Nuove voci su iQOO: in arrivo quattro modelli della serie Z10 con potenziamenti interessanti

In un contesto di costante evoluzione tecnologica, i recenti report rivelano che iQOO sta sviluppando quattro telefoni della linea Z10: Z10, Z10x, Z10 Turbo e Z10 Turbo Pro. Quest'ultimo modello suscita particolare attenzione, poiché si preannuncia l’utilizzo del nuovo chipset Snapdragon 8s Elite, entrando nel segmento più accessibile della serie di processori Qualcomm.

Un passo avanti: il Qualcomm Snapdragon 8s Elite

Il modello iQOO Z10 Turbo Pro, identificato come vivo V2453A, è emerso nella classifica Geekbench 6.1.0 con un chip misterioso. I dati prestazionali mostrano una configurazione CPU articolata: un core a 3.21GHz, tre a 3.01GHz, due a 2.80GHz e due a 2.02GHz. Questo modello si distingue per la presenza della GPU Adreno 825, un ulteriore elemento che avvalora l'ipotesi secondo cui si tratta di un dispositivo equipaggiato con lo Snapdragon 8s Elite . Questa particolare combinazione di potenza e prestazioni si allinea con le indicazioni condivise da Digital Chat Station, un noto insider nel settore.

Per fare un confronto, il nuovo modello è in competizione con il chipset premium Snapdragon 8 Elite. Ecco un’analisi delle rispettive caratteristiche:

| Caratteristica | Snapdragon 8s Elite | Snapdragon 8 Elite | |------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------| | Tecnologia | Node 4nm | Node ? 3nm | | CPU, Core Primo | 1x Cortex-X4 @ 3.21GHz | 1x Cortex-X4 @ 3.0GHz | | CPU, Core Medio | 3x Cortex-A720 @ 3.01GHz | 2x Oryon @ 4.32GHz | | CPU, Core Piccolo| 2x Cortex-A520 @ 2.02GHz | 6x Oryon @ 3.53GHz | | GPU | Adreno 825 | Adreno 735 |

È fondamentale notare che, sebbene lo Snapdragon 8s Elite non impieghi i core Oryon sviluppati internamente da Qualcomm, mantiene i core progettati da ARM che sono stati già utilizzati nella generazione Snapdragon 8 Gen 3. La novità principale risiede nell’incremento della velocità di clock della CPU e in un core medio in più, a scapito di uno piccolo. Quello che colpisce maggiormente è la GPU Adreno 825, che rientra nella stessa generazione del chip Elite, ma non è parte della serie 700.

Focus sul iQOO Z10 Turbo: specifiche e prestazioni

Un altro modello intrigante è l'iQOO Z10 Turbo, identificato come vivo V2452A, il quale ha recentemente ottenuto punteggi su Geekbench, suggerendo l’inclusione del chipset Dimensity 8400. Questo chipset è attualmente impiegato in due processori MediaTek che supportano la GPU Mali-G720, vale a dire i Dimensity 9300 e 8400. Dalla configurazione dei clock, risulta evidente che il dispositivo in questione è dotato dell'8400, caratterizzato da una CPU con otto core Cortex-A725, una rarità nel contesto delle CPU omogenee, con un core a 3.25GHz, tre a 3.0GHz e quattro a 2.1GHz.

Il iQOO Z10 Turbo e il Turbo Pro saranno entrambi dotati di Android 15, e entrambi i modelli sono stati testati con 12GB di RAM, promettendo prestazioni elevate e fluide interazioni.

Rivelazioni future: il destino dello Snapdragon 8s Elite

Si prevede che oltre a iQOO, anche Xiaomi incorporerà il Qualcomm Snapdragon 8s Elite nei suoi futuri modelli Redmi. Con queste premesse, i primi smartphone equipaggiati con questo chipset dovrebbero iniziare ad apparire nel mercato a partire da aprile 2024. Questo annuncio segna un ulteriore passo avanti nel settore degli smartphone, dove l’innovazione e la concorrenza si intensificano costantemente, fornendo a consumatori e appassionati tecnologie sempre più avanzate e accessibili.