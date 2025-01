Nuove tecnologie per smettere di fumare: uno studio sugli smartwatch promette risultati incoraggianti

Negli ultimi anni, la tecnologia ha iniziato a svolgere un ruolo chiave nei tentativi di smettere di fumare. In particolare, uno studio dell'Università di Bristol ha messo a punto un'applicazione per smartwatch che potrebbe rappresentare un supporto importante per coloro che desiderano liberarsi dal vizio del fumo. Attraverso l'uso di dispositivi indossabili, è possibile monitorare i comportamenti legati al fumo e fornire feedback in tempo reale, aumentando così la consapevolezza degli utenti riguardo alle loro abitudini.

Un aiuto tecnologico

Nel contesto attuale, molte persone cercano di adottare stili di vita più sani, e il desiderio di smettere di fumare è spesso al primo posto. All'interno di questo quadro, è emerso un progetto innovativo che sfrutta la tecnologia degli smartwatch. L'app progettata dai ricercatori dell'Università di Bristol è concepita per attivarsi in base ai gesti specifici associati all'atto di fumare. Ad esempio, quando un utente porta il dito alla bocca per accendere una sigaretta, l'orologio emette un avviso, con frasi motivazionali come: "Smettere di fumare ti permette di respirare più facilmente."

Questo sistema di allerta è pensato per intervenire nei momenti di vulnerabilità, aumentando le possibilità di successo nel tentativo di smettere. Il ricercatore Chris Stone, coinvolto nello studio, ha spiegato che questa forma di intervento immediato può aiutare a prevenire ricadute, che spesso si verificano proprio nei momenti critici. L'idea è quella di fare leva sulla tecnologia per trasformare un'abitudine nociva in un'opportunità di riflessione e cambiamento.

I dettagli dello studio

Per valutare l'efficacia dell'app, sono stati coinvolti 21 fumatori, con un consumo medio di oltre dieci sigarette al giorno, provenienti da diverse fasce d’età . Ogni partecipante ha ricevuto uno smartwatch indossato sulla mano abitualmente usata per fumare, un requisito essenziale per garantire il corretto funzionamento del sensore di movimento. Durante il periodo di osservazione, l'orologio ha registrato le abitudini di fumo dei partecipanti, mostrando anche un conteggio delle sigarette accese e suggerendo messaggi motivazionali.

I risultati sono stati promettenti. Al termine della sperimentazione, è emerso che circa due partecipanti su tre ritenevano l'uso dell'app «accettabile» e «fattibile». Inoltre, il 61% ha indicato che i messaggi ricevuti erano pertinenti alla loro situazione personale e hanno contribuito ad aumentare la loro consapevolezza riguardo al fumo. Un partecipante ha commentato: "L'orologio mi ha reso più consapevole di questa abitudine subconscia," sottolineando come la tecnologia possa intervenire anche su aspetti meno evidenti delle abitudini quotidiane.

Aspetti da migliorare

Sebbene i risultati siano stati in gran parte positivi, non sono mancati feedback critici. Alcuni partecipanti hanno riportato di aver sperimentato una sorta di disensibilizzazione nei confronti dei messaggi inviati dall'app. Inoltre, la vaghezza di alcune comunicazioni è stata segnalata come un elemento da migliorare, in quanto non sempre stimolava il desiderio di smettere di fumare in modo convincente. In alcuni casi, l'interazione con l'app ha persino portato a un aumento dei pensieri legati al fumo, causando effetti opposti a quelli desiderati.

La sperimentazione ha evidenziato quindi la necessità di un ulteriore affinamento delle funzionalità dell'app, al fine di massimizzare il supporto fornito agli utenti e minimizzare eventuali reazioni indesiderate. L'installazione di un sistema di feedback più personalizzato e specifico potrebbe rappresentare una soluzione a queste criticità, migliorando ulteriormente l'esperienza di utilizzo dello smartwatch per chi desidera smettere di fumare.