Nuove funzionalità in arrivo per la registrazione dello schermo su iOS

L'utility di registrazione dello schermo presente su iOS si sta preparando a ricevere aggiornamenti significativi che miglioreranno notevolmente l'esperienza utente. Questo strumento, già molto utile per condividere clip rapide di ciò che accade sul display dell'iPhone, vedrà l'introduzione di funzionalità innovative, rendendolo ancora più versatile, specialmente per coloro che realizzano tutorial o presentazioni video. Scopriamo insieme cosa ci riserverà il prossimo aggiornamento di iOS.

Funzionalità attuali della registrazione dello schermo

Attualmente, il principale utilizzo dell'utility di registrazione dello schermo in iOS è legato a due funzioni fondamentali. La prima consente di registrare semplicemente il display dell’iPhone, salvando il video direttamente nell’app Foto. La seconda funzione, invece, permette di effettuare live streaming del contenuto visualizzato. Accedendo al Centro di Controllo e premendo a lungo sul pulsante di registrazione dello schermo, è possibile attivare l'audio tramite il microfono dell'iPhone, oltre a impostare la destinazione di trasmissione per applicazioni di terze parti come Zoom e Instagram. Questo strumento si è dimostrato utile non solo per gli utenti comuni ma anche per i professionisti che desiderano condividere informazioni in modo chiaro e diretto.

Nuove opzioni audio: registrazione in stereo

Una delle novità più attese riguarda la registrazione audio. Attualmente, le registrazioni effettuate tramite il microfono integrato dell'iPhone vengono registrate in mono. Tuttavia, con il prossimo aggiornamento di iOS, gli utenti potranno beneficiare della possibilità di registrare in stereo. Questa miglioria sarà particolarmente vantaggiosa per coloro che realizzano contenuti video, dove la qualità audio gioca un ruolo cruciale nel coinvolgimento del pubblico. Grazie all'opzione di utilizzare più microfoni integrati, le registrazioni potranno risultare più ricche e dettagliate, contribuendo a un'esperienza visiva e sonora di alto livello.

Supporto HDR per le registrazioni

Un altro elemento significativo riguarderà il supporto per le registrazioni HDR. Attualmente, le registrazioni dello schermo sono limitate alla qualità SDR. Se si inizia una registrazione mentre si visualizza contenuto HDR, il display si riduce automaticamente a SDR, perdendo gran parte della luminosità e dei dettagli del video originale. Il prossimo aggiornamento promette di consentire agli utenti di catturare e salvare contenuti in HDR, un passo importante per chi lavora con video di alta qualità e desidera preservarne la bellezza visiva.

Overlay della fotocamera in diretta con Picture-in-Picture

Forse la funzione più rilevante tra quelle in arrivo è la possibilità di utilizzare un overlay della fotocamera in tempo reale durante la registrazione dello schermo. Questo si tradurrà in una finestra PiP , simile a quella già in uso durante le sessioni di condivisione tramite SharePlay. Attraverso un nuovo pulsante della fotocamera, collocato accanto all’opzione del microfono nel prossimo layout dell’utility, gli utenti potranno contemporaneamente registrare ciò che accade sullo schermo e catturare il video dalla fotocamera dell'iPhone. Questa funzione sarà straordinaria per chi desidera mostrare una presentazione visiva affiancata da un commento in diretta, rendendo così le proprie comunicazioni più interattive ed efficaci.

Aspettative per l'aggiornamento di iOS 18.3

Le novità in arrivo non rivoluzioneranno la registrazione dello schermo, ma sicuramente offriranno miglioramenti significativi per gli utenti più assidui. Le tre nuove funzioni aggiungeranno a questa utility un valore in più, rendendola ancora più utile per chi crea contenuti audiovisivi regolarmente. Se si è tra coloro che utilizzano frequentemente questa funzione, le implementazioni previste rappresentano un ottimo motivo per aggiornare il dispositivo all’ultima versione di iOS. Il futuro promette bene per i creatori di contenuti su iPhone, che potranno contare su strumenti sempre più sofisticati per condividere le loro idee e creazioni.