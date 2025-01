Nuove rivelazioni sui Samsung Galaxy S25: specifiche tecniche e data di lancio ufficiale

La presentazione dei nuovi smartphone Samsung Galaxy S25 si avvicina, creando una certa attesa tra gli appassionati. Molte informazioni sono già trapelate, svelando dettagli interessanti sulle caratteristiche tecniche dei modelli. Il lancio avverrà ufficialmente il 22 gennaio a San José, in California, durante l'evento Galaxy Unpacked, dove verranno presentati i dispositivi di punta della casa coreana.

Presentazione ufficiale e modelli disponibili

L'evento di lancio dei Samsung Galaxy S25 è fissato per il 22 gennaio 2025, e i riflettori saranno puntati sui modelli S25, S25+ e S25 Ultra, che andranno a rappresentare l'offerta premium dell'azienda. La serie non si limita solo a questi tre modelli, poiché verrà introdotto anche il Samsung Galaxy S25 Slim, uno smartphone estremamente sottile, di cui già si conoscono diverse caratteristiche grazie ai leak dei giorni precedenti.

Durante l’evento, gli utenti potranno scoprire in dettaglio tutte le novità e le migliorie rispetto ai modelli precedenti. La serie S25 si preannuncia come un’importante evoluzione della linea Galaxy, puntando a soddisfare le esigenze degli utenti con performance elevate e design all’avanguardia.

Dettagli delle specifiche tecniche dei Galaxy S25

Le specifiche tecniche dei nuovi modelli Galaxy sono state condivise dal leaker Arsène Lupin su X, rivelando che i dispositivi presentano schermi variabili, adatti per tutte le esigenze. Il Samsung Galaxy S25 avrà un display da 6,2 pollici, mentre il S25+ arriverà a 6,7 pollici, culminando nel modello Ultra che proporrà un display da 6,9 pollici. Tutti i modelli saranno dotati di schermi capaci di raggiungere un refresh rate di 120 Hz e una luminosità massima di 2600 nit, garantendo un'esperienza visiva di alta qualità.

Sul fronte della potenza, il processore scelto è lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una versione personalizzata di Qualcomm, disegnata per offrire prestazioni elevate e un’efficienza ottimale. A livello di memoria, si prevede un equipaggiamento uniforme da 12 GB di RAM per tutti i dispositivi, anche se alcune aspettative suggeriscono che il modello Ultra potrebbe offrire 16 GB.

Specifiche dettagliate dei nuovi modelli

Di seguito le specifiche complete dei nuovi Samsung Galaxy S25:

Samsung Galaxy S25

Dimensioni : 70,5 x 146,9 x 7,2 mm

: 70,5 x 146,9 x 7,2 mm Peso : 162 g

: 162 g Display : 6,2″ Dynamic AMOLED Full HD+ 120Hz, 2600 nit

: 6,2″ Dynamic AMOLED Full HD+ 120Hz, 2600 nit Fotocamera posteriore : principale 50 megapixel f/1.8 OIS, ultra grandangolare 12 megapixel f/2.2 120°, teleobiettivo 3x 10 megapixel f/2.4 OIS

: principale 50 megapixel f/1.8 OIS, ultra grandangolare 12 megapixel f/2.2 120°, teleobiettivo 3x 10 megapixel f/2.4 OIS Fotocamera anteriore : 12 megapixel f/2.2

: 12 megapixel f/2.2 Processore : Snapdragon 8 Elite for Galaxy

: Snapdragon 8 Elite for Galaxy Memorie : 128 GB + 12 GB RAM

: 128 GB + 12 GB RAM Batteria : 4000 mAh con ricarica 25 W

: 4000 mAh con ricarica 25 W Sistema operativo: Android 15 One UI 7

Samsung Galaxy S25+

Dimensioni : 75,8 x 158,4 x 7,3 mm

: 75,8 x 158,4 x 7,3 mm Peso : 190 g

: 190 g Display : 6,7″ Dynamic AMOLED WQHD+ 120Hz, 2600 nit

: 6,7″ Dynamic AMOLED WQHD+ 120Hz, 2600 nit Fotocamera posteriore : principale 50 megapixel f/1.8 OIS, ultra grandangolare 12 megapixel f/2.2 120°, teleobiettivo 3x 10 megapixel f/2.4 OIS

: principale 50 megapixel f/1.8 OIS, ultra grandangolare 12 megapixel f/2.2 120°, teleobiettivo 3x 10 megapixel f/2.4 OIS Fotocamera anteriore : 12 megapixel f/2.2

: 12 megapixel f/2.2 Processore : Snapdragon 8 Elite for Galaxy

: Snapdragon 8 Elite for Galaxy Memorie : 256 GB + 12 GB RAM

: 256 GB + 12 GB RAM Batteria : 4900 mAh con ricarica 45 W

: 4900 mAh con ricarica 45 W Sistema operativo: Android 15 One UI 7

Samsung Galaxy S25 Ultra

Dimensioni : 77,6 x 162,8 x 8,2 mm

: 77,6 x 162,8 x 8,2 mm Peso : 218 g

: 218 g Display : 6,9″ Dynamic AMOLED WQHD+ 120Hz, 2600 nit

: 6,9″ Dynamic AMOLED WQHD+ 120Hz, 2600 nit Fotocamera posteriore : principale 200 megapixel f/1.7 OIS, ultra grandangolare 50 megapixel f/1.9 120°, teleobiettivo 5x 50 megapixel OIS + 3x 10 megapixel OIS

: principale 200 megapixel f/1.7 OIS, ultra grandangolare 50 megapixel f/1.9 120°, teleobiettivo 5x 50 megapixel OIS + 3x 10 megapixel OIS Fotocamera anteriore : 12 megapixel f/2.2

: 12 megapixel f/2.2 Processore : Snapdragon 8 Elite for Galaxy

: Snapdragon 8 Elite for Galaxy Memorie : 1 TB + 12 GB RAM

: 1 TB + 12 GB RAM Batteria : 5000 mAh con ricarica 45 W

: 5000 mAh con ricarica 45 W Sistema operativo: Android 15 One UI 7

Aspettative e immagini ufficiali

Recentemente, sono emerse in rete anche le immagini ufficiali dei nuovi flagship, che offrono uno sguardo sul design elegante e innovativo di questi smartphone. La presentazione dei nuovi Galaxy S25 si avvicina e il 22 gennaio rappresenta un appuntamento cruciale per scoprire tutte le novità, chiarire i dubbi e comprendere come questi dispositivi si posizioneranno sul mercato rispetto alla concorrenza. Con queste informazioni, gli appassionati di tecnologia sono pronti per assistere a un evento che si preannuncia memorabile.