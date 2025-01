Nuove rivelazioni sul Galaxy S25+: Snapdragon 8 Elite, ma non solo...

In un clima di attesa crescente per il lancio della nuova famiglia Galaxy S25, emergono dettagli interessanti riguardo i chip utilizzati nei nuovi dispositivi. Samsung sembra aver optato, finalmente, per l'integrazione del Snapdragon 8 Elite nei modelli Galaxy S25, incluso il Galaxy S25+, dopo aver esplorato anche altre opzioni negli ultimi mesi. La conferma arriva da test recenti, che promettono prestazioni superiori rispetto ai predecessori.

Un precedente indeciso

Negli ultimi tempi si era vociferato che Samsung avesse l'intenzione di implementare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite su tutta la gamma Galaxy S25. Tuttavia, le prove effettuate in passato rivelano che l’azienda sudcoreana aveva testato il Galaxy S25+ con un chipset Exynos, evidenziando un periodo di incertezze e sperimentazioni. Non si è trattato di un singolo tentativo: secondo fonti attendibili, l'azienda ha eseguito test con l’Exynos non una, ma ben due volte. Questo scenario ha portato a pensare che Samsung stesse cercando di far funzionare un proprio SoC, ma le problematiche legate alla resa avrebbero spinto l'azienda a riconsiderare la sua decisione iniziale.

La scelta di utilizzare un processore di Qualcomm è stata quindi un punto di svolta, segnata da qualche problema di produzione che ha accompagnato l’implementazione delle soluzioni interne.

Risultati dei test su Geekbench

Recentemente, il Galaxy S25+ è riapparso su Geekbench con specifiche aggiornate, rivelando finalmente l'integrazione del chipset Snapdragon 8 Elite. Questo cambiamento rappresenta una conferma significativa sul fatto che la serie Galaxy S25 verrà lanciata con questa potente soluzione hardware. Nei test effettuati, il dispositivo ha ottenuto un punteggio di 2.721 punti in single-core e 9.435 punti in multi-core. Questi risultati, sebbene inferiori rispetto ad altri modelli equipaggiati con lo stesso chip, sono comunque indicativi di un notevole miglioramento rispetto ai tentativi precedenti dotati di Exynos.

In termini di prestazioni, l’attuale Galaxy S25+ presenta 12GB di RAM, che potrebbero rivelarsi l'unica configurazione disponibile al momento del lancio, previsto per il 22 gennaio. Il dispositivo, al suo esordio sul mercato, avrà come sistema operativo Android 15 accompagnato dalla nuova interfaccia One UI 7, promettendo un'esperienza utente da subito completa e avanzata.

Caratteristiche tecniche del chipset Snapdragon

Il chipset Snapdragon 8 Elite per Galaxy, simile a quello già visto nei modelli dell'anno scorso, presenta una leggera overclock rispetto alla versione standard, raggiungendo i 4.47 GHz, un incremento del 3% rispetto ai 4.32 GHz delle sue controparti. Nonostante ciò, i risultati benchmark attuali non mostrano significative differenze in prestazioni, e resta da vedere se le potenzialità dell'overclock si tradurranno in vantaggi tangibili nei prossimi test.

Con la presentazione ufficiale della famiglia Galaxy S25 prevista per il 22 gennaio, gli appassionati e gli esperti del settore stanno attendendo con curiosità ulteriori dettagli sulle performance dei dispositivi e sul feedback degli utenti in merito all'integrazione tecnologica, che si prefigura come un'importante evoluzione per la famosa linea di smartphone.