Hue ha presentato lo scorso ottobre un nuovo strumento di realtà aumentata . Questa innovazione consente di “simulare” l'uso delle lampadine smart grazie a avanzate tecnologie di mappatura 3D degli spazi abitativi. Attualmente, questa funzionalità è disponibile esclusivamente all'interno dell'ecosistema Apple, utilizzando i modelli iPhone Pro e iPad Pro.

Questo strumento AR offre un modo coinvolgente per aiutare gli utenti a visualizzare come le lampadine Philips Hue si integrano con il design delle loro abitazioni. Creando un’immagine virtuale dell’illuminazione desiderata, i consumatori possono sperimentare in anteprima gli effetti estetici e pratici delle lampadine nel proprio ambiente, rendendo il processo decisionale più informato. La combinazione di AI e AR rappresenta quindi un passo significativo nell'innovazione nel campo dell’illuminazione smart, promettendo un futuro promettente per questa tecnologia.